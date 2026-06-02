Mundial 2026: confirmaron dónde estarán los Fan Fest en Mendoza con descuentos y promociones
El Mundial 2026 ya se empieza a palpitar en Mendoza. En dos avenidas principales de la Ciudad estarán los famosos Fan Fest. Los detalles.
La Ciudad de Mendoza confirmó que los mendocinos, mendocinas y turistas podrán disfrutar del “Fan Fest de la Ciudad con más copas – Mundial FIFA 2026”, una propuesta que transformará distintos polos gastronómicos y comerciales en puntos de encuentro para vivir toda la pasión del fútbol.
Durante el Mundial FIFA 2026 se podrán ver todos los partidos en locales adheridos de la capital, con una ambientación especial y experiencias pensadas para acompañar cada jornada mundialista. Además, los encuentros de la Selección Argentina tendrán una celebración particular, con pantallas, sonido, promociones y actividades para alentar juntos a la Albiceleste.
Dónde estarán los Fun Fest del Mundial en Mendoza
La iniciativa se desarrollará principalmente en los ejes comerciales y gastronómicos de las avenidas Arístides Villanueva y Juan B. Justo, donde bares, restaurantes, cafeterías y distintos comercios se vestirán de celeste y blanco para recibir a quienes quieran compartir la previa y el desarrollo de cada partido.
Entre las propuestas destacadas, habrá menús en promoción, vouchers de descuento, sorteos y beneficios especiales en los comercios adheridos, generando una experiencia única para vecinos y visitantes que elijan la Ciudad para vivir el Mundial.
El objetivo del Fan Fest es fortalecer el movimiento comercial y gastronómico, promoviendo además el encuentro, la celebración colectiva y el disfrute del espacio urbano durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
Los precios para disfrutar el Mundial 2026 con descuentos y promociones
Las promociones para consumir irán desde los $10.000 considerando bebidas y comidas en todos los locales de los ejes comerciales de Arístides y Juan B. Justo, para disfrutar con todo en la previa y durante los partidos de Argentina.
Desde la Ciudad se invita a toda la comunidad mendocina a sumarse a esta experiencia mundialista, alentando a la Selección y disfrutando de una propuesta que combinará fútbol, gastronomía y entretenimiento en distintos puntos de la capital.
Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026
- Argentina vs Argelia: 16 de junio, 22 h
- Argentina vs Austria: 22 de junio, 14 h
- Argentina vs Jordania: 27 de junio, 23 h