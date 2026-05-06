"No hay límites", la dura advertencia del ejército de Israel sobre operaciones contra Hezbolá en el Líbano

El jefe del Ejército de Israel , Eyal Zamir, afirmó durante su visita al sur del Líbano este miércoles que los comandantes no tienen "ningún límite" en las operaciones contra Hezbolá . Estas declaraciones se dan en el marco de una nueva serie de ataques aéreos por parte de Israel contra objetivos libaneses.

Además, la cadena de televisión LBCI de Líbano informó al mismo tiempo que la próxima semana existe la posibilidad de que se concrete una tercera ronda de conversaciones de paz entre Israel y Líbano en Washington. Sin embargo no hubo una confirmación oficial inmediata.

De acuerdo con lo informado por Xinhua, los ataques de Israel sobre el Líbano se prolongaron a pesar de los reclamos de los locales para frenar las embestidas y del frágil cese al fuego que comenzó el mes pasado.

El jefe militar israelí Zamir aseguró que las tropas permanecerán desplegadas en el sur del Líbano hasta garantizar la seguridad de las comunidades del norte de Israel, en el marco de la ofensiva contra Hezbolá.

Durante una evaluación operativa en la zona de Al-Khiam, sostuvo que desde el inicio de la campaña (hace unos dos meses) las fuerzas israelíes habrían abatido a más de 2.000 combatientes del grupo. Además, remarcó que los comandantes no tienen restricciones en el uso de la fuerza y ordenó continuar con las operaciones para “localizar y destruir” a los enemigos en el área.

Zamir también encuadró los enfrentamientos como parte de una estrategia regional más amplia y advirtió que Israel está preparado para escalar el conflicto. En ese sentido, mencionó la posibilidad de una acción contra Irán y aseguró que existen “objetivos adicionales” listos para ser atacados en ese país.

El militar afirmó que las fuerzas se mantienen en “alerta máxima” ante la posibilidad de una campaña más amplia en Medio Oriente.