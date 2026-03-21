Así se vivió dentro de las casas el feroz bombardeo iraní en Arad, Israel

En la noche que Israel sufrió el mayor asedio de la guerra con el impacto de varios misiles iraníes en distintas ciudades, trascendieron imágenes de cómo vivieron algunas familias los ataques.

En una jornada que quedará marcada en la historia de la actual guerra entre Irán y los EEUU e Israel, trascendieron imágenes de cómo vivieron algunas familias dentro de sus casas el impacto de los misiles iraníes. En los videos se ve a las personas hablando con total normalidad cuando son sorprendidas por los proyectiles.

Bombardeo en Arad por dentro Alrededor de 120 de personas resultaron heridas de diversa consideración, de ellas once graves, en dos impactos de misiles iraníes registrados este sábado noche en la zona del desierto del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles antes de caer.

El primer impacto se registró después de que, a las 19.00 hora local (17.00 GMT), sonaran las alarmas en la zona al este de la ciudad de Bersheeba en previsión de la llegada de misiles de Irán.

Uno de ellos cayó en la localidad de Dimona, donde se ubica el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev, y causó 47 heridos, entre ellos un niño de 10 años grave y una mujer en estado moderado.

Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en la zona a las 22.00 hora local y de nuevo un cuarto de hora después, tras lo que se registró el segundo impacto directo, en este caso en Arad, una localidad a unos 30 kilómetros de Dimona.