Irán advierte que será una "guerra prolongada" y que se emplearán "nuevas armas estratégicas"

A casi una semana del comienzo de la guerra en Medio Oriente , Irán advirtió que se prepara para una " guerra larga para castigar al agresor" y que se desplegará una nueva generación de armamento estratégico que aún no ha sido utilizado.

Así lo comunicó el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Ali Mohammad Naeini en un comunicado recogido por la televisión local Press TV.

" Irán está preparado para una guerra larga para castigar al agresor ", declaró Naeini. Asimismo, advirtió que hasta ahora solo han utilizado "una fracción" de las capacidades militares iraníes.

El portavoz añadió que "nuevas iniciativas y armas están en camino" y advirtió de que los adversarios de Irán pueden esperar "golpes dolorosos en cada próxima oleada operativa".

Las declaraciones coincidieron con nuevos ataques con misiles iraníes contra Israel, entre ellos el lanzamiento de misiles balísticos Khayber contra Tel Aviv, según señalaron medios iraníes.

En paralelo, los sistemas de defensa aérea de Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptaron este viernes varios misiles y drones que atravesaron su espacio aéreo.

La ofensiva inicial contra Irán ha causado al menos 1.230 muertos en el país, según la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos, mientras que los bombardeos iraníes contra Israel han provocado al menos diez fallecidos.