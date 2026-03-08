Trump habló sobre Cuba, dijo que caerá y reveló a quién pondrá al frente

Cuba volvió al centro del discurso de Donald Trump, que aseguró que la isla atraviesa una etapa límite y adelantó que, si avanza un nuevo escenario, Marco Rubio será quien quede al frente.

Donald Trump volvió a hablar de Cuba y dijo que Marco Rubio será el encargado de seguir ese frente.

Cuba volvió a quedar bajo la mirada de Donald Trump, que en los últimos días habló de la isla como uno de los próximos focos de atención de su gobierno. El presidente de Estados Unidos sostuvo que el sistema cubano atraviesa una etapa decisiva y, además, dejó una definición política concreta: si la situación avanza, el hombre que tendrá a cargo ese frente será Marco Rubio.

La referencia no fue menor. Trump dijo que Cuba está cerca de un cambio profundo y remarcó que La Habana busca negociar con Washington. Aunque aclaró que hoy la prioridad de su administración pasa por Irán, dio a entender que el escenario cubano aparece en su radar como un tema de peso para más adelante.

Te puede interesar La alianza occidental de Estados Unidos e Israel: quiénes integran el bloque contra Irán

En sus declaraciones, el mandatario insistió en que la isla arrastra un desgaste de décadas y vinculó ese deterioro con la falta de recursos, la crisis energética y la continuidad del régimen comunista. Bajo esa lectura, presentó a Cuba como un país que se acerca a un punto límite y deslizó que Estados Unidos podría intervenir políticamente en una etapa posterior.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio Cuba atraviesa una fuerte crisis económica y energética, un escenario que Trump usó para insistir con la idea de un cambio cercano. Captura de video En ese marco, Trump mencionó de forma directa a Marco Rubio. No solo lo nombró como pieza central para seguir el tema, sino que lo ubicó como eventual responsable de una negociación o de una nueva estrategia hacia La Habana. La elección del secretario de Estado no es casual: Rubio mantiene desde hace años una postura dura frente al gobierno cubano y es una figura clave para el voto republicano de origen cubano en Florida.

Las afirmaciones de Trump fueron realizadas en distintos momentos de los últimos días. Primero, en una entrevista telefónica con CNN, donde aseguró que Cuba quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Más tarde, durante la cumbre Escudo de las Américas en Miami, reforzó ese mensaje al señalar que la isla está en sus “últimos momentos” tal como se la conoce hoy y volvió a mencionar contactos con Rubio.