Donald Trump alertó a Cuba: "Va a caer muy pronto"

Las declaraciones de Donald Trump, aumentaron la tensión con Cuba, en medio de la peor crisis económica y energética que enfrenta la isla en décadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes a CNN que “Cuba caerá muy pronto".

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendieron las alarmas en Cuba y volvieron a tensar la relación entre Washington y La Habana. En una entrevista con CNN, el mandatario afirmó que el gobierno de la isla “va a caer muy pronto” y aseguró que las autoridades cubanas están interesadas en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

Las palabras del líder republicano llegan en un momento particularmente delicado para la isla caribeña, que atraviesa una de las crisis económicas y energéticas más profundas desde el colapso de la Unión Soviética en la década de 1990.

En los últimos meses se agravaron la escasez de combustible, los prolongados apagones y el desabastecimiento de productos básicos, factores que alimentan el descontento social entre la población.

Trump y su advertencia a Cuba Durante la conversación con CNN, Donald Trump sostuvo que La Habana “tiene muchísimas ganas de llegar a un acuerdo” y adelantó que pondrá al secretario de Estado, Marco Rubio, al frente de posibles conversaciones con el gobierno cubano. “Quieren hacer un trato, así que voy a poner a Marco allí y veremos cómo funciona”, señaló.

El presidente estadounidense también dejó entrever que Cuba podría convertirse en uno de los próximos focos de su política exterior, luego de la ofensiva militar impulsada por Washington contra Irán en Medio Oriente. En ese contexto, aseguró que la caída del gobierno cubano sería un paso más dentro de su agenda internacional.