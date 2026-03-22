Benjamín Netanyahu visitó las zonas bombardeadas y aseguró que están "aplastando" a Irán

El primer ministro israelí visitó Arad, donde un misil iraní dejó más de 60 heridos. Además, llamó a otros países a sumarse a la ofensiva contra Irán.

Benjamín Netanyahu afirmó este domingo en Arad que Israel está “aplastando” al enemigo y “ganando la batalla” contra Irán, tras el impacto de misiles en el sur del país. Además, durante este recorrido que hizo por la zona, llamó a otros gobiernos a respaldar la ofensiva israelí sobre Teherán.

La visita se realizó bajo fuertes medidas de seguridad y en un contexto de máxima tensión regional. El ataque en Arad ocurrió después de otro impacto registrado en la cercana ciudad de Dimona, situada a unos 30 kilómetros. En esa zona se encuentra la mayor instalación nuclear de Israel. De acuerdo con la información difundida, las oleadas de misiles iraníes dirigidas al área se produjeron después de que Irán denunciara un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

Las declaraciones de Benjamin Netanyahu sobre la ofensiva Durante una intervención ante un pequeño grupo de periodistas seleccionados, cuyas declaraciones fueron difundidas por su gabinete, Netanyahu sostuvo que Israel está logrando avances en la guerra contra Irán.

“Israel y Estados Unidos están trabajando juntos por el bien del mundo”, afirmó el jefe de Gobierno israelí, al tiempo que pidió que otros países se incorporen a esa ofensiva. En ese sentido, aseguró que algunos líderes internacionales “empiezan a avanzar en esa dirección”, aunque remarcó que, a su juicio, todavía hace falta un respaldo mayor.