Mundial 2026: se viene un nuevo intercambio de figuritas del álbum en Godoy Cruz
Luego del exitoso intercambio de figuritas del álbum del Mundial en la Plaza de Godoy Cruz, anunciaron una nueva edición del evento.
Godoy Cruz confirmó una nueva edición del “Encuentro de Intercambio de Figuritas – Mundial 2026”. Cabe destacar que esta actividad está pensada para que niños, jóvenes y familias. Cuándo será, dónde y por qué buscan fomentar la pasión mundialista. Todos los detalles del evento.
Llegó el momento de buscar esa figurita difícil, concretar el intercambio esperado y acercarse un poco más al objetivo de completar el álbum.
En este sentido, la iniciativa propone un ámbito de encuentro para los aficionados del coleccionistas. Por lo tanto, los asistentes podrán cambiar figuritas, compartir experiencias y vivir la previa del Mundial 2026 en comunidad.
Es importante resaltar que, los niños para participar deberán concurrir acompañados por un adulto responsable.
Cuándo y dónde será el intercambio de figuritas en Godoy Cruz
La cita será el sábado 6, a las 16, en el Skatepark San Vicente, ubicado en Av. Ing. Cipolletti 401. Cabe destacar que, la participación es libre y gratuita.
Además de las figuritas del Mundial, el encuentro estará abierto al intercambio de otros álbumes coleccionables. De esta manera, la actividad busca convocar a aficionados de distintas temáticas y fomentar la participación de personas de todas las edades.
Finalmente, la jornada combinará recreación, socialización y espíritu coleccionista en un espacio pensado para el disfrute de toda la familia.