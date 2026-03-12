China otra vez se coloca del lado de Irán ante los ataques de Estados Unidos e Israel

Las autoridades de China han expresado este miércoles que la ofensiva puesta en marcha el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán "no debería haber ocurrido" y "no beneficia a nadie", al tiempo que ha vuelto a condenar las acciones militares en la región, que podría verse sumida en un conflicto mayor.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha indicado que esta ofensiva puesta en marcha "sin la autorización de la ONU y mientras las negociaciones entre Irán y Estados Unidos aún estaban en curso". "Entonces lanzaron este ataque, que viola claramente el Derecho Internacional ".

"Se debe respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de todos los países", ha insistido, al tiempo que ha condenado los ataques iraníes contra varios países del Golfo.

Además, Guo Jiakun, en nombre de China , ha lamentado los "ataques indiscriminados contra civiles y objetivos no militares".

Por ello, ha pedido el "cese inmediato de las operaciones militares para evitar una mayor escalada de la tensión" y ha explicado que el enviado especial chino para Oriente Próximo ha puesto en marcha una serie de visitas en la región.

"Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y fiel amigo de los países de Oriente Próximo, China nunca dejará de luchar por la paz, y seguirá hablando para salvaguardar la equidad y la justicia", ha apuntado.

Xi Jinping China efe La China de Xi Jinping busca posicionarse ante los ataques de Estados Unidos e Israel. Foto Efe EFE

Los muertos de Irán

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático.

Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares. Dpa