La guerra en Irán dispara la tensión energética y el G7 evalúa una medida de emergencia ante la crisis petrolera

Los ministros de Finanzas de las principales economías del mundo se reunieron de urgencia para evaluar el impacto del conflicto en Medio Oriente, mientras el petróleo superó los 110 dólares y crece el temor por el suministro global.

El ataque a una refinería en Teherán causó que el precio del petróleo siga en aumento.

Los países del G7 analizan la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado que dispararon los precios con la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la creciente tensión en Medio Oriente.

Fuentes del Ejecutivo de Francia, que este año ejerce la presidencia del G7, confirmaron el estudio de esa posibilidad a pocas horas de una reunión por vídeoconferencia de los ministros de Finanzas de los siete países más ricos para abordar las consecuencias económicas de la guerra.

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre los que están los del G7, tienen la obligación de disponer de unas reservas estratégicas de petróleo equivalentes a 90 días de consumo para hacer frente a circunstancias excepcionales, en particular rupturas del abastecimiento.

La AIE indicó que sigue "de cerca" la situación en Medio Oriente, "incluidas las posibles repercusiones de cualquier interrupción del flujo de energía a través del estrecho de Ormuz", que Irán cerró de hecho al tráfico marítimo desde el comienzo de la guerra.

La organización recordó que por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 25% del petróleo que se consume en el mundo y el 20% de las exportaciones de gas natural licuado.