La guerra se expande: Irán amenaza con bombardear el norte de Irak

El régimen de Irán amenazó con atacar el Kurdistán iraquí y abre un nuevo frente de combate en el norte del país.

A sabiendas de los entrenamientos a fuerzas separatistas kurdas que realiza la alianza de Estados Unidos e Israel, Irán apuntó contra el norte de Irak si estas interfieren en el conflicto y cruzan la frontera: "Las instalaciones del Kurdistán iraquí serán atacadas de manera extensiva".

La guerra en Medio Oriente continúa creciendo y ahora Irán amenaza con atacar el norte de Irak si los kurdos de ese país ingresan al territorio iraní para combatir por el territorio de su nación en el norte iraní.

La amenaza fue de Ali Akbar Ahmadian, integrante del Consejo de Defensa como representante del líder supremo de Irán, quién indicó: "Advertimos a nuestros amigos y hermanos en el Kurdistán iraquí que, hasta el momento, solo las bases de Estados Unidos, Israel y los grupos separatistas han sido atacadas en la región (del Kurdistán), pero en caso de que se permita la presencia continua y la conspiración o la entrada de estos grupos e Israel a Irán a través de la región, todas las instalaciones del Kurdistán iraquí serán atacadas de manera extensiva".

Desde la Inteligencia iraní señalaron que ya destruyeron las instalaciones fronterizas que pertenecen a los grupos separatistas de la frontera entre Irán e Irak, lo cual señalaron como una operación militar preventiva llevada a cabo por la Guardia de la Revolución Islámica de Irán.