Cambio de figuritas: los municipios que "ordenan el mercado" y el intendente que busca a Messi

La fiebre por el Mundial 2026 crece día a día y los municipios de Mendoza participan a su manera. Diferentes comunas organizaron para este y otros sábados jornadas de intercambio de figuritas , un lugar en donde los coleccionistas pueden encontrar las que están faltando para completar el álbum.

En diferentes espacios verdes, las municipalidades apuestan a generar un lugar seguro para que niños, jóvenes y adultos puedan conseguir las figus difíciles que les faltan e intercambiar las repetidas que sobran.

La Municipalidad de Godoy Cruz ya había organizado un encuentro la semana pasada y, tras el éxito conseguido, vuelve a la carga: este sábado 6 de junio desde las 16, en el Skatepark San Vicente (Cipolletti 401), habrá una nueva edición del “Encuentro de Intercambio de Figuritas – Mundial 2026”.

El municipio repetirá el evento que convocó a cientos de familias hace días y que será de entrada libre y gratuita para los interesados.

La plaza 12 de Febrero de Maipú, sede de los cambios

Maipú también se suma a la fiebre mundialista y organiza para este sábado de 16 a 19 una jornada de intercambio bajo la consigna “Vení a hacer amigos nuevos y conseguir las figus que te faltan”.

Desde el Municipio señalaron que el evento se repetirá semanalmente todos los sábados, en el mismo lugar y a la misma hora.

Intercambio de figuritas Maipu Maipú repetirá el evento semanalmente.

Allasino busca a Messi

La Municipalidad de Luján también se sumó a las jornadas de intercambio con la actividad “Figuritas que transforman”, la cual se desarrollará este sábado de 16 a 18 en el Parque Ferri. En el evento también habrá sorteos y show para todos los presentes.

El intendente Esteban Allasino publicó un video en sus redes sociales agradeciendo a la comunidad que trabajó para llevar adelante la jornada y ofreció el cambio de Cristiano Ronaldo por Messi, además de bromear con el peinado de algunos futbolistas.