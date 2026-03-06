Viral: la Casa Blanca mostró nuevos bombardeos en Irán con videos del GTA San Andreas

La Casa Blanca desató una controversia al publicar un video oficial que recrea sus bombardeos contra Irán bajo la estética del juego Grand Theft Auto (GTA).

La Casa Blanca generó polémica al publicar un video oficial que utiliza la estética del videojuego Grand Theft Auto (GTA) para mostrar sus bombardeos contra Irán. El montaje, difundido en redes sociales, presenta ataques reales contra arsenales de misiles y bases navales iraníes como parte de la denominada "Operación Furia Épica", la ofensiva conjunta lanzada con Israel.

El video posteado por la Casa Blanca GTA iran El clip destaca por incluir elementos gráficos propios de los juegos de acción, como retículas digitales y marcadores de objetivos, buscando conectar con una audiencia joven o digitalizada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el uso del meme "Ah sh*t, here we go again", una frase icónica del juego GTA: San Andreas que se utiliza en internet para señalar que una situación conflictiva vuelve a repetirse.

Esta estrategia de comunicación ha despertado críticas y asombro a nivel global por la "gamificación" de una guerra real que actualmente mantiene en vilo al mundo.