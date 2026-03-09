Donald Trump le restó importancia al alza del petróleo por la escalada en Medio Oriente: "Es un precio pequeño"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la suba del petróleo que superó los US$100 por barril en medio de la escalada bélica en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó el fuerte aumento del precio internacional del petróleo, que alcanzó niveles máximos en cuatro años en medio de la creciente tensión y los enfrentamientos militares en Medio Oriente.

Durante la madrugada, el crudo superó los US$100 por barril por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, un salto impulsado por la incertidumbre geopolítica y el temor a interrupciones en el suministro energético global.

Te puede interesar Shock internacional: el barril de petróleo supera los 110 dólares por la guerra en Medio Oriente

La tranquilidad de Trump sobre el alza del petróleo En ese contexto, Trump sostuvo que el impacto en el mercado energético será transitorio y justificó el incremento de precios como una consecuencia inevitable del conflicto con Irán.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario escribió: “Los precios del petróleo a corto plazo, que bajarán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”.

Donald Trump Truth Social Una suba que mantiene en vilo al mundo El aumento del crudo se reflejó principalmente en el barril de referencia internacional. El Brent crude oil se disparó más de 25% durante la madrugada y llegó a ubicarse apenas centavos por debajo de los US$120, el nivel más alto desde 2022, aunque luego moderó la suba y se estabilizó más cerca de los US$100.