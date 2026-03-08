¡Temor! Nelson Castro mostró el impacto de una esquirla de un misil iraní a metros de su hospedaje
Nelson se encuentra en Israel cubriendo el conflicto bélico e impactó a todos al mostrar las fuertes imágenes frente al hotel donde se está hospedando.
El conflicto bélico entre Israel, Estados Unidos e Irán no cesa y Nelson Castro viajó hasta Tel Aviv para mostrar en primera persona las consecuencias de este enfrentamiento. El periodista mostró el impacto de una "esquirla" de lo que fue un misil iraní.
Todo ocurrió en vivo por la pantalla de TN, donde el conductor contó en detalle lo sucedido: "Esto es Tel Aviv, los bombazos y sirenas que escuchamos se concretaron acá. Hay dos heridos, uno de gravedad, es la zona central de Tel Aviv. Nosotros estamos en el hotel que está enfrente".
Mientras el periodista se dirigía al lugar del impacto, se podía ver movimiento de personal de seguridad y obreros municipales que estaban trabajando de forma ardua para reparar el pozo que causó la esquirla.
Nelson Castro confirmó el impacto de una esquirla cerca del hotel donde está alojado
"El hotel donde nosotros estamos está cruzando la calle para que ustedes se den cuenta del nivel de centralidad que tuvo este ataque de este misil que provenía desde Irán", expresó el conductor de Telenoche.
Además de este pozo, las viviendas cercanas fueron afectadas y en la imagen de Todo Noticias se podían ver ventanas de vidrio estalladas. La esquirla cayó en una zona muy transitada y Nelson comentó que "forma parte de la estrategia de Irán de golpear fundamentalmente lugares civiles".