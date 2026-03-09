Escalada de ataques: Israel bombardea Beirut en la ofensiva contra Hezbolá

Live Blog Post

Israel confirmó que cinco comandantes de la Fuerza Quds de Irán fueron eliminados

El Ejército de Israel aseguró que las personas fallecidas en el ataque contra un hotel del centro de Beirut eran cinco comandantes vinculados a la Fuerza Quds, la unidad de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Según un comunicado difundido por las fuerzas armadas israelíes, el ataque se llevó a cabo durante la madrugada y tuvo como objetivo a altos mandos del denominado Cuerpo para el Líbano y el Cuerpo para Palestina de la organización iraní.

“Durante la noche, la Armada israelí, dirigida por inteligencia militar precisa, llevó a cabo un ataque de precisión en Beirut (Líbano) que tenía por objetivo a cinco comandantes del Cuerpo para el Líbano y el Cuerpo para Palestina de la Guardia Revolucionaria cuando mantenían una reunión en un hotel en Beirut”, señaló el comunicado oficial.

De acuerdo con la versión israelí, los comandantes eliminados estaban planificando operaciones desde territorio libanés. “Los comandantes eliminados en el ataque estaban preparando actividad terrorista a través del Líbano mientras se escondían en un hotel civil”, añadió el documento.

Israel identificó a tres de los fallecidos como comandantes de la Fuerza Quds: Majid Hassini, Ali Reza Bi Azar y Ahmad Rasouli.

Además, el comunicado indicó que entre los muertos también se encontraba Hossein Ahmadlou, señalado como informante sobre Israel con “objetivos terroristas”, y Abu Mohammad Ali, identificado como representante de Hezbolá dentro del cuerpo palestino de la Fuerza Quds.