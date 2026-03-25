Francia: para Marine Le Pen, Donald Trump "cometió un error" al atacar Irán

Desde Francia, la líder de la derecha Marine Le Pen sostiene que Donald Trump no tuvo en cuenta que Irán "es extremadamente sólido".

Marine Le Pen fue dura con Donald Trump y sus acciones en Irán. Foto: Efe

La ultraderechista Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional (RN) de Francia, ha afirmado este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, "cometió un error" al atacar Irán con la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero junto a Israel, y ha asegurado que "el régimen es extremadamente sólido".

"Claramente han cometido un error porque el régimen de los mulás no ha caído", ha afirmado Le Pen, que ha criticado los "intentos de guerra errática" del Trump, presidente estadounidense, en declaraciones recogidas por la emisora francesa Fran Inter. En este sentido, ha dicho que la equivocación se debe a "haber pensado que el régimen iraní caería en cuestión de días".

"No ha caído. Es extremadamente sólido", ha aseverado.

Al ser preguntada sobre la estrategia de la Administración Trump, se ha mostrado "contrariada". "¿Alguien entiende cuál es el objetivo último de esta guerra? ¿Qué es lo que Trump está tratando de lograr con esto? Creo que, realmente, nadie lo sabe", ha sostenido.

Donald Trump fue acusado por nuevos delitos penales Foto: EFE Donald Trump inició una guerra y Marine Le Pen no sabe cuál es la razón. Foto: Efe EFE Marine Le Pen y la proporción de la guerra "Ha pasado un mes casi desde el inicio del conflicto y la guerra ha adquirido unas proporciones que claramente no eran las esperadas, lo que afecta a muchos países del golfo Pérsico y está causando un desequilibrio muy grave en el suministro de energía en todo el mundo", ha lamentado.