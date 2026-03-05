En medio de la guerra en el Golfo Pérsico, cómo comprar el dólar más barato del mercado

Tras el estallido de la guerra en Irán tras los ataques coordinados de fuerzas de EE.UU. e Israel el debilitamiento del dólar a nivel global tiene su correlato en el mercado doméstico, mostrando una relativa estabilidad en las principales cotizaciones del tipo de cambio, con ligeras subas en el dólar mayorista, el minorista y los financieros como MEP y CCL.

Pero un dato viene sorprendiendo en las últimas ruedas y este jueves dio una vuelta de tuerca más. El dólar blue muestra un retroceso de 10 pesos adicionales, para posicionarse en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

El dato que sorprende es que hoy el dólar más barato que puede conseguirse en Argentina no es el dólar oficial ni el MEP. El dólar minorista Banco Nación cotiza este jueves a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, una suba de 0,7% intradía.

Por su parte, el dólar MEP marca en pantallas $1.431,83, un avance de 0,2% en la rueda, mientras que el Contado con Liquidación, que opera vía bonos soberanos que se liquidan en el exterior y es usado fundamentalmente por empresas, está en $1.474,36, operando sin cambios.

En contraste, el dólar blue o informal cotiza a $1.405 para la venta, una baja de -0,71% en el día, y ya bajó 125 pesos desde principios de año y 20 pesos en lo que va de marzo.

Dólar blue

Ciertamente se trata de un tipo de cambio informal y por tanto ilegal, sin embargo, en el uso y costumbre argentina es una cotización más de la divisa. Dada las restricciones que hubo por décadas para acceder al tipo de cambio oficial, tanto para particulares como empresas, el blue fue la vía de escape para cubrirse de la inflación.

Hoy con la inflación en franco baja desde los niveles estratosféricos de 2023 y 2024 y en un contexto de fuerte apretón monetario, con la plaza literalmente "seca" el dólar blue no reacciona y por eso baja. Ni siquiera logra levantar la cotización la demanda de las empresas, que todavía tienen cepo y no pueden acceder a dólares oficiales para atesoramiento.

Para resguardar al remanente de dinero o prepararse para futuros pagos de deuda o insumos dolarizados, corren al blue.