Guerra en Medio Oriente: nuevos ataques en Israel y el Líbano mientras China muestra preocupación por su seguridad energética

Este martes es el undécimo día de guerra en Medio Oriente . La región comenzó la jornada con una serie de ataques por parte de Hezbolá en bases militares israelitas, mientras que el país gobernado por Benjamín Netanyahu envió misiles contra la entidad financiera de la organización terrorista.

Por otro lado, luego de los dichos de Donald Trump de que la guerra estaba "prácticamente terminada", Irán aseguró que puede "expandir" la guerra y que sus misiles son ahora más potentes. China , por su parte, declaró que tomará las "medidas necesarias" para salvaguardar su seguridad energética

El grupo terrorista Hezbolá lanzó esta madrugada varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel . En este primer país, al menos dos tanques recibieron daños durante la ofensiva en Markaba, un municipio ubicado al sur.

De acuerdo citaron las agencias de noticias, Hezbolá comunicó que el ataque es a modo de respuesta a la ofensiva israelí contra decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los barrios del sur de Beirut.

Unas horas más tarde, se informaron bombardeos realizados por Israel hacia las infraestructuras de Al Qard Al Hasan, la entidad financiera vinculada al grupo terrorista, a lo largo del Líbano.

Israel atacó Beirut, la capital del Líbano. Israel atacó Beirut, la capital del Líbano, la semana pasada. EFE

En la última semana, el Ejército de Israel atacó hasta 30 objetivos de la entidad bancaria, a la que atribuye proveer de fondos para la compra y producción de armas, además de pagar salarios de integrantes de Hezbolá.

En estos once días de guerra, al menos 480 personas murieron en Líbano. Asimismo, más de 1.000 personas resultaron heridas y 600.000 se vieron obligadas a ser desplazadas de su país.

China habló sobre la crisis energética y aseguró que tomará medidas

Por su parte, China aseguró este martes que adoptará las "medidas necesarias" para salvaguardar su seguridad energética ante las tensiones en el Golfo Pérsico. Así lo comunicó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun en una conferencia de prensa, aunque no precisó concretamente las políticas que se adoptarán.

El funcionario también señaló que la seguridad energética es "crucial para la economía mundial" y afirmó que todos los países tienen la responsabilidad de garantizar la estabilidad del suministro. Asimismo, añadió que "la tarea más urgente" es que todas las partes detengan de inmediato las acciones militares para evitar una mayor escalada e impacto global.

Las amenazas de Trump y la respuesta de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y que la ofensiva militar en Medio Oriente avanza con mayor rapidez de la prevista.

donald trump La tensión entre Estados Unidos e Irán aumenta. EFE

“No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo derribados por todas partes", declaró el mandatario.

A modo de respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tiene la capacidad de "expandir" el conflicto.

"Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Las decisiones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. No serán las fuerzas estadounidenses las que pongan fin a la guerra", subrayó el cuerpo militar.

En paralelo, Trump lanzó una fuerte advertencia hacia Irán si decidía bloquear el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz: "será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora".