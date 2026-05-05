Israel busca ideas en Mendoza y ofrece contactos, mentorías y viaje: cómo participar

Mendoza aparece en el radar de una convocatoria internacional que busca proyectos argentinos con potencial para crecer fuera del país. Se trata de los Israel Innovation Awards 2026, una distinción que abre la puerta a startups, emprendedores y pequeñas empresas con desarrollos tecnológicos.

El certamen es impulsado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, la Embajada de Israel en Argentina y la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. La propuesta busca conectar a empresas locales con uno de los ecosistemas de innovación más fuertes del mundo.

La convocatoria está abierta para proyectos de Mendoza y del resto de las provincias. En el formulario oficial, las empresas deben informar ciudad, provincia, datos del proyecto, equipo de trabajo, nivel de desarrollo de la tecnología y el posible aporte que tendría una conexión con el ecosistema israelí.

Uno de los puntos centrales está en las áreas que se buscan. La edición 2026 incluye iniciativas vinculadas con inteligencia artificial, biotecnología, tecnología aeroespacial y satelital, salud, equipamiento médico, manejo sustentable del agua y tecnología aplicada a la agrobioindustria .

Startups y empresas de Mendoza tienen tiempo hasta julio para presentar proyectos vinculados con tecnología, salud, agro, agua e inteligencia artificial.

Para Mendoza, la convocatoria puede tener un atractivo especial por el peso de sectores como el agro, el agua, la economía del conocimiento, la salud y los servicios tecnológicos. Las empresas que ya tengan una solución en marcha o en etapa de validación pueden encontrar una oportunidad para mostrar su trabajo fuera del país.

El premio principal incluye una misión comercial a Israel para un representante de la empresa ganadora. Esa agenda contempla reuniones con posibles socios, inversores, empresas y centros de investigación. Además, la iniciativa ofrece visibilidad institucional y mentorías para acompañar la llegada del proyecto a otros mercados.

Desde la organización remarcaron que la distinción no funciona solo como un reconocimiento, sino como una plataforma para que las empresas argentinas puedan validar sus tecnologías y encontrar aliados estratégicos. La idea es que los proyectos no se queden solo en el plano local, sino que puedan probarse, crecer y abrir nuevas puertas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de julio de 2026. Luego, un jurado evaluará las propuestas según su grado de innovación, viabilidad comercial e impacto social y ambiental. Las empresas de Mendoza interesadas pueden consultar las bases y completar la postulación a través del sitio oficial del programa. Para más información hacé clic acá.