Nelson Castro volvió a vivir un momento de pánico total en Israel: "Tengo que dejar la transmisión"

Nelson se encontraba saliendo al aire junto a Franco Mercuriali cuando una situación lo sorprendió por completo.

El conflicto en Medio Oriente sigue escalando y Nelson Castro, periodista de TN, viajó hacia Israel para contar en primera persona cómo se vive la guerra desde el territorio. En las últimas horas mostró el pozo que dejó una esquirla cerca del hotel y luego volvió a vivir un tenso momento.

Todo ocurrió mientras se encontraba saliendo en vivo en el programa de Franco Mercuriali. Mientras se estaba informando sobre la situación, le llegó una alerta a su celular y comenzaron a sonar las alarmas en Israel e inmediatamente tuvo que abandonar la transmisión.

"¡Tenemos alarma, Franco, tenemos alarma! Tengo que dejar la transmisión, nos vamos al refugio. Tenemos que bajar diez pisos, vamos a ver qué equipo llevamos porque está prohibido llevar cámaras", expresó el cronista.

El momento en que Nelson Castro abandonó TN tras las alarmas en Israel Nelson Castro volvió a vivir un momento de pánico total en Israel: "Tenemos que dejar la transmisión" Esto sucedió en plena madrugada en Tel Aviv y sin dudas generó una enorme preocupación. Minutos después salió en vivo desde el refugio y expresó que "estamos cumpliendo con la normativa. Estamos bien, estamos en el segundo subsuelo".