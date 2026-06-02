Mundial 2026: se viene un nuevo intercambio de figuritas del álbum en Godoy Cruz

Godoy Cruz confirmó una nueva edición del “Encuentro de Intercambio de Figuritas – Mundial 2026”. Cabe destacar que esta actividad está pensada para que niños, jóvenes y familias. Cuándo será, dónde y por qué buscan fomentar la pasión mundialista. Todos los detalles del evento.

Llegó el momento de buscar esa figurita difícil, concretar el intercambio esperado y acercarse un poco más al objetivo de completar el álbum.

En este sentido, la iniciativa propone un ámbito de encuentro para los aficionados del coleccionistas . Por lo tanto, los asistentes podrán cambiar figuritas, compartir experiencias y vivir la previa del Mundial 2026 en comunidad.

Es importante resaltar que, los niños para participar deberán concurrir acompañados por un adulto responsable.

La cita será el sábado 6, a las 16, en el Skatepark San Vicente, ubicado en Av. Ing. Cipolletti 401. Cabe destacar que, la participación es libre y gratuita.

Además de las figuritas del Mundial, el encuentro estará abierto al intercambio de otros álbumes coleccionables. De esta manera, la actividad busca convocar a aficionados de distintas temáticas y fomentar la participación de personas de todas las edades.

Finalmente, la jornada combinará recreación, socialización y espíritu coleccionista en un espacio pensado para el disfrute de toda la familia.