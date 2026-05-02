El Iscamen lanzó capacitaciones gratuitas para aprender a hacer una huerta en casa: cómo inscribirse

Las capacitaciones del Iscamen se brindarán de manera online durante el mes de mayo. Las clases abordarán desde el diseño de una huerta urbana, hasta compostaje, nutrientes y control de insectos.

El Iscamen lanzó realizará capacitaciones para quienes deseen tener un huerto urbano en sus hogares.

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) abrió la inscripción para un nuevo ciclo de capacitaciones gratuitas orientadas a quienes quieran tener una huerta en sus hogares. El objetivo es que la gente pueda aprender a producir alimentos mediante prácticas sustentables, económicas y adaptadas a espacios urbanos.

Cabe destacar que la propuesta se desarrollará de manera virtual durante el mes de mayo y que será sin costo para los participantes.

Cómo serán las capacitaciones del Iscamen y cuándo comienzan Según informó el organismo provincial, el cronograma incluye cuatro encuentros online que se realizarán todos los martes del mes de mayo, siendo la primera jornada el próximo 5 de mayo a las 10. La capacitación estará a cargo del área de Agroecología del Iscamen, que coordinará cada una de las instancias de formación.

Durante las jornadas, los asistentes recibirán herramientas para planificar un huerto urbano desde cero. Entre los contenidos previstos figuran el diseño según el espacio disponible, la selección del lugar adecuado para instalarlo y los aspectos básicos para iniciar una producción doméstica eficiente.

Además, las capacitaciones incluirán contenidos vinculados al manejo de tierra y sustratos, incorporación de nutrientes, elaboración de caldos y purines, compostaje y reconocimiento de insectos, entre otros temas relacionados con prácticas agroecológicas.