Conflicto con EE.UU.: Irán niega negociaciones y un supuesto acuerdo de 15 puntos
En el día 26 del conflicto iniciado tras la muerte de Ali Jamenei, la tregua de cinco días entra en su tercera jornada bajo máxima tensión.
En el día 26 del conflicto iniciado tras la muerte de Ali Jamenei, la tregua de cinco días entra en su tercera jornada bajo máxima tensión.
El conflicto en Medio Oriente, que comenzó el pasado 28 de febrero tras la eliminación del líder supremo iraní, Ali Jamenei, alcanza este miércoles su jornada número 26 en un escenario de total incertidumbre. Aunque el mundo observa con expectativa el tercer día de la tregua anunciada por Donald Trump, la realidad en el terreno contradice los esfuerzos diplomáticos de la Casa Blanca.
El presidente de los Estados Unidos ha hecho pública una hoja de ruta compuesta por 15 puntos clave para alcanzar una "resolución completa y total" de las hostilidades. Si bien los detalles finos del documento se mantienen bajo reserva diplomática, se sabe que los ejes principales incluyen:
Reapertura inmediata y sin condiciones del Estrecho de Ormuz.
Cese bilateral de ataques a infraestructuras energéticas.
Nuevos protocolos de seguridad para las fronteras de Israel y el Líbano.
Garantías de no proliferación y control sobre las milicias regionales.
A pesar del optimismo mostrado por Trump en sus redes sociales, el gobierno de Irán lanzó un balde de agua fría a las expectativas internacionales. Las autoridades de Teherán aseguraron que no han entrado en una fase de diálogo directo con Washington, calificando las versiones de la Casa Blanca como una estrategia de presión unilateral.
Las fuerzas armadas iraníes han atacado este miércoles una importante central eléctrica en el norte de Israel, informa la agencia de noticias iraní Fars. El medio iraní asegura que el ataque a la central eléctrica israelí se produjo en medio de una nueva oleada de ataques con misiles contra el norte de Israel. “Dado el sonido aterrador de las explosiones, los expertos recalcan que Irán utilizó misiles pesados en este ataque”, afirma Fars.
Las sirenas antiaéreas sonaron en la zona de Hadera, donde se ubica en su costa una de las centrales eléctricas más importantes de Israel, sobre las 12.20 hora local (una hora antes en España peninsular) y poco después los bomberos reportaron impactos de metralla en esa zona que “cayeron en un área abierta”.
Imágenes compartidas por el Canal 12 israelí muestran una columna de humo elevándose en la zona de Hadera, pero no se ve ningún impacto en la central eléctrica.
La Corporación Eléctrica de Israel afirmó que su infraestructura no sufrió daños tras el ataque con misiles balísticos iraníes, según informa el diario Times Of Israel.
Israel mantiene un férreo control sobre las informaciones sobre infraestructuras críticas o militares dañadas por los misiles iraníes y hasta el momento solo ha trascendido un impacto a la refinería de Haifa, una ciudad costera cercana a Hadera.
EFE
El ejército israelí ha confirmado este miércoles haber bombardeado en Líbano durante esta madrugada gasolineras de la empresa Amana, muchas ubicadas en puntos del país con presencia de Hezbolá.
Además, según el comunicado castrense, los cazas israelíes también atacaron un “centro de mando” de la milicia chií en el Dahiye, los barrios al sur de Beirut, junto a otros infraestructuras en el sur de Líbano.
Israel alega que esta red de gasolineras genera millones de dólares en ingresos a Hizbulá, y que también son usadas para sus propios vehículos y actividades.
Amana figura entre las 15 empresas y personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en febrero de 2020 por sus presuntos vínculos con la Fundación Mártires, con sede en Líbano y designada como entidad que apoya el terrorismo en julio de 2007, según datos del Departamento del Tesoro.
Justo hace una semana, el ejército israelí ya bombardeó gasolineras de Amana en Líbano, usando el mismo pretexto.
El martes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que Israel planea “controlar” la extensión de tierra entre la línea azul (frontera acordada) y el río Litani. Esto equivale a un 8% del territorio libanés, y voces críticas temen que se traduzca en una ocupación a largo plazo. En Líbano esta ofensiva israelí ha causado ya más de 1.000 muertos y un millón de personas forzosamente desplazadas.
EFE
El Ejército de Irán negó este miércoles que haya negociaciones con Estados Unidos, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que se busca un acuerdo. Además, Irán anunció una nueva ola de ataques contra Israel en apoyo al grupo Hezbolá.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dicho este miércoles que Moscú no ha recibido información sobre el plan de 15 puntos anunciado ayer martes por el presidente de EE UU, Donald Trump, para acabar con la guerra en Oriente Próximo.
El mercado energético internacional vive una jornada de marcado alivio este miércoles 25 de marzo. Tras semanas de volatilidad extrema, el precio del barril de petróleo Brent registró una caída superior al 6%, situándose por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares. El movimiento responde a las crecientes expectativas de una desescalada en el conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán.
El barril de Brent para entrega en mayo —referencia para el mercado europeo— operaba con una baja del 6,57%, situándose en los 97,30 dólares. Esta cifra marca un giro drástico respecto a la sesión previa, donde el crudo se había disparado un 4,55% hasta alcanzar los 104 dólares por la incertidumbre regional.
En sintonía, el petróleo de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, también mostró una tendencia a la baja antes de la apertura oficial de Wall Street, con un descenso del 5,34% para ubicarse en los 87,39 dólares.
En medio de una incertidumbre global y el tercer día de una tregua frágil, Turquía ha emergido como el puente diplomático fundamental entre Irán y Estados Unidos. Harun Armagan, vicepresidente de Asuntos Exteriores del partido gobernante (AKP), confirmó este miércoles que el gobierno de Recep Tayyip Erdoan está desempeñando un papel activo en la "transmisión de mensajes" para fomentar la distensión y abrir canales de negociación directa.
La estrategia turca no solo se limita a las dos potencias en conflicto. Según Armagan, Ankara también está enviando comunicaciones a los países del Golfo, que se encuentran en una posición vulnerable tras los ataques iniciados por EE. UU. e Israel el pasado 28 de febrero.
El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha liderado estas gestiones manteniendo contactos frecuentes con:
Abbas Araqchi: Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, a quien se le han transmitido consejos "amistosos" para evitar una expansión de la guerra.
Funcionarios de Washington: Con el objetivo de clarificar la postura real de la administración Trump tras sus recientes anuncios en redes sociales.
El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano se elevó este martes a 1.072, después de que 33 nuevas personas perdieran la vida y 90 más resultaran heridas en las últimas 24 horas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país.
En cuanto al balance total de heridos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, asciende ya a 2.966, entre ellos 382 niños, mientras que también hay 121 menores entre los fallecidos, según los últimos datos difundidos por el departamento de Emergencias
"La Armada neutralizó ayer (lunes), bajo la dirección de inteligencia del Shin Bet, en la zona de Beirut a Muhammad Ali Kourani, un terrorista de la Fuerza Quds que promovía planes terroristas bajo la dirección de elementos de inteligencia iraníes", afirmaron Ejército e inteligencia interior de Israel en un comunicado conjunto este martes.
La Fuerza Quds es una unidad de élite de los CGRI especializada en operaciones de inteligencia y guerra asimétrica para extender su influencia fuera de las fronteras iraníes a través de milicias aliadas.
Ayer mismo Israel afirmó haber atacado el cuartel general de seguridad de CGRI en Teherán y el domingo por la noche plantas dedicadas a la fabricación de armas y misiles.
De acuerdo a ambos cuerpos la inteligencia iraní "continúa operando y promoviendo planes terroristas desde Líbano".
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció la implementación de una zona de seguridad en el sur del Líbano que se extiende hasta el río Litani. La medida busca eliminar la amenaza del grupo Hezbolá y garantizar la protección de los habitantes del norte israelí.
Según Katz, el despliegue se mantendrá hasta que se considere neutralizado cualquier riesgo proveniente desde territorio libanés.
Tras un breve respiro al inicio de la semana, el precio del barril de petróleo Brent volvió a perforar hacia arriba la barrera de los 100 dólares este martes.
El cambio de tendencia responde a la negativa de Irán sobre la existencia de conversaciones formales con Washington, lo que reaviva el temor a una interrupción prolongada del suministro en Medio Oriente.
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró este martes el estado nacional de emergencia energética, en medio de la escasez de suministro como consecuencia de la guerra contra Irán, que afecta especialmente a las naciones asiáticas, dependientes de los envíos desde el estrecho de Ormuz.
Marcos Jr. firmó una orden ejecutiva aludiendo al "peligro inminente que se cierne sobre la disponibilidad y la estabilidad del suministro energético del país".
La declaración de un estado de emergencia energética nacional "permitirá al Gobierno aplicar medidas coordinadas y adaptadas para hacer frente a los riesgos derivados de las perturbaciones en el suministro energético global”, añade.
La orden no especifica si el Gobierno impondrá un tope a los precios de los productos petrolíferos, pero, según la ley, el presidente de Filipinas puede eludir varios procedimientos para controlar los precios o acelerar la adquisición de determinadas materias primas en estas circunstancias.
Las autoridades iraníes denunciaron este martes daños en 114 sitios patrimoniales, entre ellos museos y zonas históricas, y en 292 centros médicos, como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país persa.
"Estos actos violan la Convención de La Haya de 1954. Irán insta a la UNESCO y a los organismos internacionales a tomar medidas efectivas para proteger el patrimonio común", denunció el Gobierno iraní en un mensaje a través de su cuenta en X.
El gobierno iraní publicó el pasado 19 de marzo fotos que mostraban daños en el complejo del palacio Saadabad, construido en el siglo XIX, en Teheran. Las imágenes mostraban ventanas destrozadas y muros con grietas.
Por su parte, la Media Luna Roja iraní aseguró este martes que la ofensiva estadounidense-israelí causó daños en 292 centros médicos y de ayuda humanitaria, incluidos hospitales.
Las autoridades iraníes anunciaron este martes la detención de 466 personas acusadas de socavar la seguridad nacional y de realizar actividades en redes sociales en favor de grupos opositores, en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos.
La Policía afirmó que los detenidos habrían participado en acciones como difundir mensajes en redes sociales para “generar alarma social, provocar miedo y ansiedad” en la población, y realizar propaganda a favor de “enemigos”.
Además, indicó que los arrestos se produjeron en los últimos días en respuesta a lo que calificó como intentos de Estados Unidos e Israel de generar desestabilización en el país. El comunicado no detalla la identidad de los detenidos ni el lugar donde han sido arrestados.
En 25 días de guerra, los medios iraníes han informado de más de 1.000 detenciones en todo el país, relacionadas con individuos acusados de filmar lugares sensibles, compartir contenido contrario al Gobierno en internet o “colaborar con el enemigo”.
El Ejército israelí asegura que ha bombardeado en todo Irán más de 3.000 objetivos del régimen desde el inicio de esta ofensiva bélica el pasado 28 de febrero, según un comunicado castrense publicado este martes.
El texto detalla que ayer, lunes, decenas de cazas israelíes completaron una nueva "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructura en el centro de Teherán, bombardeando dos presuntos centros de mando de inteligencia, depósitos de armas y sistemas de defensa aérea.
El Ejército israelí alega que uno de esos cuarteles pertenecía a la rama de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y otro, al Ministerio de Inteligencia iraní. En total, Israel bombardeó anoche "más de 50 objetivos en el norte y centro de Irán", detalla el texto, que enumera entre ellos instalaciones para el lanzamiento y almacenamiento de misiles balísticos.
Cazas israelíes completaron este martes una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Isfahán, informó el Ejército en un comunicado, tras varios impactos allí esta madrugada contra una estación gasística, reportados por la agencia iraní Fars.
Estos últimos bombardeos contra "centros de producción" del régimen iraní en Isfahán, según el comunicado castrense, se engloban dentro de otros ataques contra diferentes puntos de Irán, sobre los que aún no han dado detalles.
Esta madrugada, al menos dos proyectiles ya impactaron contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste del país, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, según informó Fars.
Irán anunció este martes el nombramiento como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr en sustitución de Alí Lariyani, quien fue asesinado la semana pasada por Israel.
Considerado un halcón de la política iraní, Zolgadr fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno del expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2023); jefe del Estado Mayor conjunto de la Guardia Revolucionaria durante ocho años tras la guerra y uno de los responsables de la milicia islámica basij.
Hasta su nuevo nombramiento ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre los poderes del Estado.
El Ministerio libanés de Asuntos Exteriores anunció este martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país. El mensaje, publicado en X, precisó que Sheybani ha sido declarado persona non grata.
Seis oficiales de las fuerzas de seguridad de la región semiautónoma del Kurdistán, en Irak, murieron y otros 30 resultaron heridos en dos ataques "con misiles balísticos iraníes" contra sus bases en esa zona del norte de Irak, informaron fuentes oficiales kurdas.
El primer ministro del Kurdistán, Masrour Barzani, condenó por su parte en un mensaje en X "el ataque hostil y traicionero contra las bases Peshmerga", y advirtió que su Gobierno tomará "todas las medidas necesarias para contrarrestar esta hostilidad". Barzani llamó al Gobierno federal de Bagdad y a la comunidad internacional "para que pongan fin a estos ataques contra la región del Kurdistán".
El Ejército israelí dijo que bombardeó en Beirut un cuartel general de la Fuerza Radwan, el grupo de élite de Hizbulá, donde según ellos había presencia de milicianos, así como un centro de inteligencia. Además, cazas bombardearon una estación de la radio Nour que, según Israel, operaba bajo los auspicios de la milicia chií en Tiri (sur del Líbano).
En un comunicado posterior, el Ejército dijo que sus tropas se mantienen desplegadas "como parte de una posición defensiva" en la zona disputada de las granjas de Shebaa (conocidas como el Monte Dov para Israel), al sur de Líbano. Allí, el Ejército aseguró haber hallado bocas de túneles y destruido un "complejo de armas" del grupo chií.
El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este martes por la tarde un Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional para abordar la situación del conflicto en Oriente Medio, indicaron fuentes del Elíseo.
La reunión, en la que deben participar ministros y responsables con competencias en las áreas de defensa y seguridad, está prevista para las 17.30 (16.30 GMT), precisaron las fuentes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó este martes las acciones de Irán en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de sus ataques contra la navegación comercial, durante una comparecencia junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en Camberra.
"Irán tiene que cesar inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, drones y ataques con misiles y otros intentos de bloquear el estrecho para el transporte comercial", afirmó la dirigente europea, que calificó de "inaceptables" los ataques contra buques mercantes.
Von der Leyen advirtió de que estas acciones ponen en riesgo el comercio global y subrayó que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético mundial.
Irán lanzó la madrugada de este martes hasta seis andanadas de misiles contra Israel, según alertó por mensajería el Ejército israelí desde pasada la medianoche hasta cerca de las ocho de la mañana, sin causar heridos pero sí daños en infraestructuras y varios incendios.
Tras la caída de fragmentos y metralla la mañana de este martes, varios edificios fueron dañados en Tel Aviv y hubo también coches quemados, según detallaron los equipos de bomberos y rescate en un comunicado.
Dos proyectiles impactaron la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según reportó la agencia iraní Fars.
Fars asegura que el ataque en Isfahán afectó un edificio administrativo y un punto de reducción de presión en la estación de gas, así como edificios aledaños. También reporta que el ataque que impactó el gasoducto de Jorramshahr, en los alrededores de una planta energética, no dejó víctimas.
La información de estos impactos llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días.
En el frente norte, el gobierno de Israel confirmó que iniciará una serie de bombardeos masivos y operaciones terrestres intensificadas contra objetivos de Hezbolá.
Objetivos estratégicos: El ejército israelí ya ha destruido puentes clave sobre el río Litani para cortar las rutas de suministro del grupo paramilitar.
Advertencia a civiles: Las autoridades de Israel han instado a los residentes del sur de Líbano a evacuar hacia el norte ante la inminencia de ataques a gran escala.
Meta militar: El primer ministro Benjamin Netanyahu ratificó que la ofensiva no se detendrá hasta "aplastar al enemigo" y garantizar la seguridad en su frontera norte.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que existe una oportunidad para transformar los recientes avances militares en un acuerdo que permita proteger los intereses del país.
En un discurso televisado, Netanyahu afirmó que Israel continuará con los ataques en Irán y Líbano. Según explicó, las operaciones están dirigidas a debilitar el programa de misiles y el desarrollo nuclear iraní, además de golpear posiciones del grupo Hezbollah.
El primer ministro reveló además que mantuvo una conversación con Trump y señaló que existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo tras las operaciones militares. En ese sentido, sostuvo que Israel puede “aprovechar los logros significativos que hemos obtenido con las fuerzas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales”.
Netanyahu también afirmó que en los últimos días fueron eliminados dos científicos nucleares iraníes y advirtió que podrían registrarse nuevas acciones. “Hace apenas unos días, eliminamos a dos científicos nucleares más, y se esperan más acciones”, declaró. “Salvaguardaremos nuestros intereses vitales bajo cualquier circunstancia”.
En paralelo, el ministro de Defensa israelí aseguró el sábado que tanto Estados Unidos como Israel incrementarán significativamente los ataques contra Irán durante esta semana, a pesar de la tregua de cinco días declarada este lunes por Donald Trump.
Al menos 1.039 personas murieron y otras 2.876 resultaron heridas en el Líbano desde el comienzo de las hostilidades entre Hezbolá e Israel, país que mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el territorio libanés desde hace tres semanas.
De acuerdo con la última información brindada este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, del número total de muertos hay 118 niños, mientras que de los 2.876 heridos, 380 son menores.
El presidente Donald Trump anunció este lunes la suspensión de todos los planes de ataque militar contra plantas de energía e infraestructura en Irán. La pausa, establecida por un periodo inicial de cinco días, surge tras lo que el mandatario describió como una serie de diálogos de alto nivel.
Fiel a su estilo, Trump utilizó su red social, Truth Social, para comunicar la noticia en un mensaje escrito íntegramente en mayúsculas. En el posteo, aseguró que las conversaciones mantenidas durante las últimas 48 horas han sido "profundas, detalladas y constructivas", lo que motivó la orden directa al Departamento de Guerra para posponer las represalias.
La crisis en el Golfo Pérsico ha entrado en una fase crítica este lunes. Tras las recientes advertencias de la Casa Blanca, el Consejo de Defensa de Irán ha lanzado un desafío contundente: el minado total de las rutas marítimas de la región si sus islas o costas son blanco de una ofensiva militar por parte de Estados Unidos o Israel.
El conflicto escaló durante el fin de semana tras una publicación del presidente Donald Trump en su red social, TruthSocial. En ella, el mandatario estadounidense dio un plazo de 48 horas a Teherán para permitir el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir sus centrales eléctricas, comenzando por la infraestructura de mayor envergadura del país.
Lejos de retroceder, el Gobierno iraní calificó su postura como inalterable y aseguró una "respuesta inmediata y devastadora" contra cualquier infraestructura energética en los países del entorno si sus plantas eléctricas son bombardeadas.
Uno de los puntos de mayor fricción es la isla de Jarg, el enclave petrolero más importante de Irán. Según informes del medio estadounidense Axios, Washington evalúa la posibilidad de invadir o bloquear esta isla para presionar el desbloqueo del paso marítimo.
Ante este escenario, la nota oficial del Consejo de Defensa iraní fue tajante:
Minas de todo tipo: Se planea el despliegue de minas flotantes lanzadas desde tierra en todas las rutas del Golfo.
Bloqueo prolongado: Irán asegura que, de concretarse el ataque, el Golfo Pérsico quedará en una situación de parálisis similar a la del Estrecho de Ormuz durante un largo periodo.
Control de tránsito: Teherán subrayó que la única vía segura para barcos de naciones no beligerantes es coordinar el tránsito directamente con las autoridades iraníes.
El Gobierno chino ha hecho este lunes un llamamiento al “cese de las acciones militares” en Oriente Próximo, donde el conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos está perturbando el comercio energético mundial, para evitar que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto en el desarrollo de la economía global.
El portavoz de la Cancillería china Lin Jian instó en una rueda de prensa a “volver al diálogo y la negociación, y no permitir que esta guerra, que nunca debió haber comenzado, continúe”. Lin aseveró que la situación en Oriente Próximo está afectando a la seguridad del comercio energético mundial, y que si el conflicto sigue extendiéndose, “toda la región podría caer en un escenario incontrolable”. “La incitación solo conducirá a un círculo vicioso”, agregó.
Desde el inicio del conflicto, China ha instado al cese de las acciones militares, evitar una mayor escalada de la tensión y, así, “prevenir que la inestabilidad regional tenga un impacto aún mayor en el desarrollo de la economía mundial”. Lin afirmó que mantienen la comunicación con todas las partes y están trabajando para promover la distensión y la desescalada.
EFE
En un anuncio clave realizado este domingo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reveló que un grupo de 22 países trabaja intensamente desde el pasado jueves para diseñar una estrategia que permita la reapertura del Estrecho de Ormuz. La ruta, vital para el comercio mundial, permanece bloqueada por el régimen de Irán como represalia a las ofensivas militares iniciadas por la coalición liderada por Washington el 22 de febrero.Leé la nota completa...
La campaña militar de Israel en el norte ha entrado en una nueva y peligrosa etapa. El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí, anunció que las fuerzas de defensa se preparan para intensificar la invasión terrestre en el sur de Líbano. Según el alto mando, las operaciones realizadas hasta el momento son solo el inicio de un plan organizado para neutralizar las capacidades operativas de Hezbolá.
A diferencia de las proyecciones emitidas por funcionarios estadounidenses, las autoridades de Israel han sido enfáticas al advertir a su población que deben prepararse para una guerra prolongada. Este escenario bélico no solo se limita a la frontera libanesa, sino que se extiende directamente contra Irán, el principal sostén estratégico y financiero de la milicia chiíta.
La tensión entre Washington y Teherán ha alcanzado un punto crítico en el día 23 del conflicto. El Gobierno de Irán lanzó una severa advertencia: tomará represalias directas contra la infraestructura de toda la región si los Estados Unidos ejecutan ataques contra sus centrales eléctricas. Esta declaración surge como respuesta inmediata al "ultimátum" del presidente Donald Trump, quien amenazó con destruir el sistema energético iraní si no se rehabilita la circulación por el Estrecho de Ormuz.
El ejército israelí bombardeó este domingo el puente de Qasmiya, un punto clave sobre el río Litani en el sur del Líbano con el objetivo de cortar las rutas de suministro de Hezbolá. Este es el primer ataque comandado con este principio por el ministro de Defensa, Israel Katz.
El puente era una vía de comunicación vital que conectaba el sur del país con la gobernación de Sidón y la capital, Beirut, lo que agrava el impacto logístico y humanitario en la región.
Debido a los continuos ataques con misiles provenientes de la República Islámica de Irán, las autoridades de aviación israelí recomendaron el "cierre inmediato" del espacio aéreo.
Además, el ejército israelí afirmó haber detectado una nueva serie de misiles disparados desde Irán hacia el país, en lo que los medios locales describieron como el octavo ataque desde la medianoche.
El presidente español Pedro Sánchez reclamó este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y pidió por "la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio" en un comunicado difundido en su cuenta de X.
"Nos encontramos en un punto de inflexión global", estableció el presidente de España, quien ha repudiado en repetidas ocasiones los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Sánchez adviertió sobre la posibilidad de que la escalada de la guerra puede generar "una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".
El Ejército de Israel informó que completó este domingo una nueva ola de ataques “a gran escala” contra instalaciones militares y centros de producción de armas en Teherán, con el objetivo de debilitar las capacidades del régimen iraní.
Según las Fuerzas de Defensa de Israel, aviones de combate lanzaron decenas de municiones sobre objetivos estratégicos vinculados a organismos de seguridad del país.
Entre los blancos alcanzados se mencionaron una base de entrenamiento militar, sistemas de defensa antiaérea y un centro de producción y almacenamiento de armas del Ministerio de Defensa iraní, además de una instalación asociada a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria.
En paralelo, Irán respondió con al menos siete oleadas de ataques con misiles dirigidas principalmente hacia el área metropolitana de Tel Aviv.
Benjamín Netanyahu afirmó este domingo en Arad que Israel está “aplastando” al enemigo y “ganando la batalla” contra Irán, tras el impacto de misiles en el sur del país. Además, durante este recorrido que hizo por la zona, llamó a otros gobiernos a respaldar la ofensiva israelí sobre Teherán.
Este domingo, las fuerzas israelíes comenzó una extensa serie de bombardeos contra infraestructuras de Hezbolá en el sur del Líbano. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha ordenado la destrucción inmediata de todos los puentes sobre el río Litani.
A través de su cuenta oficial en X, el ejército de Israel afirma que mató a Abu Khalil Barji, comandante de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Radwan de Hezbolá, en un operativo realizado en la zona de Majdal Selm, en el Líbano.
Según el comunicado militar, Barji contaba con una trayectoria de años dentro de la organización y recientemente lideraba las unidades especiales responsables de los ataques directos contra las tropas israelíes.
Tras la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a las localidades de Arad y Dimona, víctima de ataques iraníes este sábado, para realizar una inspección de los daños, calificó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una "banda criminal" y aseguró que Israel perseguirá de manera personal a sus líderes, instalaciones y activos económicos.
Tras los dichos de Donald Trump y las distintas amenazas a Irán, junto a la amenaza de la apertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió a través de un posteo en redes sociales que cualquier ataque contra las centrales eléctricas de su país resultará en la "destrucción irreversible" de instalaciones energéticas e infraestructuras críticas en todo el Medio Oriente.
El ministro de Defensa, Boris Pistorius, afirmó que los esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad de las rutas comerciales a través del estrecho de Ormuz solo podrán llevarse a cabo una vez alcanzado un alto el fuego. A su vez, Pistorius instó a Irán a asegurar la libertad y el paso seguro por el estrecho.
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.
Una treintena de personas, entre ellas al menos cuatro en estado grave, resultaron heridas este sábado tras el impacto directo de un misil en la ciudad israelí de Arad, en la región meridional del Néguev, según informaron diferentes servicios de emergencias.
"Los equipos médicos de United Hatzalah están respondiendo a múltiples incidentes en la región de Arad, donde atienden a más de 30 heridos en diversas ubicaciones. Algunos de los heridos se encuentran inconscientes", detalla este grupo de voluntarios paramédicos.
Por su parte, los paramédicos del Magen David Adom dijeron que al menos cuatro personas resultaron heridas graves, entre ellas una niña de cinco años, y que están investigando si hay personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio.
Mientras, los equipos de bomberos dijeron que el impacto se ha producido en el centro de la ciudad, dañando tres edificios y causando un fuego "en el cuarto piso" de uno de ellos, según un comunicado
Irán atacó este sábado a la ciudad de Dimona, en Israel, donde se encuentra el principal centro nuclear del Estado judío. Además, los servicios de emergencia se movilizaron a las inmediaciones y reportaron al menos 40 heridos, incluido un niño de 10 años.
En Dimona se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí. Desde MDA asistieron a al menos 39 personas, incluido un niño de 10 años en estado grave, con heridas de metralla y una mujer en sus 30 en condición moderada con heridas por fragmentos de vidrio.
"Las Naciones Unidas no pueden impedir las guerras (...) perfectamente alguien puede decir que ya no sirven", dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África que se celebra en Bogotá.
El mandatario aseguró que la ONU podría "entrar en una parálisis" por su incapacidad para resolver problemas globales, en especial los conflictos armados.
Petro mencionó como ejemplo el aumento de guerras en distintas regiones del mundo, como Ucrania, Gaza o Irán, en referencia a la reciente escalada militar en Oriente Medio, y cuestionó que el sistema internacional no haya logrado contenerlas.
En ese sentido, alertó de que, ante problemas globales cada vez más graves, la falta de mecanismos efectivos de acción conjunta puede derivar en mayores niveles de inestabilidad y advirtió que "lo único que puede equiparar el poder del misil es la palabra".
El Ejército israelí aseguró este sábado haber atacado la Universidad Tecnológica de Malek Ashtar en Teherán, afiliada al programa nuclear iraní, subordinada al Ministerio de Defensa y sancionada por la Unión Europea.
"Como parte de la serie de ataques aéreos realizados recientemente en Teherán, la Fuerza Aérea Israelí (...) atacó una instalación estratégica de investigación y desarrollo perteneciente a las industrias militares y al sistema de misiles balísticos iraníes", detalla un comunicado militar.
"La Universidad Malek Ashtar era utilizada por las industrias militares y el sistema de misiles balísticos del régimen terrorista iraní para desarrollar componentes y armas nucleares", añade el texto.
Irán lanzó dos misiles balísticos contra la base militar de Diego García, un enclave estratégico ubicado en el Océano Índico a 4.000 kilómetros de su territorio y redobló su ofensiva contra las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en un movimiento que pone en alerta las capacidades de defensa global.
El ataque, que tuvo como objetivo la isla perteneciente al Reino Unido pero operada por fuerzas norteamericanas, no logró alcanzar su meta según confirmaron fuentes oficiales británicas este sábado.
La base es considerada un punto neurálgico de operaciones donde estacionan submarinos nucleares, bombarderos y destructores, y su reciente elección como blanco por parte de Teherán sugiere que el régimen posee tecnología misilística de mayor alcance a la que se le atribuía hasta el momento.
“El ataque fallido de Irán contra Diego García ocurrió antes de que el Reino Unido anunciase que permitiría que Washington usase esa base”, precisó una fuente del gobierno británico consultada tras el reporte inicial del Wall Street Journal.
A pesar de la magnitud del lanzamiento, el Pentágono se rehusó a realizar comentarios oficiales sobre el asunto, mientras que funcionarios estadounidenses señalaron que ninguno de los dos proyectiles impactó en la infraestructura de la isla.
El archipiélago de Chagos, donde se sitúa la base, es objeto de un acuerdo de arrendamiento por 99 años entre Londres y Washington, consolidándose como uno de los dos puntos autorizados por el Reino Unido para ejecutar “operaciones defensivas específicas contra Irán”.
El ejército de Estados Unidos despliega un gran buque de asalto anfibio con miles de infantes de Marina y marinos adicionales hacia el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, según informaron tres funcionarios norteamericanos.
La Casa Blanca, desesperada por reabrir el cuello de botella petrolero en el golfo Pérsico -cerrado por Irán desde que Estados Unidos e Israel atacaron hace casi tres semanas-, evalúa despliegues que podrían incluir desembarcos en la costa de Irán o en su centro de exportación de petróleo de la isla de Jarg.
La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) partirá desde San Diego a bordo del buque USS Boxer, sumándose a los efectivos de la 31ª MEU que ya se dirigen a la zona desde Japón en el USS Tripoli. El presidente Donald Trump volvió a descargar su furia contra los aliados de la OTAN por negarse a intervenir en un conflicto sobre el que no se les consultó.
“Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios”, recriminó el mandatario, que definió a los líderes como “cobardes” y advirtió que “lo recordaremos”.
Los precios del petróleo subieron alrededor de un 50% desde el inicio del conflicto, y el crudo referencial Brent se ubicaba cerca de los 110 dólares tras dispararse ante el temor de una interrupción histórica en el suministro. Incluso aunque el conflicto termine pronto, no habrá una recuperación rápida de la agitación causada por los ataques aéreos y el cierre virtual del estrecho, por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.
Aunque países como Alemania, Reino Unido y Francia se comprometieron a garantizar el paso seguro por el estrecho, sus líderes aclararon que esto presupone el cese de las hostilidades. Por su parte, las fuentes militares señalaron que Washington evalúa desplegar miles de soldados más en la región, con la posibilidad incluso de desembarcar en territorio iraní.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió el sábado que "la intensidad de los ataques sobre Irán "aumentará considerablemente" en los próximos días.
Desde el domingo, "la intensidad de los bombardeos que llevarán a cabo las fuerzas israelíes y el ejército estadounidense contra el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente", expresó Katz.
Su mensaje contrasta con las declaraciones en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que contemplaban "reducir gradualmente" las operaciones contra Irán.
Estados Unidos e Israel atacaron la instalación nuclear iraní de Natanz, según informó la organización de energía atómica de la república islámica.
“Tras los ataques criminales perpetrados por Estados Unidos y el régimen sionista usurpador contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue atacado esta mañana“, declaró la organización en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.
Añadió que “no se ha reportado ninguna fuga de material radiactivo" en la zona, ubicada en el centro de Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este viernes al papa León XIV que no tiene ninguna intención de hacer un alto el fuego en Irán, después de que el pontífice pidiera una tregua y diálogo en Oriente Medio.
"Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser cuestionado por la petición de León XIV.
El republicano presumió de que la ofensiva de Estados Unidos e Israel ha destruido a la Armada y la Fuerza Aérea de la República Islámica y ha matado a todos sus líderes.
Cuestionado sobre su plan para garantizar la seguridad de los barcos en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, Trump dijo que se trata de una "maniobra militar sencilla y relativamente segura".
Sin embargo, apuntó que se necesita desplegar un número importante de buques, pero la OTAN "hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".
Trump aseguró que, en realidad, Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz, dado que, según él, no lo utiliza, sino que los interesados en abrir la vía, bloqueada por Irán en represalia por la guerra, son los países europeos, Japón y Corea del Sur, entre otros.
La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.
Este viernes, el presidente Donald Trump volvió a sacudir los cimientos de la alianza trasatlántica con un contundente mensaje en su cuenta de Truth Social. En medio del día 21 del conflicto en Oriente Próximo, el republicano no escatimó en adjetivos para calificar la inacción de sus socios estratégicos, llegando a afirmar que, sin el respaldo de Washington, la OTAN no es más que un "tigre de papel".
El núcleo de la crítica de Trump reside en la reticencia de los países miembros a sumarse formalmente a la coalición militar que enfrenta a Irán. Según el mandatario, los aliados se han beneficiado de los avances estadounidenses sin aportar recursos propios en la lucha para detener un Irán con capacidad nuclear.
En una decisión que marca un punto de inflexión en el día 21 de la guerra, Estados Unidos confirmó que desplegará "miles" de soldados adicionales en la región de Oriente Próximo. Según informaron tres oficiales de alto rango a la agencia Reuters, el objetivo de este movimiento es fortalecer las capacidades defensivas y ofensivas de la coalición en medio de la escalada bélica contra el régimen iraní.
Este nuevo despliegue se suma a las fuerzas navales y aéreas que ya operan en el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo. La llegada de tropas frescas busca no solo proteger las bases estadounidenses de posibles represalias por parte de las milicias pro-iraníes, sino también preparar el terreno para una fase del conflicto mucho más activa y directa.
En medio de una escalada bélica sin precedentes contra Estados Unidos e Israel, la República Islámica ha intentado proyectar una imagen de normalidad y liderazgo. La transmisión oficial mostró recientemente al ayatollah Mojtaba Jamenei —hijo del difunto Ali Jamenei, asesinado al inicio del conflicto— brindando una "clase de ciencia religiosa" ante un grupo de alumnos.
El panorama geopolítico en el Estrecho de Ormuz ha sumado un nuevo capítulo de cautela europea tras las declaraciones conjuntas de los gobiernos de Alemania e Italia. Friedrich Merz y Giorgia Meloni han manifestado una postura firme respecto a la seguridad en esta vía marítima estratégica, indicando que sus naciones estarían dispuestas a contribuir en una eventual misión para garantizar la libertad de navegación, pero con una condición innegociable: que el actual estado de guerra llegue a su fin de manera definitiva.
La Guardia Revolucionaria de Irán informó este viernes sobre la muerte de su portavoz, el general de brigada Ali Mohamad Naini, en el último caso de un alto cargo iraní asesinado en los ataques en conjunto de Estados Unidos e Israel.
EL cuerpo militar de élite calificó la muerte de Naini como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán", de acuerdo con un comunicado recogido por medios locales.
Según informes revelados por Axios, la administración de Donald Trump está considerando seriamente una intervención directa sobre la Isla de Kharg. Esta ubicación no es un objetivo cualquiera: es la infraestructura petrolera más crítica de Irán, desde donde se gestiona más del 90% de sus exportaciones de crudo.
La estrategia estadounidense tiene un objetivo claro: utilizar la terminal de Kharg como moneda de cambio para presionar al régimen de Teherán. La Casa Blanca busca que Irán cese el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio energético global que permanece cerrada tras semanas de hostilidades entre ambas naciones e Israel.
Situada en el noreste del Golfo Pérsico, la isla funciona como el principal puerto de carga para los superpetroleros iraníes. Un bloqueo o una ocupación militar por parte de las fuerzas de EE. UU. significaría:
Asfixia económica total: Irán perdería su principal fuente de divisas de manera inmediata.
Control del flujo energético: Estados Unidos ganaría una posición dominante en la logística del crudo en la región.
Presión diplomática armada: Una táctica de "máxima presión" llevada al terreno físico para evitar una guerra abierta total en suelo continental.
La sesión de este viernes ha comenzado con una notable volatilidad en los mercados de materias primas. El precio del petróleo Brent, referencia en el mercado europeo, ha logrado girar al alza tras haber iniciado la jornada con caídas cercanas al 2%.
A primera mañana, según los datos actualizados de Bloomberg, el barril se sitúa por encima de los 110 dólares, lo que supone un incremento del 0,70%. Este movimiento de recuperación se produce después de que, durante la madrugada, el crudo tocara mínimos de 105,05 dólares, demostrando la sensibilidad de los inversores ante el actual escenario internacional.
De forma paralela, el gas natural en el mercado holandés TTF (referencia para Europa) también muestra signos de rebote. Tras una caída inicial superior al 3%, el contrato para entrega a un mes sube actualmente un 1,56%, alcanzando los 61,77 euros por megavatio hora (MWh).
EFE
Irán lanzó cuatro andanadas de ataques sobre Jerusalén en algo más de una hora en la noche entre el jueves y el viernes, lo que supone una intensificación de los bombardeos que ya son habituales desde el inicio de la guerra entre ambos países el pasado 28 de febrero.
El Ejército israelí avisó de las cuatro oleadas de misiles sobre la ciudad santa, que hicieron sonar las alarmas en Jerusalén, donde se escucharon explosiones de posibles intercepciones.
Unos minutos después de la cuarta andanada sobre Jerusalén, Irán lanzó otra sobre el norte de Israel.
Poco después de las andanadas, la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber lanzado una nueva oleada de bombardeos contra objetivos como el "corazón" y el sur de Israel, incluido Tel Aviv, y las bases del Ejército estadounidense en la región.
En estos ataques, se emplearon misiles con múltiples ojivas de los modelos Qadr, Jorramshahr, Qiyam y Zulfiqar, así como drones, según el comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim.
Tras la conferencia del primer ministro de Israel este jueves, en relación al ataque al yacimiento de gas de South Pars, el primer ministro qatarí, se refirió a los últimos ataques y expresó: "Esta guerra debe terminar de inmediato. Todo el mundo sabe quién es el principal beneficiario de esta guerra”.
Además, subrayó: "Está guerra sirve a los intereses de alguien. Y ese alguien no está en Teherán, Washington ni Doha, sino en Tel Aviv", agregó.
Así como Benjamín Netanyahu aseguró que Estados Unidos no estuvo vinculado al ataque israelí en el yacimiento de South Pars, Donald Trump anunció que, tras una charla con el primer ministro, se detendrán los ataques.
De todas formas, lo condicionó a Irán: pidió que, a cambio, no haya más ataques en Qatar. Ya que, en caso de que Teherán vuelva a atacar, Estados Unidos "destruirá por completo el Campo de Gas South Pars", sostuvo Trump.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló este jueves tras los ataques de Irán, en un nuevo día de intercambio de ataques en la guerra en Medio Oriente. Allí, el mandatario afirmó que detendrá los ataques a los yacimientos de gas por pedido del presidente estadounidense, Donald Trump.
Además, afirmó que: "Irán no tiene capacidad para enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos después de 20 días de guerra", donde agregó: "Sus misiles se están agotando y las industrias que los producen también. Ahora estamos destruyendo las fábricas que producen esos misiles. Estamos acabando su brazo de defensa militar como no habíamos hecho nunca antes, pero hay mucho trabajo por hacer aún y lo vamos a hacer", concluyó.
Por otro lado, Netanyahu subrayó que Israel, junto a Estados Unidos, está "protegiendo a Medio Oriente y al mundo entero" de Irán.
"Junto con nuestros aliados, condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes", escriben Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón en un nuevo comunicado difundido a través de las redes sociales.
No obstante, y a pesar de haberse negado en un principio a brindarle apoyo a los Estados Unidos, establecieron su "disposición a contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar un paso seguro a través del estrecho. Acogemos con satisfacción el compromiso de los países que están participando en la planificación preparatoria".
El presidente Donald Trump mantuvo este jueves durante una cumbre con la primera ministra de Japón Sanae Takaichi e hizo referencia al ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial con el fin de explicar que Washington quería comenzar la guerra contra Irán por "sorpresa" y por esa razón no avisó a sus aliados.
"No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción (y lo hemos hecho con gran contundencia), no se lo contamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa", explicó Trump a un reportero nipón que le dijo que Tokio estaba muy sorprendido por el hecho de que Washington no notificara por adelantado al país asiático o a los aliados europeos sobre los bombardeos contra Irán.
"¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?", bromeó entonces Trump frente a la primera ministra japonesa en el Despacho Oval. "Saben más de sorpresas que nosotros", añadió el estadounidense.
Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, declaró este jueves durante la reunión bilateral entre Donald Trump y la primera ministra de Japón Sanae Takaichi que el régimen iraní "probablemente colapsará por sí mismo".
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, los países que acompañen la propuesta de coalición por Estados Unidos para escoltar buques a través del estrecho de Ormúz pasarían a ser parte del conflicto y cómplices de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.
“La posición de Rusia sobre esta cuestión se mantiene sin cambios. Partimos de la base de que una solución para restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz debe buscarse en la mesa de negociaciones”, señaló Zakharova en conferencia de prensa.
Nuevamente, la funcionaria reforzó la postura del Kremlin sobre la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, estableciendo que carece de fundamento y no fue provocada, y solicitó un cese inmediato de las hostilidades y un cambio hacia canales políticos y diplomáticos.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que no hay "un plazo definitivo" para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace tres semanas.
"No quisiéramos fijar un plazo definitivo", dijo Hegseth a los periodistas. "Vamos muy bien encaminados" y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación, añadió. "En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: 'Bien, hemos logrado lo que necesitamos'".
Además, aseguró haber destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica. Hegseth también afirmó que la "flota de superficie" iraní también "dejó de ser un factor relevante" y confirmó que en casi tres semanas de conflicto "dañaron o hundieron más de 120 de sus buques de guerra".
"Sus submarinos, de los cuales llegaron a tener once, desaparecieron. Sus puertos militares quedaron inutilizados", insistió el jefe del Pentágono en una rueda de prensa junto al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.
El secretario de Guerra informó de que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos "sufrió , probablemente, el golpe más duro" dentro de la contienda militar, y cayó "un 90 % desde el inicio del conflicto". "Lo mismo ocurre con los vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional, los drones kamikaze, cuya disponibilidad ha descendido un 90 %. Ciertamente, los iraníes seguirán lanzando ataques, lo sabemos, pero lo harían con mucha mayor intensidad si pudieran. El hecho es que no pueden", agregó.
Hegseth también defendió la guerra lanzada contra Irán junto con Israel, bautizada como operación "Furia Épica" en Estados Unidos y que, aseguró, es "diferente" a las guerras anteriores por tener "un enfoque de precisión absoluta" para destruir la Armada y las capacidades nucleares de Irán. Según el jefe del Pentágono, estos ataques "no tienen por objeto la construcción de naciones ni la promoción de la democracia, sino aplastar las amenazas directas contra Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses y nuestros intereses. Combatimos para vencer, y estamos venciendo bajo nuestros propios términos", dijo.
El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, criticó duramente a Irán por continuar "atacando a sus vecinos, a sus hermanos, mientras claman por la solidaridad islámica. ¿Cómo pueden esperar solidaridad y apoyo mientras atacan a países islámicos, perjudican sus intereses y atentan contra su población civil? ¿Cómo pueden abogar por soluciones diplomáticas mientras atacan a naciones que no tienen ninguna relación con el conflicto actual?"
Además, estableció que los países del Golfo poseen capacidad de respuesta, y que la utilizaran en el caso de que lo consideren necesario.
"Si Irán cree que los estados del Golfo son incapaces de resistir o responder, entonces está equivocado", sostuvo el funcionario, y agregó: "Irán debe revisar sus intenciones. Si se pretende tender una mano de amistad y fraternidad con sinceridad, primero hay que defender los principios del Islam, que no permiten que un verdadero musulmán ataque a sus vecinos, especialmente a los vecinos musulmanes, a los civiles y a los intereses de las naciones musulmanas".
"Parece que Irán no ha tenido en cuenta estas consideraciones, y todo esto tiene un precio", cerró el príncipe Al Saud.
Este jueves, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se encuentra reunido con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, en el Pentágono, Washington D.C. En ese marco, advirtió que en esta jornada habrá "mayores ataques" contra Irán.
En suma, aseguró que los ataques contra las capacidades militares iraníes en la isla de Kharg le otorgan a los Estados Unidos el control sobre el destino del país del Golfo Pérsico.
Además, Hegseth expresó que la flota de superficie iraní ya no representa una amenaza para los Estados Unidos, así como que sus submarinos -que llegaron a ser 11- han desaparecido. Se trataba de submarinos chicos diseñados para operar en aguas poco profundas del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.
Este jueves, la sede del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el Pentágono, solicitó 200 mil millones de dólares adicionales para avanzar en la guerra contra Irán. De acuerdo con lo trascendido, el Pentágono envió la solicitud a la Casa Blanca.
"Se necesita dinero para combatir a los malos", aseguró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en diálogo con la prensa. Además, añadió: "Volveremos al Congreso y a nuestros representantes allí para asegurarnos de contar con la financiación adecuada".
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha hecho un llamamiento a Estados Unidos e Israel para que pongan fin a la guerra con Irán, al tiempo que ha reclamado a Teherán que deje de atacar a los países de la región. "Es el momento de que prevalezca la diplomacia", ha defendido.
En Bruselas, donde ha participado en un almuerzo con los líderes de la UE, Guterres ha querido enviar "dos mensajes" claros en relación con el conflicto en Oriente Próximo.
"Ha llegado el momento de acabar esta guerra que corre el riesgo de descontrolarse por completo, causando un inmenso sufrimiento a los civiles y propagándose por toda la economía mundial", con consecuencias "potencialmente trágicas", ha pedido a Estados Unidos e Israel, que el pasado 28 de febrero lanzaron una operación militar contra Irán.
El mercado energético global atraviesa este jueves su jornada más crítica desde el inicio de las hostilidades. El precio del petróleo Brent registró una subida abrupta, posicionándose en los 114 dólares por barril, impulsado por la destrucción de infraestructura clave en Irán y la parálisis total del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, la tensión geopolítica ha generado un movimiento inesperado en Bruselas: la OTAN ha comenzado a "recapacitar" su postura frente a las exigencias de Estados Unidos.
El puerto de Yanbú, ubicado estratégicamente sobre el Mar Rojo, debió suspender temporalmente sus operaciones de carga de petróleo tras ser objetivo de una serie de ataques con drones y misiles lanzados por fuerzas iraníes. Aunque las actividades ya han sido reanudadas, el incidente marca una peligrosa expansión del radio de combate.
El Ministerio de Defensa saudí confirmó que una de las refinerías de la empresa estatal Aramco, situada en el complejo portuario de Yanbú, sufrió el impacto de drones durante la madrugada del jueves 19 de marzo de 2026.
Tras el bombardeo ejecutado por Israel contra el yacimiento de gas natural Pars Sur —el depósito más grande del planeta—, el mando unificado de las fuerzas armadas de Irán anunció que su contraofensiva continuará. La amenaza de nuevos ataques con misiles y drones sobre puertos y refinerías estratégicas ha provocado un terremoto en los mercados internacionales y el desplome de las principales bolsas.
Hace pocas horas, la Fuerza Aérea israelí alcanzó objetivos críticos en el yacimiento de Pars Sur, una reserva estratégica que Irán explota de manera conjunta con Qatar. La magnitud del ataque es inédita, ya que afecta directamente la seguridad energética no solo del régimen iraní, sino de sus socios comerciales en la región.
Luego de que Israel atacara instalaciones vinculadas al yacimiento de gas South Pars de Irán, una extensión del yacimiento North Field de Qatar, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descargó su furia y aseguró que desconocía el ataque.
"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó violentamente una importante instalación conocida como el Campo de Gas South Pars en Irán. Estados Unidos desconocía por completo este ataque, y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir", expresó Trump en un comunicado difundido en la red social Truth Social.
Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán e hijo del fallecido Alí Jamenei, amenazó este miércoles a Estados Unidos e Israel por la muerte de Ali Lariyani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, tras los bombardeos israelíes. El mensaje escrito expresaba las condolencias del nuevo ayatolá, además de lanzar advertencias contra sus enemigos: "sus asesinos pagarán pronto".
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó con dureza los ataques de Estados Unidos e Israel contra la infraestructura energética del país y advirtió que la escalada “podría tener consecuencias incontrolables” con impacto a nivel global. El mensaje fue difundido en la red social X, luego de bombardeos sobre el yacimiento gasífero South Pars, en el sur iraní.
En la misma línea, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, calificó los ataques como “un suicidio” por parte de los enemigos y aseguró que “ha comenzado un nuevo nivel de confrontación”. Medios iraníes reportaron daños en instalaciones vinculadas al mayor campo de gas del país, mientras que fuentes israelíes atribuyeron la ofensiva a su fuerza aérea.
Como respuesta, Irán lanzó un ataque contra Ras Laffan, en Qatar, considerada la mayor terminal de exportación de gas natural licuado del mundo. El Ministerio del Interior qatarí confirmó incendios y daños en la zona, donde operan compañías internacionales como ExxonMobil, Shell y TotalEnergies.
La escalada se da tras los ataques conjuntos del 28 de febrero contra Teherán y otras ciudades, en los que murió el líder supremo Ali Khamenei. Desde entonces, Irán respondió con misiles y drones contra intereses de Estados Unidos e Israel, profundizando un conflicto que mantiene en vilo a toda la región.
Esta tarde, el régimen de Irán lanzó una serie de ataques contra Emiratos Árabes Unidos y Qatar, provocando incendios en instalaciones energéticas de ambos países. Según indicaron las autoridades, en Qatar, la refinería de Ras Laffan registró un incendio como consecuencia del bombardeo iraní.
“Los equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener las llamas”, señaló la empresa estatal Qatar Energy.
La OTAN informó este miércoles de que está “ajustando” su misión en Irak, al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, mientras el país sigue registrando ataques por parte de Irán.
“Podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el marco de la misión de la OTAN en Irak”, indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart. “La seguridad de nuestro personal es primordial, por lo que nos abstendremos de facilitar más detalles sobre este asunto”, agregó.
EFE
Luego de que el barril de petróleo rompiera un nuevo récord este miércoles, el presidente Donald Trump suspendió la llamada "Ley Jones" por 60 días con el objetivo de frenar el aumento de los precios del crudo.
La normativa establece que todas las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses sean transportadas exclusivamente por buques de construcción estadounidense.
De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, “la decisión del presidente Trump de emitir una suspensión de la Ley Jones por 60 días es solo un paso más para mitigar la interrupción a corto plazo del mercado petrolero mientras las fuerzas armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica”.
“Esta medida permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente a los puertos estadounidenses durante sesenta días, y la Administración mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo nuestras cadenas de suministro críticas”, subrayó.
El recientemente nombrado líder supremo de Irán Mojtaba Jameneí afirmó en un presunto comunicado escrito este miércoles que los asesinos de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, "pagarán pronto" por su muerte en un bombardeo por parte de las fuerzas israelíes.
Tras el ataque de Israel a las instalaciones vinculadas al yacimiento de gas South Pars, las autoridades iraníes llamaron a evacuar las zonas aledañas a las refinerías.
A punto de cumplirse 20 días del conflicto en Medio Oriente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, denunció este miércoles el ataque israelí contra instalaciones vinculadas al yacimiento de gas South Pars de Irán, una extensión del yacimiento North Field de Qatar.
A través de un mensaje en la red social X, Al-Ansari advirtió que atacar la infraestructura energética en la región amenaza la seguridad energética mundial y la estabilidad regional, calificándolo de “medida peligrosa e irresponsable”.
La Guardia Nacional Revolucionaria de Irán afirmó este miércoles que la infraestructura energética y de gas estadounidense-israelí será reducida a "cenizas".
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Truth Social para plantear la eliminación del "Estado terrorista Iraní" y dejar el Estrecho de Ormuz a cargo de los países "que lo utizan", a modo de una nueva advertencia para la OTAN.
Mientras que las bolsas de Asia, Europa y los futuros de Wall Street se mueven al alza, el petróleo no floja y se consolida arriba de los US$100 el barril debido a la persistencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz.
Los bombardeos sobre Beirut se extendieron durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana, iluminando el cielo de los distritos del sur de la ciudad. Estas zonas, identificadas como puntos de control de la milicia respaldada por Irán, han sido el blanco principal de la Fuerza Aérea de Israel (IAF) desde que Hezbollah decidió intervenir en el conflicto en apoyo directo a Teherán.
Según las autoridades libanesas, el impacto en el edificio de 10 pisos provocó el colapso de estructuras linderas, complicando las tareas de rescate entre los escombros.
El Ejército israelí confirmó este miércoles que completó una nueva fase de ataques nocturnos contra la infraestructura operativa de Hezbollah. La operación fue presentada como una respuesta necesaria tras el ataque masivo del grupo terrorista este martes, que incluyó el lanzamiento de decenas de proyectiles hacia territorio israelí.
Los objetivos alcanzados por Israel incluyen:
Centros de mando y control: Ubicados en áreas densamente pobladas del sur de Beirut.
Almacenes de armamento: Presuntos depósitos de misiles de largo alcance suministrados por Irán.
Infraestructura logística: Utilizada para el despliegue de operativos en la frontera sur del Líbano.
Este miércoles, la volatilidad se apoderó de los mercados internacionales de energía. Tras una apertura con tendencia a la baja, el barril de petróleo Brent revirtió su caída y cotiza al alza, acercándose a la barrera de los 105 dólares. El movimiento responde a la incertidumbre generada por la ofensiva de Israel y Estados Unidos en Teherán, que incluyó la eliminación del ministro de Inteligencia iraní y ataques a centros de misiles balísticos.
A media mañana, el comportamiento de los principales indicadores petroleros mostraba una brecha significativa entre los mercados de Europa y Estados Unidos:
Barril de Brent: Se negocia a 104,73 dólares, lo que representa una subida del 1,22%. El mercado europeo reacciona con mayor sensibilidad al conflicto debido a la cercanía geográfica y la dependencia del suministro que transita por el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado.
West Texas Intermediate (WTI): Por el contrario, el crudo de referencia en EE. UU. registra una baja del 1,57%, situándose en los 94,01 dólares.
Esta divergencia se explica, en parte, por las reservas estratégicas estadounidenses y una menor exposición inmediata a las disrupciones logísticas en el Golfo Pérsico que afectan directamente a las refinerías europeas.
EFE
En una nueva y contundente operación de inteligencia y despliegue aéreo, el Gobierno de Israel anunció este miércoles la eliminación de Esmail Jatib, ministro de Inteligencia de la República Islámica de Irán. Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el alto funcionario fue alcanzado durante un ataque perpetrado anoche en territorio iraní. De confirmarse, esta muerte representaría el golpe más severo a la estructura de seguridad del régimen desde el inicio del conflicto el pasado 9 de marzo.
La figura de Esmail Jatib era fundamental para la estabilidad interna y la proyección de operaciones externas del régimen. Como titular de la cartera de Inteligencia, Jatib coordinaba la vigilancia sobre la disidencia y la red de espionaje que Irán mantiene en la región.
El anuncio de Israel Katz se dio en un clima de extrema volatilidad:
"Anoche, nuestras fuerzas completaron una misión quirúrgica para neutralizar a Esmail Jatib. No habrá refugio para quienes planifican el terror contra nuestro pueblo", declaró Katz en un comunicado oficial.
En el marco de la escalada bélica en Medio Oriente, la OTAN ha iniciado el despliegue de un nuevo sistema de defensa antimisiles Patriot en la provincia de Adana, al sur de Turquía. La misión, confirmada este miércoles 18 de marzo de 2026 por el Ministerio de Defensa turco, tiene como objetivo prioritario blindar la base aérea de Incirlik, un enclave estratégico donde operan fuerzas militares de Estados Unidos, España, Qatar y Polonia.
La decisión de reforzar el espacio aéreo turco responde a la vulnerabilidad detectada desde el inicio de las hostilidades el pasado 9 de marzo. Según el informe oficial, este nuevo sistema Patriot ha sido enviado por el Mando Aéreo Aliado con sede en Ramstein, Alemania.
Este despliegue se suma a los recursos ya existentes en la zona:
Refuerzo en Adana: El nuevo sistema estadounidense complementará al contingente Patriot español que ya se encuentra estacionado en la región.
Escudo en Malatya: La semana pasada, la Alianza ya había posicionado otra unidad Patriot en la provincia de Malatya para proteger instalaciones críticas cercanas a la frontera.
El conflicto entre Israel e Irán ha alcanzado un nuevo pico de violencia este miércoles. Tras una jornada de bombardeos masivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre puntos neurálgicos de Teherán, el régimen iraní lanzó una contraofensiva de misiles que impactó en el centro del territorio israelí. El intercambio de ataques ocurre en un clima de máxima tensión, tras confirmarse la muerte del estratega iraní Ali Lariyani, y ya arroja un saldo de 14 civiles muertos en Israel desde el inicio de las hostilidades el pasado 9 de marzo.
Según el comunicado oficial del Ejército de Israel, durante el martes se completó una fase crítica de ataques aéreos diseñados para socavar los cimientos del régimen. Bajo la dirección de la Inteligencia Militar, los objetivos alcanzados en Teherán incluyen:
Cuartel General de Seguridad: Impactos directos en la Unidad de Seguridad de la Guardia Revolucionaria.
Infraestructura de Misiles: Destrucción de un centro de mando perteneciente al sistema de misiles balísticos y centros de mantenimiento logístico.
Superioridad Aérea: Ataques sistemáticos contra sistemas de defensa aérea iraníes para garantizar el control del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea Israelí (IAF).
"Estos ataques forman parte de una fase destinada a profundizar el daño a los sistemas centrales del régimen terrorista", señalaron fuentes castrenses, reafirmando que la estrategia busca desarticular la capacidad de respuesta de largo alcance de Irán.
La madrugada de este miércoles, Teherán respondió con oleadas de misiles balísticos dirigidos hacia el corazón de Israel. Las sirenas de emergencia sonaron en Tel Aviv y Jerusalén, donde los residentes reportaron fuertes explosiones y el trabajo incesante de los sistemas de interceptación.
Sin embargo, el ataque logró vulnerar las defensas en el distrito de Ramat Gan. El Servicio de Emergencias de Israel (MDA) confirmó el fallecimiento de un matrimonio de ancianos de 70 años, quienes perdieron la vida tras el impacto directo de un proyectil en su edificio residencial.
"Se trata de los primeros fallecidos por ataques iraníes en casi diez días, elevando la cifra total de víctimas en suelo israelí a 14 personas en lo que va de la guerra", detalló el informe del MDA.
EFE
El Centro Británico de Comercio Marítimo informó de un incidente ocurrido a 23 millas náuticas al este de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, cuando un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado mientras fondeaba, lo que provocó que se incendiara.
La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte del comandante de la fuerza paramilitar Basij iraní, Gholamreza Soleimani, en un ataque en conjunto entre Estados Unidos e Israel según lo informado por los medios estatales de Irán este martes.
Israel había afirmado ese mismo día haber matado a Soleimani.
El presidente Donald Trump reaccionó a la noticia de que Joe Kent renunció como director del Centro Nacional Antiterrorista calificándolo de "algo bueno" y diciendo que era "muy débil en materia de seguridad".
Tras la negativa de los países de la OTAN para ayudar logística y militarmente a liberar el Estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump afirmó que esta postura "no me sorprende, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral".
"Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad", disparó el mandatario estadounidense.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que con el asesinato de los últimos dos altos mandos iraníes están "debilitando a este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo".
En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu se refirió al anuncio de Israel de que mató en un ataque ayer lunes en Irán al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán Ali Lariyani y al comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani.
"Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino", dijo al respecto.
EFE
En diálogo con la prensa, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que cualquier misión en el estrecho de Ormuz "necesitaría la coordinación de Irán". Además, dijo que, una vez terminen los ataques, Francia estará lista "para asumir la responsabilidad de un sistema de escolta en Ormuz". Pero esa operación, "tendría que ser independiente de la situación de combate en curso", subrayó.
Este martes, el director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joseph Kent, renunció a su puesto debido a la guerra en Medio Oriente. Así lo hizo mediante una carta publicada en la red social X, dirigida al presidente Donald Trump.
"Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Ha sido un honor servir bajo la dirección del Presidente de los Estados Unidos y liderar a los profesionales en NCTC. Que Dios bendiga a América", se puede leer en su comunicado de X.
El Ejército libanés informó que tres de sus soldados murieron en medio de un ataque israelí contra un automóvil y una motocicleta en la región de Nabatiyeh, en el sur del país.
La oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró que los ataques aéreos por parte de Israel contra edificios residenciales, personas desplazadas y personal sanitario en Líbano podrían constituir "crímenes de guerra".
Los ataques aéreos por parte de Israel en el Líbano tienen como objetivo a los integrantes del grupo chií Hezbolá, respaldado por Irán. Sin embargo, las autoridades libanesas denunciaron que los ataques israelíes provocaron la muerte de, al menos 886, personas en Líbano y obligaron a más de un millón a abandonar sus hogares.
"Los ataques aéreos israelíes han destruido edificios residenciales enteros en zonas urbanas densamente pobladas, donde varios miembros de una misma familia, incluyendo mujeres y niños, han muerto a menudo juntos", declaró Thameen Al-Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Este martes, las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos informaron que interceptaron diez misiles balísticos y 45 drones provenientes desde el territorio iraní.
Tras el asesinato de Ali Larijani, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) perpetraron un ataque terrestre en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el país contra la infraestructura y el personal de Hezbolá.
Según el Ministerio de Salud Pública libanés, más de 886 personas han perdido la vida y otras 2.141 han resultado heridas en los ataques aéreos perpetrados en los suburbios del sur de Beirut y en aldeas del sur del Líbano desde el inicio de la reanudación de las hostilidades.
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Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron la detección de misiles balísticos desde el territorio iraní. “Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. En los últimos minutos, el Comando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas”, se puede leer en el comunicado, alertando a la población a refugiarse.
En una nueva jornada de alta tensión en Medio Oriente, el Gobierno de Israel aseguró este martes haber abatido a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. El ataque, descrito como una operación de precisión en el corazón de Teherán, también acabó con la vida de Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij. La noticia llega apenas 18 días después del inicio del conflicto abierto entre Irán, Israel y Estados Unidos, profundizando la crisis de liderazgo en la República Islámica.
Ali Larijani no era un funcionario más. Considerado durante décadas como la mano derecha del fallecido ayatolá Alí Jamenei, Larijani era el arquitecto de la estrategia de defensa y seguridad exterior de Irán.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, fue tajante al confirmar la operación: "Larijani y el comandante de la Basij fueron eliminados anoche y se han unido al jefe del 'programa de exterminio', Jamenei, y a todos aquellos apartados del 'eje del mal' en las profundidades del infierno".
Katz añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen órdenes estrictas de continuar la búsqueda de los líderes del régimen, a quienes calificó de responsables de décadas de "terror y represión".
El gobierno de Irán acusó al presidente argentino Javier Milei de haber “cruzado una línea roja” al declarar días atrás que la República Islámica es enemiga de Argentina, en medio del clima de tensión internacional generado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
La advertencia fue publicada en una editorial del diario Tehran Times, medio cercano al régimen iraní y considerado una de las voces del establishment político de Teherán hacia la comunidad internacional. El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” (“Milei, ¿qué estás haciendo?”), fue firmado por Saleh Abidi Maleki y contiene fuertes acusaciones contra el mandatario argentino.
Un dron impactó este lunes contra el hotel Al-Rashid de Bagdad, capital de Irak, alcanzando un piso superior y provocando una explosión e incendio.
El hotel alberga a la delegación de la Unión Europea y a varias oficinas diplomáticas del viejo continente.
Desde Tel Aviv ordenaron que el ejército israelí avance por el Líbano en medio de la ofensiva contra Hezbolá en la región, agrupación política y terrorista libanesa que gobierna el sur del país.
El presidente Donald Trump aseguró este lunes que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán y segundo hijo del fallecido Ali Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.
"No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no", dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como el ayatolá de la República Islámica.
Irán ha afirmado que sus fuerzas armadas “están decididas a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca”, ha advertido este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Esmail Baghaei.
Baghaei ha añadido que su país no tolera que “dos regímenes malvados”, en referencia a EE UU e Israel, le impongan la guerra y, cuando “les conviene”, declaren un alto el fuego para reanudar las agresiones poco después. “Hay que garantizar que estas guerras intermitentes no se nos impongan periódicamente, a nuestra región y a nuestro país”, ha concluido el portavoz iraní.
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El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán entró este lunes en su decimoséptima jornada sin señales de tregua, en una de las escaladas más intensas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.
La madrugada estuvo marcada por ataques directos del Ejército de Israel sobre Teherán, así como de nuevas ofensivas iraníes contra territorio israelí y las bases estadounidenses en el Golfo, el cierre del Estrecho de Ormuz y una presión diplomática de la Casa Blanca sobre sus aliados europeos.
El gobierno alemán respondió con dureza a las recientes presiones de Donald Trump, quien advirtió que la OTAN enfrentará un futuro "muy malo" si sus aliados no intervienen militarmente para desbloquear el Estrecho de Ormuz, actualmente cerrado por Irán en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente.
El vocero del gobierno de Berlín, Stefan Kornelius, fue el encargado de transmitir la postura del canciller Friedrich Merz. En una declaración contundente, Kornelius desmarcó a la Alianza Atlántica de la ofensiva liderada por Washington e Israel.
"La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y en la situación actual no existe el mandato para desplegarla. Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN", sentenció el portavoz alemán.
Con estas palabras, Alemania no solo rechaza el envío de buques de guerra al Estrecho de Ormuz, sino que cuestiona la legitimidad de utilizar la estructura de la alianza para resolver un conflicto iniciado por una ofensiva externa en territorio persa.
En un anuncio que sacude los cimientos de la aviación comercial, la aerolínea Emirates confirmó este lunes la suspensión total de todos sus vuelos con origen y destino en su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB). La decisión, de carácter indefinido, responde directamente al agravamiento del conflicto militar en la región y al riesgo extremo que supone el sobrevuelo en zonas de fuego cruzado.
All flights to and from Dubai have been temporarily suspended.Please do not go to the airport.Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.The safety of our passengers and crew is our highest priority… pic.twitter.com/m5eIloT2wk— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026
La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) ha dicho este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión en Israel, y contra bases de EE.UU. en Emiratos Árabes y Baréin.
Según informa la IRGC a través de la agencia Fars, los ataques aéreos se dirigieron contra “centros de producción de armamentos aeroespaciales militares” y contra las bases estadounidenses en las bases de Al Zafra en Emiratos Árabes, y las del Jufeir y Cheikh Isa en Bahrein.
La Guardia Revolucionaria Iraní dijo haber usado en sus ataques los misiles hipersónicos Fatah, Emad y Qadr, además de misiles superpesados y “drones destructivos”, junto a misiles de alcance medio y los de propulsión sólida.
Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este lunes tres andanadas de misiles contra Israel. Esta oleada incluía un misil de racimo que ha causado al menos una docena de impactos en distintas localidades del área metropolitana de Tel Aviv, dañando viviendas, vehículos e infraestructura pública, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Israel.
Israel anunció por su parte que sus cazas han comenzado este lunes una nueva oleada de ataques “a gran escala” en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz.
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, fue tajante al asegurar que su país "no ha pedido un alto el fuego" y que la guerra solo terminará bajo condiciones que garanticen que una agresión externa no vuelva a repetirse.
Uno de los puntos más críticos de su declaración se centró en la seguridad marítima. Araqchi confirmó que el Estrecho de Ormuz, el paso más estratégico para el comercio mundial de crudo, permanece bajo un bloqueo selectivo. Según el ministro, la vía está cerrada exclusivamente para los “enemigos y aquellos que apoyan su agresión”.
Esta medida ha mantenido en vilo a los mercados internacionales, disparando el precio del barril de petróleo por encima de los US$ 100, debido al temor de que el suministro global se vea interrumpido de forma permanente si la OTAN decide intervenir bajo las presiones del presidente Donald Trump.
Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este lunes tres andanadas de misiles a Israel, incluyendo proyectiles de racimo, que causaron daños materiales en varios lugares del territorio israelí y una mujer resultó herida leve.
El ejército israelí ha lanzado este lunes una nueva “amplia oleada de ataques” simultáneos en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz, según ha anunciado en un mensaje en las redes sociales.
Las tropas de las FDI han comenzado operaciones terrestres limitadas y selectivas contra bastiones clave de Hezbolá en el sur del Líbano, con el objetivo de reforzar la zona de defensa adelantada.Esta actividad forma parte de esfuerzos defensivos más amplios para establecer…— FDI (@FDIonline) March 16, 2026
La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo punto crítico. En la madrugada de este lunes 16 de marzo de 2026, el ejército de Israel anunció el inicio de una “ola de ataques a gran escala” contra objetivos estratégicos en Teherán. La operación ocurre en el marco del día 17 de la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, tras la eliminación del ayatolá Alí Jamenei al inicio de las hostilidades.
A través de un comunicado oficial en su canal de Telegram, las fuerzas militares israelíes informaron que la ofensiva estuvo dirigida específicamente contra “infraestructuras del régimen terrorista iraní”. Según reportes preliminares, los bombardeos habrían alcanzado centros de mando de la Guardia Revolucionaria, instalaciones de defensa aérea y sitios de logística militar en la periferia de la capital.
Esta nueva incursión aérea busca degradar la capacidad de respuesta de Irán, que en las últimas horas ha intensificado el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la región del Golfo.
En una declaración que sacude los cimientos de la diplomacia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a los países miembros de la OTAN. Según el mandatario, la organización se enfrenta a “un futuro muy malo” si sus aliados no colaboran activamente para garantizar la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado tras la escalada bélica con Irán.
Durante una entrevista exclusiva con el diario Financial Times, Trump fue contundente al señalar que Estados Unidos no debería cargar con la responsabilidad total de proteger una ruta de la que dependen económicamente Europa y Asia.
El presidente sostuvo que los países que consumen el petróleo proveniente del Golfo —mencionando específicamente a Europa y China— deben involucrarse de manera directa para evitar el colapso del transporte marítimo mundial. "Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", sentenció el líder republicano.
La crisis energética se profundiza a nivel mundial. Los precios del petróleo iniciaron la jornada de este domingo con una tendencia alcista, manteniendo su cotización por encima de los US$ 100 por barril. Este incremento es una respuesta directa a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, que involucra a potencias clave en la producción y distribución de hidrocarburos.
El principal factor que impulsa la subida del crudo es el riesgo inminente de interrupciones en el suministro global. Los inversores y analistas mantienen su mirada fija en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo más estratégico del mundo para el comercio de energía.
Ante el temor de que el paso permanezca cerrado o bloqueado por tiempo indefinido, la oferta proyectada de crudo se ha visto amenazada. Cabe recordar que por esta vía circula aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo, lo que convierte cualquier fricción geopolítica en la zona en un disparador inmediato de los precios.
En un movimiento diplomático coordinado, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este domingo la urgencia de normalizar el tránsito en el Estrecho de Ormuz. La comunicación, confirmada por un portavoz de Downing Street, pone de manifiesto la preocupación de las potencias occidentales por la parálisis del comercio marítimo internacional.
Durante la charla, ambos mandatarios coincidieron en que la situación en Oriente Medio ha alcanzado un punto crítico que afecta directamente a los bolsillos de los consumidores globales. Según el comunicado oficial, Starmer y Trump enfatizaron la importancia de "reabrir" el estrecho para poner fin a las constantes perturbaciones que sufre la navegación comercial.
“Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo”, indicó la oficina del primer ministro británico.
En un contexto de máxima tensión global, el gobierno de Irán ha hecho un llamado a redefinir el tablero geopolítico en el Golfo Pérsico. Este domingo, el embajador iraní en Arabia Saudita, Alireza Enayati, aseguró que las relaciones con sus vecinos árabes requieren una "revisión seria" para blindar la región frente a la influencia militar de actores externos.
Durante una entrevista con la agencia Reuters, Enayati analizó cómo la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán está afectando la estabilidad regional. Según el diplomático, la clave para la prosperidad de Medio Oriente radica en limitar el poder de las potencias occidentales y fortalecer los lazos entre los países ribereños.
Al ser consultado sobre si el conflicto bélico actual podría fracturar los vínculos diplomáticos con Riad, el embajador fue tajante:
"Es una pregunta válida y la respuesta es sencilla. Somos vecinos y no podemos prescindir el uno del otro; por eso, necesitaremos una revisión seria de nuestra relación".
Uno de los puntos de mayor fricción en las últimas horas ha sido la seguridad energética. Teherán ha negado categóricamente su participación en los recientes ataques reportados contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita.
A pesar de las acusaciones cruzadas en el marco del cierre del Estrecho de Ormuz, el embajador Enayati sostuvo que la República Islámica no busca sabotear a sus vecinos, sino expulsar la presencia militar extranjera que, a su juicio, es la verdadera causa de la inestabilidad.
Así lo informa el Ministerio de Salud libanés.
En un nuevo capítulo de la escalada de tensión en Medio Oriente, el Gobierno de Irán cerró de forma categórica cualquier puerta a la diplomacia inmediata con Washington. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, afirmó que su país "nunca pidió" un alto el fuego ni ha solicitado entablar negociaciones con la administración de Donald Trump.
Las declaraciones del funcionario iraní surgieron durante una entrevista exclusiva con el programa Face the Nation de la cadena estadounidense CBS News. Araghchi fue contundente al señalar que Teherán no ha buscado "ni siquiera negociaciones", contradiciendo directamente las versiones recientes del presidente de los Estados Unidos.
Días atrás, Donald Trump había sugerido que el régimen iraní estaba debilitado y buscaba alcanzar un acuerdo para frenar las hostilidades. Sin embargo, el canciller iraní calificó esta visión como errónea y reafirmó la voluntad de combate de su nación.
Para el jefe de la diplomacia iraní, el escenario actual no es producto de un accidente, sino de una estrategia planificada por Washington.
"No vemos ninguna razón para hablar con los estadounidenses porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos. Esta es la segunda vez que ocurre", sostuvo Araghchi.
El ministro subrayó que el conflicto actual es "una guerra deliberada del presidente Trump y de Estados Unidos", y advirtió que Irán mantendrá sus operaciones militares bajo el concepto de autodefensa legítima.
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Guerra en Medio Oriente