Así se puede recorrer la intimidad de uno de los artistas más queridos de Mendoza

En un tiempo marcado por la inmediatez, Mendoza resguarda una historia que eligió otro pulso: el de la contemplación, la memoria y el arte como forma de vida. Se trata del legado de un artista central de la pintura mendocina, considerado una leyenda viva, que hoy puede ser recorrido en profundidad gracias a un espacio digital desarrollado junto a su hija, también artista, con el objetivo de preservar y proyectar una obra atravesada por valores humanos esenciales.

El proyecto se materializa en Taller de Arte Sarelli , un espacio dedicado a difundir la vida, la obra y el legado artístico y humano de Antonio Sarelli (89 años) y Rebeca Sarelli (49), así como también a poner en valor el patrimonio artístico de Mendoza y a sus grandes maestros.

Con más de siete décadas de entrega silenciosa a la pintura, Antonio Sarelli desarrolló una obra profundamente introspectiva, alejada del ruido y centrada en lo esencial del ser humano. Sus pinturas hablan de respeto, unión, serenidad, contemplación y paz. No imponen una mirada: invitan a detenerse y a habitar el silencio.

Criado en una infancia campesina, marcada por la sencillez y la armonía familiar, su sensibilidad se formó entre afectos y observación. El punto de inflexión llegó cuando un maestro de la escuela primaria reconoció su vocación y lo impulsó a ingresar a la Academia Provincial de Bellas Artes, iniciando un camino que definiría toda su vida.

sarelli 2 Taller de Arte Sarelli.

Ese recorrido puede explorarse hoy a través de un itinerario especialmente diseñado bajo el concepto La Siembra, los Frutos y la Cosecha:

La Siembra, su historia de vida;

Los Frutos, su producción artística;

La Cosecha, los reconocimientos y logros que marcaron su trayectoria.

Antonio Sarelli - 01.jpg El maestro Antonio Sarelli. Pachy Reynoso/MDZ

Una hija artista que amplía el legado

El proyecto cobra una dimensión contemporánea con el trabajo de Rebeca Sarelli, escultora formada en la Universidad Nacional de Cuyo, con una extensa trayectoria en exposiciones, curaduría, investigación y preservación del arte mendocino. Su obra, centrada en la escultura, propone un diálogo profundo con la materia y el tiempo, invitando a la contemplación y al reencuentro con lo humano.

A lo largo de los años, ha desarrollado una intensa labor de gestión cultural, curaduría y puesta en valor del patrimonio artístico provincial, participando en muestras, restauraciones y proyectos institucionales de gran relevancia.

rebeca sarelli La artista Rebeca Sarelli.

Un legado mendocino que hoy puede recorrerse desde cualquier lugar

Además de preservar un legado familiar, el espacio busca difundir el arte mendocino como patrimonio vivo, reuniendo obras y trayectorias de artistas fundamentales de la provincia. La propuesta se completa con contenidos audiovisuales que permiten profundizar en los procesos creativos y en la mirada artística de sus protagonistas.

El sitio oficial del proyecto es www.tallerdeartesarelli.com, donde se puede acceder a la obra, la historia y los materiales que conforman este universo artístico, además de seguir las novedades a través de sus redes sociales y su canal de YouTube.

taller de arte sarelli Taller de Arte Sarelli.

Una invitación a mirar con calma

En definitiva, Taller de Arte Sarelli no es solo una plataforma de difusión, sino una invitación a recuperar el tiempo de la contemplación y a reencontrarse con el arte como experiencia sensible y humana. En una época acelerada, este legado mendocino propone algo cada vez más valioso: mirar, sentir y habitar el silencio.