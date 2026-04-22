La Plata: padres se niegan a que uno de los asesinos de Kim Gómez comience las clases con sus hijos

Se trata del adolescente que tenía 14 años cuando ocurrió el crimen de Kim Gómez, razón por la cual es inimputable.

Un grupo de padres de la Escuela Secundaria N°41 de La Plata se mostró en rotundo desacuerdo con la reincorporación de uno de los asesinos de Kim Gómez a la cursada de clases. Se trata del adolescente que tenía 14 años cuando cometió el crimen, razón por la cual es inimputable.

El joven de ahora 15 años se encuentra alojado en el Instituto Araoz Alfaro, bajo resguardo judicial, debido a que la Justicia sostiene que no está garantizado que no vuelva a poner en riesgo su vida o la de los demás.

"Tienen miedo": qué contaron los padres de la escuela de La Plata “Es un asesino mezclado entre chicos bien. Nosotros los criamos, les damos educación para que salgan buenos chicos y nos metieron a este personaje en el medio”, expresó José en diálogo con Telenoche. También contó que el adolescente les mostró con orgullo a sus compañeros videos del caso de Kim, los cuales estaban publicados en sus propias redes sociales.

“Él le mostró a mi hijo que adentro de un fibrón llevaba droga al instituto", contó, por su parte, Marisa. "Vine a hablar con la directora, que me atendió y me dijo que se iba a encargar del tema”, dijo.

Por otro lado, ambos padres remarcaron el ausentismo que produjo la noticia de que el adolescente se reincorpore a las clases: “Los chicos no quieren venir porque tienen miedo. Hay comentarios por redes sociales de gente que, de la indignación de saber que el chico está acá libre en un colegio público,amenaza con venir a buscarlo en la salida”, advirtió Marisa.