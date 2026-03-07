Discusión: Estados Unidos quiere sacar armas de Corea del Sur y llevarlas a Irán

Corea del Sur confirma contactos con Estados Unidos sobre un posible traslado a Irán de armas desplegadas en la conflictiva Península de Corea.

El sistema de misiles Patriot de Estados Unidos en Corea del Sur sería trasladado. Foto: Dpa.

El Gobierno de Corea del Sur ha confirmado este viernes la existencia de "discusiones" con Estados Unidos sobre el posible traslado a Oriente Próximo de sistemas de defensa estadounidenses desplegados en el país, incluidas baterías Patriot, en medio de la ofensiva conjunta con Israel contra Irán.

El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, ha manifestado ante el Parlamento que "las operaciones de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur están siendo discutidas de cerca entre las autoridades militares de ambos países", si bien ha dicho que "no puede dar detalles sobre los puntos específicos".

Cho ha respondido así a una pregunta de un parlamentario opositor ante las informaciones de los últimos días respecto a la posibilidad de que Estados Unidos pueda trasladar a Oriente Próximo sistemas de defensa aérea que mantiene desplegados en Corea del Sur ante la expansión del conflicto en la región.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia surcoreana ha negado tajantemente que Washington haya reclamado a Seúl algún tipo de apoyo, militar o no militar, para apoyar su ofensiva contra Irán, tal y como ha recogido el diario surcoreano 'Chosun Ilbo'. "No", ha respondido ante una pregunta en este sentido.

Cho Hyun Corea del Sur efe Cho Hyun, de Corea del Sur, reveló los planes de Estados Unidos. Foto Efe EFE Estados Unidos lo niega Las autoridades de Estados Unidos han negado hasta ahora que sopesen este posible traslado de sistemas de defensa, y el propio secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha subrayado esta semana que el arsenal de misiles Patriot de Washington sigue siendo "extremadamente firme".