Sorpresa en el estrecho de Ormuz: un lujoso yate atravesó la zona en pleno bloqueo

El Nord, valuado en más de US$500 millones y propiedad de un magnate ruso, atravesó el Estrecho de Ormuz en medio de la tensión naval.

El superyate Nord, propiedad del empresario ruso Alexei Mordashov, protagonizó un episodio inusual al completar el cruce del Estrecho de Ormuz, una zona sometida actualmente a un estricto bloqueo naval.

La nave logró atravesar este corredor estratégico luego de finalizar tareas de mantenimiento en astilleros de Dubái. El yate de 142 metros de largo, esta valuado en más de 500 millones de dólares. Su paso llamó la atención ya que logró atravesarlo sin haber recibido objeciones por parte de Irán ni de Estados Unidos.

Los vínculos del dueño del yate con el Kremlin Mordashov, su dueño, cuenta con varias sanciones internacionales por sus vínculos con el Kremlin, lo que agrega relevancia política al permiso obtenido para circular por una zona marcada por el conflicto entre Washington y Teherán.

De todas formas, según fuentes cercanas al multimillonario, el Nord utilizó una ruta autorizada y cumplió con todas las exigencias previstas por el derecho marítimo internacional para desplazamientos civiles en tiempos de crisis.