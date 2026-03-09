Escalada de ataques: Israel bombardea Beirut en la ofensiva contra Hezbolá
En el décimo día del conflicto en Medio Oriente, Irán nombró a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.
El conflicto en Medio Oriente ingresó este lunes en su décimo día desde la escalada militar que comenzó el 28 de febrero con la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.
En medio de ese escenario de fuerte tensión regional, en las últimas horas se produjo un hecho histórico dentro de la política iraní: la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país.
El nombramiento fue realizado por la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano religioso encargado de elegir a la máxima autoridad política y espiritual de la República Islámica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó el fuerte aumento del precio internacional del petróleo, que alcanzó niveles máximos en cuatro años en medio de la creciente tensión y los enfrentamientos militares en Medio Oriente.
Durante la madrugada, el crudo superó los US$100 por barril por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, un salto impulsado por la incertidumbre geopolítica y el temor a interrupciones en el suministro energético global.
El diario iraní Tehran Times publicó este lunes una dramática portada con las fotografías de más de un centenar de niños que murieron durante un bombardeo contra una escuela en el sur de Irán, en uno de los episodios más trágicos desde el inicio de la actual guerra en Oriente Medio.
Las imágenes muestran a 110 de los menores fallecidos en el ataque contra el colegio Hormozgan, ubicado en la ciudad de Minab, en la provincia homónima del sur del país. El periódico acompañó la publicación con un duro titular dirigido al presidente de Estados Unidos: “Trump, míralos a los ojos”.
Debajo de la portada, el subtítulo agrega otra acusación directa: “Con cientos de niños iraníes muertos, el presidente de EE UU aún niega el bombardeo de la escuela primaria de Minab”.
Tomorrow's edition of the Tehran TimesStay tuned for straight truth pic.twitter.com/1OiUppPuD3— Tehran Times (@TehranTimes79) March 8, 2026
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reafirmó el respaldo de Moscú a Teherán luego del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, ocurrida en el inicio de la actual escalada bélica en Oriente Medio.
En un mensaje dirigido al nuevo jefe del régimen iraní, Putin destacó que Rusia mantendrá su alianza estratégica con el país persa en un momento de fuerte tensión regional. “Quiero reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, expresó el mandatario ruso en una comunicación oficial enviada a Mojtaba Khamenei.
El líder del Kremlin también subrayó que la relación bilateral continuará siendo un pilar clave en el escenario geopolítico internacional. “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de Irán”, afirmó Putin, marcando la continuidad del acercamiento político, militar y económico entre ambos países.
El gobierno de China pidió este lunes respetar la soberanía y la integridad territorial de Irán tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de la República Islámica.
El pronunciamiento fue realizado por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, quien reiteró la oposición de Pekín a cualquier tipo de injerencia externa en los asuntos internos de otros países.
“El nombramiento del nuevo líder supremo es una decisión tomada por la parte iraní conforme a su propia Constitución”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la designación de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.
El portavoz remarcó además que China se opone a cualquier interferencia “bajo cualquier pretexto” y reiteró el llamado de su gobierno a un alto el fuego inmediato y al retorno al diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto en Oriente Próximo.
EFE
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó este domingo los 100 dólares por barril, por primera vez desde 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán, mientras el presidente Donald Trump reconoció que "es un pequeño precio" que hay que pagar.
El WTI alcanzó casi los 115,72 dólares, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, cotiza en los 116,27 dólares, lo que analistas consideran una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global.
El ejército de Israel anunció este lunes una nueva oleada de bombardeos contra objetivos vinculados a la milicia chií Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut, capital de Líbano.
Según informaron las Fuerzas de Defensa israelíes, los ataques estuvieron dirigidos contra lo que describieron como infraestructura militar perteneciente a la organización aliada de Irán.
Los bombardeos se concentraron en zonas del sur de Beirut, un área considerada bastión político y militar de Hezbolá y donde la organización mantiene una fuerte presencia.
Irán inició hace pocos minutos una nueva ola de ataques con misiles contra Israel, lo que provocó la activación inmediata de las alarmas y sirenas antiaéreas en distintas ciudades del país.
Según reportes de medios internacionales y autoridades israelíes, los sistemas de defensa detectaron la aproximación de proyectiles lanzados desde territorio iraní, mientras la población fue advertida para que se dirigiera de inmediato a refugios de seguridad.
Las alertas se escucharon especialmente en zonas centrales del país, donde los sistemas antimisiles fueron activados para interceptar los ataques. En algunas áreas se reportaron explosiones que podrían estar vinculadas a interceptaciones del sistema de defensa aérea israelí.
La operación militar llevada adelante por los Estados Unidos en conjunto con Israel contra Irán desencadenó una serie de ataques en los últimos nueve días que resultó en el asesinato del líder supremo iraní, Ali Jameneí, y en una escalada de violencia en la región de Medio Oriente.
Desde los comienzos de esta ofensiva militar el 28 de febrero de este año, tres sedes diplomáticas han sido atacadas o sufrieron incidentes violentos en distintos países, de acuerdo con reportes de agencias internacionales y medios de comunicación como Reuters, AP y The Washington Post.
El precio internacional del petróleo registró una fuerte suba y superó los 110 dólares por barril durante la noche del domingo, impulsado por el impacto del conflicto armado en Irán, uno de los principales productores de crudo del mundo.
De acuerdo con información publicada por Bloomberg, el incremento se explica por las consecuencias directas que la guerra está generando sobre la producción energética en la región.
El conflicto ha provocado que varios de los productores más importantes dentro del territorio iraní reduzcan su nivel de extracción, lo que generó preocupación en los mercados internacionales por una posible disminución de la oferta global.
Irán ocupa un lugar estratégico dentro del mercado energético mundial, no solo por su producción de petróleo, sino también por su ubicación en Oriente Medio, una de las regiones que concentra las mayores reservas de hidrocarburos del planeta.
Durante años, Mojtaba Jamenei cultivó un perfil bajo en la escena pública, aunque desempeñó un papel clave como uno de los colaboradores más cercanos de su padre en los círculos de poder de Teherán. Esa influencia, construida lejos de los reflectores, lo posiciona hoy como una de las figuras con mayor peso dentro del establishment político y religioso.
La designación del líder supremo recae en la Asamblea de Expertos de Irán, un órgano integrado por 88 clérigos elegidos por voto popular que tiene la responsabilidad constitucional de nombrar y supervisar a la máxima autoridad política y religiosa del país.
La Asamblea de Expertos de Irán, el órgano clerical encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica, designó este domingo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.
Según informaron medios estatales iraníes, el cargo permanecía vacante desde el asesinato del histórico líder religioso y político durante los ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel.
Mojtaba Jamenei, un clérigo de rango medio dentro de la jerarquía religiosa iraní, había sido mencionado durante años por sectores del establishment político como uno de los principales candidatos a suceder a su padre en el máximo cargo del sistema político iraní.
El nuevo líder supremo mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán, una de las estructuras de poder más influyentes del país, lo que reforzó su posicionamiento dentro de los círculos de decisión de la República Islámica.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que su país no busca un alto el fuego en el actual contexto de tensión regional y advirtió que responderá con contundencia ante cualquier agresión.
Durante declaraciones a la televisión estatal iraní, el dirigente sostuvo que Teherán considera que los responsables de los ataques deben recibir un castigo.
“Irán no busca un alto el fuego y los agresores deben ser castigados”, afirmó Qalibaf en su intervención pública.
El jefe del Parlamento también remarcó que el país reaccionará ante cualquier ofensiva que provenga desde el exterior. “Si el enemigo nos ataca desde cualquier país, Teherán responderá con decisión”, aseguró.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a Irán a detener “inmediatamente” los ataques contra países de Oriente Próximo y a garantizar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz para asegurar el tránsito marítimo internacional.
El mandatario francés mantuvo una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la que expresó la preocupación de su gobierno por la escalada de tensiones en la región.
A través de una publicación en redes sociales, Macron confirmó el diálogo con su par iraní y remarcó la necesidad de reducir de inmediato el nivel de confrontación.
Je me suis entretenu avec le président iranien Massoud Pezechkian.Je lui ai indiqué que la sécurité et le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui se trouvent actuellement dans l'enceinte de l'ambassade de France, restent pour nous une priorité absolue.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026
Según explicó el jefe de Estado francés, durante la conversación manifestó su “grave preocupación” por el avance de los programas nucleares y balísticos iraníes, así como por lo que calificó como “actividades desestabilizadoras” de Teherán en distintos países de la región.
El presidente de Francia también subrayó la importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz, considerado uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el comercio energético, por donde circula una parte significativa del petróleo global.
El Ejército de Israel aseguró que las personas fallecidas en el ataque contra un hotel del centro de Beirut eran cinco comandantes vinculados a la Fuerza Quds, la unidad de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Según un comunicado difundido por las fuerzas armadas israelíes, el ataque se llevó a cabo durante la madrugada y tuvo como objetivo a altos mandos del denominado Cuerpo para el Líbano y el Cuerpo para Palestina de la organización iraní.
“Durante la noche, la Armada israelí, dirigida por inteligencia militar precisa, llevó a cabo un ataque de precisión en Beirut (Líbano) que tenía por objetivo a cinco comandantes del Cuerpo para el Líbano y el Cuerpo para Palestina de la Guardia Revolucionaria cuando mantenían una reunión en un hotel en Beirut”, señaló el comunicado oficial.
De acuerdo con la versión israelí, los comandantes eliminados estaban planificando operaciones desde territorio libanés. “Los comandantes eliminados en el ataque estaban preparando actividad terrorista a través del Líbano mientras se escondían en un hotel civil”, añadió el documento.
Israel identificó a tres de los fallecidos como comandantes de la Fuerza Quds: Majid Hassini, Ali Reza Bi Azar y Ahmad Rasouli.
Además, el comunicado indicó que entre los muertos también se encontraba Hossein Ahmadlou, señalado como informante sobre Israel con “objetivos terroristas”, y Abu Mohammad Ali, identificado como representante de Hezbolá dentro del cuerpo palestino de la Fuerza Quds.
El Ejército de Israel aseguró haber eliminado al comandante iraní Abu al Qasem Babaiyan, quien había sido nombrado hace apenas una semana como jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán.
Según informó el propio ejército israelí en un comunicado oficial, el ataque ocurrió el sábado 7 de marzo en Teherán, la capital iraní, y fue ejecutado por la Fuerza Aérea tras recibir información de inteligencia considerada “precisa”.
“Ayer (sábado), la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia precisa de la Dirección de Inteligencia Militar, eliminó a Abu al Qasem Babaiyan en Teherán”, indicó el comunicado difundido por las autoridades israelíes.
De acuerdo con la misma fuente, Babaiyan también estaba al frente del cuartel general de Jatam al Anbiya, una estructura militar que, según Israel, es responsable de coordinar “operaciones y actividades de emergencia” dentro del aparato de defensa iraní.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con la aprobación de su administración, en medio de la creciente tensión entre Washington y Teherán.
Durante una entrevista con la cadena ABC News, el mandatario republicano sostuvo que el sucesor del ayatolá Alí Jamenei —quien murió el pasado 28 de febrero en el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní— deberá obtener el respaldo de Washington para consolidarse en el poder.
En medio de los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel, las autoridades emitieron una alerta hacia los ciudadanos de Beirut, capital del país, ya que atacarán con "gran fuerza" la zona debido a la presencia de militantes de Hezbolá.
"Por su seguridad y la de sus familias, deben trasladarse inmediatamente al norte del río Litani", expresó la FDI.
Tras los ataques israelíes contra instalaciones petroleras en Teherán, la ciudad amaneció cubierta por una gran nube gris provocada por el humo de los incendios. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán explicó que las explosiones liberaron sustancias tóxicas en el aire.
Después de los ataques a las instalaciones de almacenamiento de petróleo en Irán, así se vio la mañana en la capital, con una gran nube gris, producto de las cenizas.
La noticia fue confirmada por medios iraníes, que explicaron que tras el ataque a cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de combustible en Teherán cuatro personas fallecieron.
Tras los ataque que sufrió el país y después de que varios países europeos enviarán ayuda militar a Chipre, el presidente Emmanuel Macron confirmó que este lunes viajará como una muestra de solidaridad por parte de Francia.
En este viaje, el mandatario se reunirá con su homónimo chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Según explicó: "Junto con nuestros socios europeos, el objetivo será reforzar la seguridad en Chipre y en el Mediterráneo Oriental".
La visita también ayudará a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en la región y apoyar las operaciones de repatriación, añadió.
El presidente estadounidense Donald Trump reiteró su pretensión de elegir al próximo líder de Irán. "No queremos volver cada cinco o diez años y hacer esto", dijo en alusión a la ofensiva militar que mantiene junto a Israel desde el sábado pasado contra el gobierno de los ayatollah. "Queremos elegir un presidente que no lleve a su país a una guerra", expresó el mandatario a la prensa a bordo del avión Air Force One.
El Ejército israelí dijo haber atacado este sábado en la noche varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes.
En un comunicado, indica que la Fuerza Aérea israelí, guiada por los servicios de inteligencia del país, atacaron esos depósitos, que usaba supuestamente el Ejército iraní para "operar la infraestructura militar".
"Este ataque significativo constituye un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní", añade la nota.
Un ciudadano pakistaní residente en Dubai murió este sábado después de que metralla procedente de un dron que fue interceptado por las defensas aéreas emiratíes cayera sobre su vehículo.
Se trata de la cuarta persona que fallece en el país desde el inicio de los ataques iraníes a sus vecinos del golfo Pérsico hace una semana.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel continuará con su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza" y que está cambiando "el rostro de Oriente Medio".
"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada.
Un vocero militar iraní dijo hoy sábado que los “buques enemigos” que entren al Golfo “acabarán en el fondo” del mar, según informes de varios medios.
Por otra parte, en una declaración publicada en su medio oficial Sepah News, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán indicó hoy que atacó un buque petrolero con bandera de Islas Marshall por ser un activo de Estados Unidos en medio del Golfo.
El CGRI identificó al petrolero como “Louise P” y afirmó que fue atacado con un dron alrededor del mediodía de hoy, agregó la declaración.
También se indicó que el CGRI había anunciado con anterioridad que todos los activos israelíes y estadounidenses en la región del oeste de Asia serían considerados como objetivos legítimos para las fuerzas armadas iraníes.
Durante la mañana de este sábado, el Ministerio del Interior de Qatar envió un mensaje de advertencia a los teléfonos móviles de la población en el que informó que el nivel de amenaza había sido “elevado” y recomendó a los residentes permanecer en sus hogares como medida preventiva. La información fue difundida por la cadena Al Jazeera a través de su cuenta oficial en la red social X.
En paralelo, el ministro iraní Abbas Araghchi denunció también en esa red social que Estados Unidos cometió un “crimen flagrante y desesperado” al atacar una planta desalinizadora ubicada en la isla de Qeshm. Según sostuvo, el impacto de ese ataque afectó el abastecimiento de agua potable en al menos 30 aldeas cercanas.
Mientras tanto, Reino Unido reforzó su cooperación militar con Estados Unidos en la zona. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que fuerzas estadounidenses comenzarán a utilizar bases británicas para desarrollar determinadas operaciones defensivas.
De acuerdo con fuentes citadas por Al Jazeera, estas acciones buscan evitar posibles lanzamientos de misiles desde Irán hacia la región, una situación que —según las autoridades británicas— podría poner en riesgo la seguridad de ciudadanos del Reino Unido.