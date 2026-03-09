Javier Milei comparte la visión de Trump y afirma que la escalada en Medio Oriente será breve

El presidente Javier Milei , se refirió desde Estados Unidos a la guerra en Medio Oriente y estimó que el conflicto podría tener una duración limitada, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El mandatario descartó que el enfrentamiento tenga como causa principal el control del petróleo y afirmó que se trata de un fenómeno esencialmente geopolítico.

“Este tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y obvio es errado. Aquí lo que importa desde la perspectiva de Estados Unidos es pura y exclusivamente la geopolítica”, sostuvo el jefe de Estado.

En ese sentido, Milei explicó en diálogo con la periodista Julieta Tarrés en FM Now, que las operaciones militares estadounidenses hasta el momento se caracterizaron por ataques precisos. Según describió, se trató de intervenciones “quirúrgicas” que combinaron inteligencia de Israel con la capacidad militar de Estados Unidos.

El Presidente utilizó como ejemplo una intervención previa en Venezuela, que —según relató— duró apenas 18 minutos y tuvo una fase de extracción de 47 segundos, lo que calificó como una operación de alta precisión.

En su análisis, Milei también mencionó el reciente ataque contra la cúpula del régimen iraní y la posterior respuesta de Irán, que incluyó contraataques en distintos frentes y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

Asimismo, señaló que el conflicto podría tener impacto en la economía global. Citó advertencias de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien alertó que la escalada bélica podría presionar los precios internacionales —especialmente del petróleo— y provocar una desaceleración económica debido a la contracción de la oferta.

En ese contexto, Milei consideró que la situación podría llevar a una respuesta más amplia de Washington, aunque insistió en que el conflicto probablemente no se prolongue demasiado. “Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”, afirmó.

Finalmente, el mandatario analizó que la crisis podría derivar en un reordenamiento político internacional. Según su visión, el escenario geopolítico tenderá a aislar a China y debilitar a algunos de sus aliados, en un proceso que —según afirmó— terminará generando una competencia global “más pura y limpia”.