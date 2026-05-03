La historia de dos hermanos que sobreviven bajo un puente y piden una oportunidad laboral

En el límite entre Ciudad y Las Heras, donde el zanjón de Los Ciruelos cruza arterias clave como la avenida Perú y la Ingeniero Mosconi, se esconde una historia que interpela. Allí, debajo de un puente , dos hermanos sobreviven desde hace cuatro años en condiciones extremas.

Se trata de Leonardo Ariel Sánchez, de 46 años, y Leonardo José Sánchez, de 43. Ambos comparten no solo el nombre, sino también una realidad marcada por la pérdida de trabajo, la falta de vivienda y la lucha diaria por subsistir.

El espacio que habitan es precario. Con colchones viejos, frazadas y plásticos, improvisaron un refugio bajo la estructura del puente , utilizando incluso una pilastra como soporte para armar un lugar donde dormir.

En el zanjón de Los Ciruelos, dos hermanos enfrentan la calle. Su único pedido es una oportunidad laboral para salir adelante.

La rutina de los hermanos transcurre en ese mismo lugar. Allí comen, descansan y se higienizan como pueden, en un contexto que expone las dificultades más duras de la vida en situación de calle.

Para conseguir algo de dinero o comida, suelen acercarse a los vehículos que pasan por la zona. Un cartel resume su realidad y en unas letras que ya casi no se ven, se alcanza a leer “situación de calle y para comer”, palabras simples que reflejan una necesidad urgente.

Pero detrás de esa situación hay una historia previa. Ambos trabajaron durante años en distintos rubros, especialmente en la construcción y tareas relacionadas con el esfuerzo físico.

“No queremos planes, queremos un trabajo honesto”

situacion de calle ariel y nicolas sanchez puente zanjon los ciruelos (once) Viven debajo de un puente y salen a pedir ayuda. Pero lo que realmente buscan es un empleo digno. Alf Ponce Mercado / MDZ

En diálogo con MDZ, Leonardo Ariel Sánchez fue directo: “Hace cuatro años que estoy acá y no tengo nada, estamos en situación de calle con mi hermano”, resumió. Su testimonio expone el quiebre que significó perder estabilidad laboral y vivienda.

“Yo he trabajado en la recolección, en construcción, en barrido… siempre trabajé. Perdí todo, ahora no tengo nada”, contó Ariel, marcando el contraste entre su pasado y su presente.

Por su parte, Leonardo José Sánchez explicó su experiencia laboral: “Mi oficio es construcción y carnicero, soy cortador de carne. Tenía trabajo, pero perdí todo”. Ambos coinciden en que la caída fue abrupta.

El pedido concreto: una oportunidad para salir adelante

situacion de calle ariel y nicolas sanchez puente zanjon los ciruelos (uno) Perdieron todo y hoy viven bajo un puente. Su historia refleja una realidad dura y un pedido urgente de trabajo. Alf Ponce Mercado / MDZ

Lejos de pedir asistencia estatal permanente, los hermanos hacen foco en otra necesidad. “Yo pediría un trabajo con bono de sueldo, no quiero un plan, quiero un trabajo honesto”, expresó Ariel.

José, en tanto, señaló una de las trabas actuales: la falta de documentación y herramientas básicas para acceder a un empleo formal. “Mi hermano no tiene documentos, yo sí, pero nos piden currículum y no tenemos cómo presentarlo”, explicó.

La historia de Ariel y José no es un caso aislado. Expone una realidad que atraviesa a muchas personas en Mendoza, donde la pérdida de trabajo puede empujar rápidamente a la calle. Su pedido es claro y concreto: una oportunidad para volver a empezar.