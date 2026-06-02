Mundial 2026: confirmaron dónde estarán los Fan Fest en Mendoza con descuentos y promociones

La Ciudad de Mendoza confirmó que los mendocinos, mendocinas y turistas podrán disfrutar del “Fan Fest de la Ciudad con más copas – Mundial FIFA 2026 ”, una propuesta que transformará distintos polos gastronómicos y comerciales en puntos de encuentro para vivir toda la pasión del fútbol.

Durante el Mundial FIFA 2026 se podrán ver todos los partidos en locales adheridos de la capital , con una ambientación especial y experiencias pensadas para acompañar cada jornada mundialista. Además, los encuentros de la Selección Argentina tendrán una celebración particular, con pantallas, sonido, promociones y actividades para alentar juntos a la Albiceleste.

La iniciativa se desarrollará principalmente en los ejes comerciales y gastronómicos de las avenidas Arístides Villanueva y Juan B. Justo, donde bares, restaurantes, cafeterías y distintos comercios se vestirán de celeste y blanco para recibir a quienes quieran compartir la previa y el desarrollo de cada partido.

Entre las propuestas destacadas, habrá menús en promoción, vouchers de descuento, sorteos y beneficios especiales en los comercios adheridos, generando una experiencia única para vecinos y visitantes que elijan la Ciudad para vivir el Mundial.

El objetivo del Fan Fest es fortalecer el movimiento comercial y gastronómico, promoviendo además el encuentro, la celebración colectiva y el disfrute del espacio urbano durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Un país expectante, y los festejos en Mendoza. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ El Mundial siempre se disfruta en las calles de la Ciudad de Mendoza.

Los precios para disfrutar el Mundial 2026 con descuentos y promociones

Las promociones para consumir irán desde los $10.000 considerando bebidas y comidas en todos los locales de los ejes comerciales de Arístides y Juan B. Justo, para disfrutar con todo en la previa y durante los partidos de Argentina.

Desde la Ciudad se invita a toda la comunidad mendocina a sumarse a esta experiencia mundialista, alentando a la Selección y disfrutando de una propuesta que combinará fútbol, gastronomía y entretenimiento en distintos puntos de la capital.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026