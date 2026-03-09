Quiénes fueron los líderes supremos que gobernaron Irán desde la Revolución Islámica

La designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán este domingo, tras la muerte de su padre Ali Jameneí en la ofensiva militar perpetrada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica , marcó un punto de inflexión en la guerra que se desarrolla en Medio Oriente .

En un mensaje directo a Occidente, el nombramiento del segundo hijo de Jamenei dejó en claro que, pese a la muerte del anterior ayatolá junto con altos mandos militares iraníes, el régimen instaurado tras la Revolución Islámica de Irán permanece intacto.

Desde ese proceso político y religioso que transformó por completo el sistema del país, solo tres hombres ocuparon el cargo de líder supremo, la máxima autoridad política, militar y religiosa del Estado iraní.

La figura central de la revolución que cambió la historia moderna de Irán fue el ayatolá Ruhollah Jomeini. En 1978, el país atravesaba una profunda crisis política y social marcada por protestas masivas contra el gobierno del sha Mohammad Reza Pahlavi, el monarca que gobernaba el país con apoyo de Occidente.

Tras el triunfo de la revolución, Jomeini instauró la República Islámica de Irán y aprobó una nueva Constitución que concentró en la figura del líder supremo el poder político, militar y religioso del Estado, con un mandato de por vida. En un país mayoritariamente chiita, el ayatolá pasó a ocupar un rol comparable al de un “papa” dentro del sistema islámico iraní.

Ruhollah Jomeini revolución islámica en irán El ayatolá Ruhollah Jomeini. X: @SprinterPress

Durante su gobierno, que se extendió durante una década, Irán se vio envuelto en una guerra contra el régimen de Saddam Hussein en Irak. El conflicto, que duró ocho años, dejó más de un millón de muertos y marcó profundamente la política y la economía del país.

Ali Jamenei

Tras la muerte de Jomeini en 1989, la Asamblea de Expertos de Irán eligió como sucesor a Ali Jameneí, quien hasta entonces había sido presidente del país durante gran parte del gobierno del líder revolucionario.

A diferencia de su predecesor, Jamenei no contaba con un rango religioso elevado dentro de la jerarquía clerical, pero sí tenía una fuerte trayectoria política. Durante su liderazgo consolidó el poder de la Guardia Revolucionaria Islámica, el principal brazo militar del régimen.

Ali Jamenei. Ali Jamenei.

Su gobierno estuvo marcado por una política exterior cada vez más confrontativa con Estados Unidos e Israel, así como por el fortalecimiento de alianzas con grupos armados aliados en la región. En paralelo, el desarrollo del programa nuclear iraní se convirtió en una de las principales cartas estratégicas del país en el escenario internacional.

En el plano interno, Jamenei fue criticado por organismos de derechos humanos por la represión de protestas estudiantiles y sociales, así como por la dura respuesta estatal ante manifestaciones económicas y movilizaciones tras la muerte de una joven detenida por la policía moral en 2022.

Su liderazgo llegó a su fin tras la operación militar denominada Operación "Epic Fury", en la que fue asesinado durante un ataque de Estados Unidos en medio de la escalada bélica en Medio Oriente.

Mojtaba Jamenei, el hijo del líder supremo de Irán

Tras la muerte de su padre Ali Jamenei, la Asamblea de Expertos (integrada por 88 clérigos elegidos por voto popular y encargada de designar y supervisar al líder supremo) se reunió de urgencia para elegir a su sucesor. El organismo nombró a Mojtaba Jamenei, segundo hijo del líder fallecido, en una decisión que buscó garantizar la continuidad del régimen en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Jamenei EFE

El nombramiento también se produjo pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien insistió en que Washington debía tener influencia en la elección del próximo líder iraní.

Con su llegada al poder, Mojtaba Jamenei se convirtió en el tercer líder supremo de la República Islámica desde la revolución de 1979, en un contexto de máxima tensión regional y con el país enfrentando uno de los momentos más críticos de su historia reciente.