Quién es la esposa de Tom Hanks y cómo sostienen su amor tras 37 años
La mujer que acompaña a Tom Hanks y su fórmula tras 37 años juntos. La historia real detrás del matrimonio del actor.
Tom Hanks y Rita Wilson llevan más de 35 años juntos. Su relación nació en los años 80 y creció con trabajo compartido y apoyo mutuo. El actor y su esposa se conocieron en 1981 durante el rodaje de la serie Bosom Buddies. En ese momento, el actor estaba casado con Samantha Lewes. El vínculo entre ambos fue cordial.
Tom Hanks y su historia de amor
Cuatro años después, coincidieron en la comedia Volunteers. Durante ese proyecto surgió una conexión distinta. Tom Hanks describió ese instante como un cruce de miradas decisivo. A partir de ahí, el vínculo avanzó. En 1986 hicieron pública su relación al asistir juntos al estreno de The Three Amigos. Dos años más tarde, el 30 de abril de 1988, se casaron. Desde entonces celebran cada aniversario como un hito compartido. En 2025 alcanzaron 37 años de matrimonio.
Te Podría Interesar
Rita Wilson recordó la propuesta de una forma poco convencional. Su respuesta fue espontánea y quedó grabada en el anillo. Ese detalle refleja el tono de la pareja. Tom Hanks ha hablado en varias ocasiones sobre su matrimonio. Explicó que el momento personal de ambos fue decisivo. También mencionó la necesidad de cambiar y adaptarse. Para él, la relación no responde a un ideal de película.
El actor ha reconocido que el matrimonio tiene etapas difíciles. No lo presenta como una historia perfecta. Destaca el acuerdo de avanzar juntos ante cualquier situación. Esa base sostuvo la relación durante décadas de exposición pública. Además del plano personal, comparten una carrera en común. Actuaron juntos en Insomnio de amor y That Thing You Do!. Años después coincidieron en Asteroid City. El trabajo conjunto reforzó su vínculo creativo.
La enfermedad
También desarrollaron proyectos como productores. Impulsaron franquicias exitosas como Mi gran casamiento griego y Mamma Mia!. Estas producciones nacieron desde la productora Playtone, fundada por Wilson. El cine se convirtió en un espacio compartido. En 2015, Rita Wilson recibió un diagnóstico de cáncer de mama. Pasó por una doble mastectomía y tratamiento médico. Durante ese proceso, Tom Hanks estuvo presente en todo momento. Ella destacó ese acompañamiento como un apoyo decisivo. Hoy, su relación sigue siendo un ejemplo poco común en Hollywood.