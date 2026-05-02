Atentado antisemita en La Plata: lanzaron una bomba molotov contra el Centro Literario Israelita

La sede de la Biblioteca Max Nordau, ubicada en el centro de la capital bonaerense, fue blanco de un ataque con un dispositivo de fabricación casera.

Un grave episodio de violencia sacudió la zona céntrica de La Plata durante la noche. El edificio del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, situado en la calle 11 entre 58 y 59, fue atacado por un desconocido que arrojó un elemento combustible contra el frente del inmueble.

Según confirmaron fuentes policiales, el artefacto —de características similares a una bomba molotov— impactó contra la fachada, provocando la rotura de un vidrio. Afortunadamente, el dispositivo no llegó a encenderse y no se registraron personas lesionadas, dado que la institución no contaba con actividad al momento del impacto.

Intervención especializada y peritajes en la zona Debido a las características del suceso y el objetivo del ataque, el caso quedó bajo la órbita del cuerpo de Delitos Complejos y Contraterrorismo de la Policía Bonaerense. En el lugar del hecho trabajaron peritos especializados para recolectar restos del elemento arrojado y levantar rastros que permitan dar con el autor.