Escándalo internacional: denuncian que el régimen de Cuba vende ayuda humanitaria en dólares

Desde mediados de febrero, el Gobierno de México envía cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba . Esta medida, impulsada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , se da en el marco de la crisis energética que atraviesa la isla luego de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los bienes de países que le envíen petróleo a Cuba , profundizando, así, el bloqueo y la crisis en la región.

En ese marco, a través de varios buques con cargamento, el Gobierno de México envió a Cuba más de 1.000 toneladas de ayuda humanitaria , principalmente, alimento no perecedero. Asimismo, cientos de ciudadanos mexicanos , así como organizaciones civiles, se organizaron para hacer donaciones al pueblo cubano. Sin embargo, todo lo donado por puro altruismo terminó siendo comercializado por el régimen, desatando una nueva polémica internacional.

Una investigación realizada por el periodista Rodrigo Lema para Azteca Noticias reveló la alarmante situación que se vive actualmente en Cuba : los productos enviados por el gobierno de México como parte de la ayuda humanitaria son vendidos en tiendas de La Habana vinculadas al régimen militar. En consecuencia, la población cubana no recibió las donaciones de forma gratuita como se les había prometido.

La ayuda por parte de los mexicanos rápidamente terminó convirtiéndose en un negocio en medio de la crisis y del hambre. Como si fuera poco, la cúpula militar ofrece los productos vía WhatsApp en dólares, a un valor inaccesible para el cubano de sueldo promedio.

Al ser consultados por el periodista mexicano, los cubanos expresaron su malestar ante esta situación, asegurando que el régimen no distribuyó equitativamente ninguna de las donaciones. “Aquí no ha llegado nada”, manifestó uno de los ciudadanos entrevistados por Lema, y agregó: “Lo que me causa dudas es que las Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD), (una red comercial vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)), estaban vacías. Ahora, en estos días, están completamente llenas. Y sé que han venido donaciones de varios países”.

La ayuda humanitaria enviada a Cuba por parte de México se comercializa Los cubanos aseguran que no recibieron nada de ayuda humanitaria. Captura /Gentileza TV Azteca

A cuánto venden los productos de la ayuda humanitaria

Uno de los casos más llamativos del desvío de la ayuda es el del llamado "frijol del bienestar" mexicano, que debía ser distribuido gratuitamente entre los ciudadanos. Sin embargo, según la investigación, este producto ahora se ofrece en distribuidoras mayoristas y tiendas vinculadas a la milicia cubana que operan en dólares.

En un país donde la moneda local se ha devaluado drásticamente, el precio de estos productos resulta inaccesible para la mayoría de los cubanos. En uno de los establecimientos documentados, una paca (bolsa de productos) de 30 kilogramos de frijoles mexicanos se comercializa por 43 dólares, lo que equivale a más de un dólar por cada bolsa de un kilo.

Las denuncias apuntan a un patrón sistemático de desvío de la ayuda humanitaria. Los productos enviados desde México, junto con otras donaciones de diferentes países, llegaron al puerto de La Habana, donde se documentó su descarga. Sin embargo, desaparecieron de los canales de distribución pública, como la cartilla de racionamiento, y empezaron a aparecer en tiendas controladas por el sistema militar, donde solo es posible pagar en dólares.

La ayuda humanitaria enviada a Cuba por parte de México se comercializa Los productos enviados a Cuba en el marco de la ayuda humanitaria por parte de México, se venden en dólares. Captura /Gentileza TV Azteca

Estas tiendas, que tradicionalmente operaban con pocos productos, ahora están repletas de productos mexicanos que antes no se encontraban en la isla, como lentejas, garbanzos y frijoles. Es más, un testigo documentó el hallazgo de frijoles mexicanos a un precio de 2.97 dólares por medio kilo en una tienda de este tipo.

El malestar de los cubanos que no reciben las donaciones

La situación ha generado un profundo malestar entre los ciudadanos cubanos, quienes ven cómo la ayuda, que debió aliviar las penurias alimentarias de la población, se ha transformado en un bien inaccesible en el mercado paralelo de divisas. Un ciudadano mexicano que reside en Cuba explicó: “Cuando la gente de Cuba sabe que soy mexicano, me dicen que México apoya mucho a Cuba, pero todo se queda para hacer negocio”. Este testimonio refleja la percepción generalizada entre los cubanos de que las donaciones extranjeras no benefician a la población, sino que se desvían para el beneficio de una élite privilegiada.

La ayuda humanitaria enviada a Cuba por parte de México se comercializa Así venden por Whatsapp los productos mexicanos en Cuba. Captura /Gentileza TV Azteca

Mientras la situación en la isla continúa siendo difícil, los testimonios sobre el desvío de la ayuda humanitaria arrojan luz sobre los mecanismos internos de control que afectan la distribución de recursos vitales en Cuba. La denuncia de estos hechos resalta la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de las donaciones internacionales y en los canales de distribución destinados a la población más necesitada.

La respuesta del embajador de Cuba en México tras la investigación

Tras hacerse pública la investigación de TV Azteca, l embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, acusó al medio de mentir y desinformar. Asimismo, quiso ratificar que las donaciones “sí son para el pueblo cubano”.

“De este medio de comunicación se conoce muy bien su posición. Más que informar, su cobertura de noticias y acontecimientos está ligada a objetivos políticos. Para ratificar ese patrón, este medio miente y desinforma”, expresó Martínez Enríquez.