Imágenes verificadas por la BBC confirman que la escuela de niñas en Irán donde murieron 168 personas en los ataques de EE.UU. e Israel fue bombardeada en repetidas ocasiones

Advertencia: esta historia contiene detalles que podrían resultar perturbadores para algunos lectores.

Un análisis de imágenes satelitales revela múltiples ataques y marcas de quemaduras alrededor de una escuela en el sur de Teherán, lo que sugiere que fue alcanzada en más de una ocasión, en un ataque que, según las autoridades iraníes, causó la muerte de 168 personas el sábado.

Videos e imágenes satelitales verificados por la BBC muestran extensos daños en los alrededores de la escuela primaria Shajareh Tayebeh en Minab y el complejo adyacente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI).

También sugieren que la zona fue "impactada por múltiples ataques simultáneos o casi simultáneos", afirma el experto en municiones N. R. Jenzen Jones.

En la imagen se pueden ver claramente dos edificios dañados: uno completamente derrumbado dentro de la base del CGRI y el edificio de la escuela, parcialmente derrumbado.

Imágenes verificadas del momento inmediatamente posterior a los ataques muestran escenas de pánico, con familias gritando mientras la gente busca víctimas entre los escombros.

En algunos videos se ve a la cámara mostrando las mochilas y los libros de sus hijos.

Tres días después, imágenes aéreas mostraron filas ordenadas de al menos 100 tumbas marcadas o recién cavadas.

Las autoridades iraníes han culpado a Estados Unidos e Israel del ataque; sin embargo, ninguno de los dos países ha aceptado la responsabilidad.

Israel afirma no tener conocimiento de ninguna operación en la zona, mientras que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que Washington sigue investigando el incidente y que "nunca atacaría objetivos civiles".

El actual bloqueo de internet en Irán ha dificultado la verificación independiente de los detalles del incidente.

Qué sabemos del incidente

Se ha especulado mucho sobre el objetivo del ataque.

Según las autoridades iraníes, este tuvo lugar alrededor de las 10:45 hora local (07:15 GMT).

BBC Verify ha confirmado imágenes publicadas en redes sociales la mañana del sábado, el primer día de la semana laboral iraní, que muestran los sucesos inmediatamente posteriores.

En un video se ve a un hombre corriendo hacia el patio de la escuela, ubicado inmediatamente al noreste de la base del CGRI. Se ve parte de un letrero sobre la entrada, que coincide con las tres primeras letras de las palabras "escuela primaria" en persa.

Desde el patio de la escuela, se pueden ver cuatro columnas de humo negro, dos más pequeñas que salen de las ventanas del último piso del edificio principal.

Paredes decoradas con murales infantiles y letras del alfabeto persa separan el patio de la escuela de la base del CGRI.

Otro video, filmado desde un vehículo en movimiento en el extremo sur del complejo del CGRI, muestra un letrero que marca la entrada. Se ven dos logotipos del CGRI en las entradas del "Cuerpo Educativo y Cultural Seyed al-Shohada" y una clínica médica, que según los medios iraníes pertenece a la armada del CGRI.

En las imágenes se ven al menos tres columnas de humo negro: dos más cerca de la entrada de la base y una tercera más lejos, detrás de la clínica médica.

La ubicación de las columnas de humo en los vídeos verificados corresponde a donde se ven los daños en las imágenes satelitales.

BBC

Imágenes filmadas más tarde ese mismo día mostraron daños significativos en el edificio escolar. Los servicios de emergencia buscan entre los escombros mientras familias angustiadas se mueven lentamente por el patio, algunas llorando.

Un video ampliamente compartido, geolocalizado en la escuela, muestra a los equipos de rescate en el lugar encontrando el brazo amputado de un niño bajo los escombros. También se filmaron libros escolares y mochilas ensangrentadas.

Qué nos muestran las imágenes del satélite

Sin acceso a más imágenes sobre el terreno ni al testimonio de testigos presenciales, las imágenes satelitales son cruciales para comprender lo sucedido.

Las imágenes satelitales captadas por Planet Labs el 4 de marzo, cuatro días después del incidente, revelan una destrucción más extensa que la confirmada previamente en videos verificados.

Varios edificios de la zona han sido destruidos parcial o totalmente, y BBC Verify ha identificado al menos cinco edificios con cráteres visibles y marcas negras de quemaduras, lo que indica que hubo varios impactos.

BBC

"Tantos (lugares de impacto) tan cerca (relativamente hablando) sugieren que había uno o más objetivos muy próximos entre sí", declaró el analista de imágenes satelitales Jamon Van den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón.

"Parece que el impacto fue intencional", añadió, "pero desconocemos qué pretendían alcanzar".

Un analista sénior de McKenzie Intelligence Services, declaró a BBC Verify que el cráter en la planta baja del edificio escolar de dos plantas indica que podría haberse utilizado munición especializada para penetrar en los niveles inferiores.

¿Está la escuela separada de la base de las IRGC?

El edificio escolar está ubicado cerca de la base del CGRI. Las imágenes satelitales de 2013 parecen mostrar que el edificio escolar formaba parte del mismo complejo, antes de que en 2016 se viera un muro que lo separaba.

BBC

¿Quién es responsable del ataque?

Irán afirma que el ataque fue perpetrado por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, ni Israel ni Estados Unidos se han atribuido la responsabilidad de los daños a la escuela.

Israel ha declarado que "no tenía conocimiento" de ninguna operación de las Fuerzas de Defensa de Israel en la zona, pero declaró a BBC Verify que está investigando el incidente.

El miércoles, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró a la BBC que Estados Unidos sigue investigando el incidente.

"Por supuesto, nunca atacamos a civiles, pero estamos considerando investigarlo", añadió.

Durante la conferencia de prensa, se mostró un mapa ilustrativo de las "primeras 100 horas" de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que marca la ubicación de los ataques y las defensas aéreas iraníes a lo largo de la costa sur de Irán, que incluye la zona de Minab.

BBC

Sin más imágenes de los restos de municiones, no es posible identificar con claridad al responsable.

Una imagen ampliamente difundida en redes sociales dio lugar a afirmaciones de que la explosión fue causada por un misil fallido disparado por el CGRI. Sin embargo, localizamos la imagen en un incidente no relacionado en Zanjan, a más de mil kilómetros de Minab.

"Es improbable que los importantes daños por explosión que se observan aquí hayan sido causados ​​por un misil tierra-aire iraní, que porta ojivas explosivas relativamente pequeñas", declaró Jenzen Jones, director de los Servicios de Investigación de Armamento.

Quiénes murieron

Las autoridades iraníes afirmaron que la mayoría de las 168 personas fallecidas eran menores.

BBC Verify no ha podido verificar de forma independiente estos detalles a través de las imágenes disponibles del incidente. Tampoco está claro si murió algún miembro del CGRI ni quiénes podrían haber estado operando allí.

Según el Ministerio de Educación iraní, la escuela tenía un total de 264 estudiantes.

Una lista manuscrita publicada por medios iraníes muestra los nombres de 56 personas presuntamente fallecidas en el incidente, junto con sus fechas de nacimiento. Cuarenta y ocho de estos nombres tienen entre seis y 11 años.

BBC Verify no ha podido verificar de forma independiente estos detalles. Sin embargo, al menos tres de los nombres de la lista aparecen en otro video donde los ataúdes están etiquetados con los mismos nombres.

Las fotos también muestran lo que parecen ser tres menores dentro de bolsas para cadáveres.

Reuters Personas que asisten a un funeral el 3 de marzo por las víctimas del ataque.

La Agencia de Noticias de Derechos Humanos (Hrana), con sede en Estados Unidos, ha documentado hasta la fecha la muerte de 1114 civiles iraníes desde el inicio de la guerra, incluidos 183 menores.

Días después, los medios estatales iraníes difundieron imágenes de miles de personas alineándose en las calles para la procesión fúnebre. Se puede ver a hombres cargando ataúdes, algunos del tamaño de un menor, con la bandera de la República Islámica ondeando sobre ellos. Multitudes de mujeres también sostenían fotos de niños y niñas.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, afiliada al CGRI, publicó una foto e informó que 14 maestros de escuela habían muerto en el ataque.

Con información adicional de Paul Brown.

BBC

BBC

