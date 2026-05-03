Catalina León, la imaginación es un rodeo

Su obra es mucho más que las imágenes disponibles. La imaginación es un rodeo impregnado de materia. La mirada expuesta al cerrar los ojos. Porque la materia es un relato a encajar… la obra empieza así, antes de ser artista .

¡Antes de ser lo que soy… somos!

Y como te has mirado que podés ver…

La imagen es la mirada .

No es lo acabado. Es inicial.

El arte es desmarcar el lugar del otro.

Hay cosas que no se pueden hacer si no se hacen.

El material no evoca más que invocar.

Es ofrenda que nos afianza.

El tiempo es su rebeldía.

Instalaciones, objetos y pinturas traspasan.

El símbolo es lo arduo de ver por primera vez.

La intemperie es la postura

La nostalgia es un fragmento. Lo que todavía no es…

JUAN BARROS El símbolo es lo arduo de ver por primera vez. Ilustración Juan Barros.

Pinturas entremezcladas con tierras, plantas y materias orgánicas. Objetos que el tiempo había negado ver signo.

Superposiciones de huellas advienen pinceladas reveladoras de la voluptuosidad.

Catalina León no puede ser menos. ¡Porque es más!

Un oráculo inminente al pujar las imágenes.

¡Y la sobrecarga de hábitat!

Su mirada es el inminente rizoma al que entregarse.

Ver es la inocencia

¡¡No me conozcas antes de conocerte!

No me podrás conocer…

¡Así es la intimidad!

A lo mejor decir ¡adios! Es oportuno:

“Tal vez sea una contribución ínfima, pero contribución al fin, el hecho de que se reestablezca una relación entre quienes fuimos y cómo somos despedidos. Sé que esto de ninguna manera va a aminorar el dolor que sentimos. Pero tal vez nos brinde la posibilidad de asimilar y resignificar la pérdida.

Entonces yo imagino mi cementerio como un alto en la vorágine del mundo contemporáneo. Un espacio para recuperar otra concepción del tiempo. Un parque poblado de árboles y tumbas tan diversas y únicas como personas vaya a haber ahí enterradas. Y no puedo saber cómo serán estos recordatorios, ni los rituales que los acompañarán, porque la idea es que cada cual cree el propio con absoluta libertad” (CL)

Y al insistir, en abundar la Vida, la evidencia es lo que nos hace Ver Catalina a través de “Vergel”:

"La pintura a veces me alegra el día, cuando estoy un poco decaiducho y aburrido también. Antes cuando estaba aburrido, porque ahi no habia wifi, cuando ustedes venían a pintar me divertía y hacía algo de provecho."(Ulises, 7 años, paciente del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez)

Juan Barros