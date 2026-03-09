La Guardia Revolucionaria de Irán desafió a Trump: "Nosotros decidiremos el final de la guerra

Live Blog Post

La Guardia Revolucionaria le respondió a Trump

La Guardia Revolucionaria de Irán respondió con dureza a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que será Teherán quien defina cuándo concluirá el conflicto en Medio Oriente.

En un mensaje difundido por medios estatales iraníes, un portavoz militar afirmó que las fuerzas armadas del país no permitirán que Estados Unidos marque el ritmo de la guerra. “La Guardia Revolucionaria establece que somos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”, sostuvo.

El vocero agregó que el desenlace del enfrentamiento dependerá exclusivamente de la estrategia militar iraní y no de las decisiones de Washington. “Las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”, advirtió.

Guardia Revolucionaria de Irán Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. EFE

La declaración se conoció pocas horas después de que Trump señalara que la guerra podría concluir en el corto plazo, en medio de la creciente escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel. Paralelamente, las autoridades iraníes reforzaron la lealtad de sus fuerzas al nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, sucesor del ayatollah Alí Khamenei.

Además de rechazar las afirmaciones del mandatario estadounidense, el portavoz de la Guardia Revolucionaria lanzó una advertencia directa sobre el mercado energético. Según indicó, mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel en la región, Irán impedirá la salida de petróleo.

“Ni un litro de petróleo será exportado de la región si continúan los ataques estadounidenses e israelíes”, concluyó.