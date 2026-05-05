Pronóstico: así va a estar el tiempo este martes en Mendoza

Mendoza seguirá este martes con tiempo agradable y temperaturas moderadas. La máxima será de 24° y la mínima de 10°, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional .

La atención, sin embargo, estará puesta en la alta montaña, donde las condiciones seguirán siendo más inestables que en el resto de la provincia. Según el SMN, las precipitaciones comenzarán durante la mañana y eso podría generar complicaciones en el paso internacional hacia Chile.

El martes seguirá en Mendoza con tiempo amable en el llano, mientras en cordillera habrá precipitaciones en forma de agua nieve.

En el sur de la provincia, en el departameno de Malargüe, rige una alerta por viento zonda. Desde el SMN informaron que el típico viento tendrá velocidades "entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas".

En el adelanto para los próximos días aparece un cambio mucho más claro. El miércoles se espera un ascenso fuerte de la temperatura, con una máxima de 29° y una mínima de 12°, además de viento Zonda, precipitaciones hacia la noche y nevadas en cordillera.

Para el jueves, en cambio, volverá a sentirse una baja importante, con una máxima de 19° y una mínima de 13°, en una jornada mayormente nublada, con precipitaciones durante la mañana y mejora hacia la tarde. En términos generales, el pronóstico también muestra un miércoles más cálido y un jueves bastante más fresco.