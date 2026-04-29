El "problématico" silencio del Pentágono sobre la investigación del ataque contra una escuela de niñas en Irán en el que murieron 110 menores

Cinco exfuncionarios estadounidenses, entre ellos un exabogado militar de alto rango, criticaron al Pentágono por no reconocer la posible implicación estadounidense en el ataque mortal contra una escuela iraní a principios de este año.

Algunos de estos funcionarios afirmaron que era sumamente inusual no divulgar ni siquiera detalles básicos del ataque después de tanto tiempo.

Un misil impactó una escuela primaria en Minab durante los primeros enfrentamientos de la guerra entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, causando la muerte de 168 personas, entre ellas unos 110 niños, según funcionarios iraníes.

En los dos meses transcurridos desde entonces, el Pentágono se ha limitado a declarar que el incidente está bajo investigación.

A principios de marzo, medios estadounidenses informaron que los investigadores militares estadounidenses creían que las fuerzas de su país probablemente fueron responsables del impacto involuntario en la escuela, pero que aún no habían llegado a una conclusión definitiva.

Ante una serie de preguntas de la BBC sobre el ataque y las acusaciones de falta de transparencia, un funcionario del Pentágono declaró que "este incidente está actualmente bajo investigación" y añadió que se proporcionarían más detalles en cuanto estuvieran disponibles.

La BBC revisó tres casos históricos en los que murieron civiles durante operaciones militares estadounidenses y, en cada caso, el Pentágono había divulgado mucha más información en menos de un mes.

La postura actual de Estados Unidos "se aparta notablemente de la respuesta habitual", declaró la teniente coronel Rachel E. VanLandingham, exjueza jurídica general de la Fuerza Aérea de EE.UU. y exasesora jurídica principal del Comando Central de EE.UU. durante las guerras de Irak y Afganistán.

"Los gobiernos anteriores, al menos, demostraron fidelidad y compromiso con el derecho internacional humanitario", afirmó VanLandingham, quien argumentó que lo que "faltaba" en las declaraciones de la administración era un compromiso con la rendición de cuentas y, "sobre todo, con garantizar que esto no vuelva a suceder".

Getty Images Trump declaró el 7 de marzo que, en su opinión, Irán era el culpable del ataque a Minab, sin aportar pruebas.

El presidente Donald Trump declaró el 7 de marzo que, en su opinión, Irán era el culpable del ataque a Minab, sin aportar pruebas. Días después, cuando se le preguntó sobre un video que mostraba un misil Tomahawk estadounidense impactando en la base militar contigua a la escuela, respondió: "No lo he visto»" y afirmó, sin pruebas, que Irán poseía misiles Tomahawk.

El 11 de marzo, cuando se le preguntó sobre los informes que indicaban que una investigación militar inicial había concluido que EE.UU. había atacado la escuela, Trump dijo: "No tengo conocimiento de ello".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue interrogado por la BBC el 4 de marzo sobre el ataque y declaró: "Lo único que puedo decir es que lo estamos investigando. Por supuesto, nunca atacamos objetivos civiles".

Confirmación independiente

El Departamento de Defensa de EE.UU. se ha negado a responder a numerosas preguntas sobre el ataque. Se ha negado repetidamente a responder si la base militar iraní contigua a la escuela era uno de sus objetivos previstos para el 28 de febrero, a pesar de haber hablado públicamente sobre objetivos u operaciones preplanificadas en decenas de otras ocasiones durante la guerra.

El mes pasado, la BBC confirmó de forma independiente un video que mostraba un misil Tomahawk estadounidense impactando la base de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI) contigua a la escuela. Medios estadounidenses citaron a funcionarios militares anónimos que afirmaron que una investigación preliminar había determinado que un misil estadounidense había alcanzado la escuela.

Según los informes, esto se debió a coordenadas desactualizadas proporcionadas por una agencia de inteligencia estadounidense. El Pentágono no se ha pronunciado al respecto.

BBC

Wes Bryant, exasesor principal en guerra de precisión y mitigación de daños a civiles en el Centro de Excelencia para la Protección Civil del Pentágono, declaró a la BBC que la investigación preliminar militar se lleva a cabo habitualmente para determinar dos cosas: si el daño a civiles realmente ocurrió y si EE.UU. operaba en la zona en ese momento y pudo haberlo causado.

"Cuando se cumplen ambos criterios, es entonces cuando se inicia formalmente una investigación", afirmó. "Desde el punto de vista del procedimiento... esto solo evidencia aún más que ya saben que EE.UU. causó esto, de lo contrario no estarían realizando esta investigación, y simplemente no quieren reconocerlo ni hablar del tema".

"Que ni siquiera puedan hacer ningún comentario al respecto es simplemente inaceptable", dijo Bryant, quien dejó el Pentágono el año pasado cuando el personal de la unidad de daños a civiles se redujo significativamente bajo la dirección de Hegseth.

Otro exfuncionario de defensa indicó que es común que algunas investigaciones de daños a civiles se prolonguen, dependiendo de la complejidad de la situación. "Pero este es un caso inusualmente ambiguo, ya que, por la situación, puedo deducir que en realidad no es tan complicado", declaró a la BBC el exfuncionario, quien pidió permanecer en el anonimato debido a la delicadeza del asunto.

"Normalmente, el Pentágono asumiría la responsabilidad de inmediato o con relativa rapidez, y luego probablemente necesitaría más tiempo para proporcionar todos los detalles, así que, en mi opinión, es problemático", añadió el exfuncionario.

Los demócratas exigen respuestas

Los demócratas del Congreso le escribieron en repetidas ocasiones a Hegseth formulando una serie de preguntas sobre el ataque a Minab, comenzando por si EE.UU. lo llevó a cabo.

La BBC ha tenido acceso a dos cartas de respuesta del Pentágono, enviadas en nombre de Hegseth, que no ofrecen respuesta a ninguna de las preguntas. Una carta enviada el 2 de abril a los demócratas indicaba que se había designado a un oficial investigador ajeno a la cadena de mando del CENTCOM y que los resultados de dicha investigación se compartirían una vez concluida.

La BBC contactó a 15 miembros republicanos del Congreso para preguntarles sobre la gestión del ataque por parte del gobierno, pero todos declinaron hacer comentarios. Entre ellos se encontraban destacados republicanos de los comités de seguridad nacional del Senado y la Cámara de Representantes.

El 10 de marzo, el senador republicano John Kennedy de Luisiana condenó el ataque, declarando al New York Times: "Creo que cometimos un error. Fue un error terrible".

Getty Images El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue interrogado por la BBC el 4 de marzo sobre el ataque. "Lo único que puedo decir es que lo estamos investigando. Por supuesto, nunca atacamos objetivos civiles", dijo en esa ocasión.

Funcionarios del Pentágono han ofrecido varias reuniones informativas a puerta cerrada sobre operaciones militares a miembros del Congreso desde el inicio de la guerra contra Irán, y se les han formulado preguntas sobre el ataque a Minab.

Adam Smith, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, le explicó a la BBC que los funcionarios dijeron que no podían hacer comentarios debido a la investigación en curso, una respuesta que calificó de "patética y totalmente insuficiente". Y añadió que en las reuniones informativas no se admitió la responsabilidad de EE.UU.

La BBC revisó tres casos históricos con víctimas civiles para compararlos con la respuesta del gobierno de Trump al ataque de Minab.

Ataque con drones cerca del aeropuerto de Kabul, Afganistán, en agosto de 2021 : el Pentágono declaró inicialmente que había atacado un vehículo conocido por representar una amenaza inminente del grupo Estado Islámico. En realidad, el ataque causó la muerte de una familia de 10 personas, incluyendo siete niños, lo cual se confirmó a los pocos días gracias a los informes de los medios. Menos de tres semanas después del atentado, el Pentágono admitió su responsabilidad y pidió disculpas.

: el Pentágono declaró inicialmente que había atacado un vehículo conocido por representar una amenaza inminente del grupo Estado Islámico. En realidad, el ataque causó la muerte de una familia de 10 personas, incluyendo siete niños, lo cual se confirmó a los pocos días gracias a los informes de los medios. Menos de tres semanas después del atentado, el Pentágono admitió su responsabilidad y pidió disculpas. Atentado con bomba contra un hospital en Kunduz, Afganistán, en octubre de 2015 : el ataque, perpetrado por un helicóptero de combate estadounidense AC-130, causó la muerte de al menos 42 personas, entre ellas 24 pacientes y 14 médicos de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF). Cinco días después, el comandante de las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán ofreció un testimonio detallado ante el Congreso, declarando ante los legisladores que el ataque fue una "decisión estadounidense tomada dentro de la cadena de mando estadounidense". El mismo día, la Casa Blanca admitió el error y pidió disculpas.

: el ataque, perpetrado por un helicóptero de combate estadounidense AC-130, causó la muerte de al menos 42 personas, entre ellas 24 pacientes y 14 médicos de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF). Cinco días después, el comandante de las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán ofreció un testimonio detallado ante el Congreso, declarando ante los legisladores que el ataque fue una "decisión estadounidense tomada dentro de la cadena de mando estadounidense". El mismo día, la Casa Blanca admitió el error y pidió disculpas. Un ataque contra el refugio de Al-Amiriyah en Bagdad, Irak, en febrero de 1991: el bombardeo de la Fuerza Aérea Estadounidense provocó la muerte de 408 civiles. El gobierno afirmó que el búnker era un centro de mando militar y, por lo tanto, un objetivo legítimo. La BBC, entre otros medios que visitaron el lugar poco después del bombardeo, no encontró pruebas de ello. La administración estadounidense reconoció desde el principio que hubo víctimas civiles y que se trató de un ataque estadounidense.

Getty Images Consecuencias de un ataque con drones cerca del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, en agosto de 2021.

En todos los casos históricos, bajo gobiernos tanto demócratas como republicanos, altos mandos militares estadounidenses realizaron declaraciones públicas mucho más detalladas que las ofrecidas hasta ahora sobre el ataque de Minab.

Annie Shiel, exfuncionaria estadounidense que trabajó en la reducción de daños a civiles en el Departamento de Estado, afirmó que los casos anteriores seguían un patrón en el que "EE.UU. declaraba que 'no habíamos sido nosotros', y luego los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales demostraban que, de hecho, se trataba de un ataque estadounidense, y entonces EE.UU. tenía que retractarse".

El nombramiento por parte del Pentágono de un oficial investigador ajeno al CENTCOM en el caso de Minab fue, al menos en teoría, un buen comienzo en materia de independencia, afirmó Shiel, actual Directora de Incidencia Política de EE.UU. en el Centro para Civiles en Conflicto (CIVIC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, le dijo a la BBC que esperaría, sin duda, un mayor reconocimiento de la participación estadounidense mientras la investigación esté en curso.

La corroboración de los detalles del incidente se ha visto dificultada por la negativa de las autoridades iraníes a conceder acceso independiente al lugar. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Irán señaló el 17 de marzo que había solicitado acceso, pero que no se le había permitido visitar el sitio.

Charles O'Blaha, exdirector de la Oficina de Seguridad y Derechos Humanos del Departamento de Estado, afirmó que la falta de transparencia en Washington podría deberse a la reticencia del gobierno a contradecir al presidente después de que este culpara a Irán del ataque, una afirmación que calificó de "realmente descabellada y claramente falsa".

Blaha trabajó 32 años en el Servicio Exterior de EE.UU. y actualmente es asesor principal de Democracy for the Arab World Now (DAWN), una organización sin fines de lucro que aboga por la democracia y los derechos humanos en el mundo árabe, atribuyó el relativo silencio en el caso de Minab a lo que él interpretó como un rechazo por parte del gobierno a "cualquier noticia negativa sobre la guerra que calificaron de antipatriótica".

Información adicional de Catherine Alaimo.

BBC

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FUENTE: BBC