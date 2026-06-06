Cambio de figuritas: los municipios que "ordenan el mercado" y el intendente que busca a Messi
Diferentes municipios de Mendoza organizan para este sábado distintos eventos para convocar a niños (y no tanto) a intercambiar figuritas del Mundial.
La fiebre por el Mundial 2026 crece día a día y los municipios de Mendoza participan a su manera. Diferentes comunas organizaron para este y otros sábados jornadas de intercambio de figuritas, un lugar en donde los coleccionistas pueden encontrar las que están faltando para completar el álbum.
En diferentes espacios verdes, las municipalidades apuestan a generar un lugar seguro para que niños, jóvenes y adultos puedan conseguir las figus difíciles que les faltan e intercambiar las repetidas que sobran.
Godoy Cruz va por una nueva jornada de cambio de figuritas
La Municipalidad de Godoy Cruz ya había organizado un encuentro la semana pasada y, tras el éxito conseguido, vuelve a la carga: este sábado 6 de junio desde las 16, en el Skatepark San Vicente (Cipolletti 401), habrá una nueva edición del “Encuentro de Intercambio de Figuritas – Mundial 2026”.
El municipio repetirá el evento que convocó a cientos de familias hace días y que será de entrada libre y gratuita para los interesados.
La plaza 12 de Febrero de Maipú, sede de los cambios
Maipú también se suma a la fiebre mundialista y organiza para este sábado de 16 a 19 una jornada de intercambio bajo la consigna “Vení a hacer amigos nuevos y conseguir las figus que te faltan”.
Desde el Municipio señalaron que el evento se repetirá semanalmente todos los sábados, en el mismo lugar y a la misma hora.
Allasino busca a Messi
La Municipalidad de Luján también se sumó a las jornadas de intercambio con la actividad “Figuritas que transforman”, la cual se desarrollará este sábado de 16 a 18 en el Parque Ferri. En el evento también habrá sorteos y show para todos los presentes.
El intendente Esteban Allasino publicó un video en sus redes sociales agradeciendo a la comunidad que trabajó para llevar adelante la jornada y ofreció el cambio de Cristiano Ronaldo por Messi, además de bromear con el peinado de algunos futbolistas.