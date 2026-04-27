El mundo de la farándula y de la música quedó totalmente sorprendido luego de que se conoció la noticia de la separación de un querido artista . Todo se dio en el programa Puro Show, donde revelaron los detalles del fin del amor de esta pareja.

"Es una separación confirmada... Es la separación de Pablo Lescano, cantante de Damas Gratis" , comenzó contando Fernanda Iglesias, panelista del programa. Al revelar la información, causó sorpresa en sus compañeros.

"Cecilia Calafell es su mujer de toda la vida, con la que está hace más de 20 años y tienen dos hijos juntos. Pablo tuvo dos hijos antes de Cecilia que él reconoció después", expresó la periodista sobre la esposa del cantante.

Un conocido artista se separó de su esposa luego de años de relación: los detalles

Además, agregó que "su mujer oficial siempre fue Cecilia, la que lo bancó, crió a sus hijos y la que bancó cuando él estuvo internado por adicciones y problemas de salud bastante fuertes. Hace dos meses que entraron como en una crisis y decidieron vivirla separados".

Captura de pantalla 2026-04-27 132229 El artista se separó de su pareja tras años de relación. Foto: captura de video / El Trece.

"Ella hizo un posteo en su Instagram y alguien le contestó si estaba separada y ella contestó que sí. Me puse a averiguar y efectivamente hace dos meses que se separaron", contó Fernanda Iglesias.