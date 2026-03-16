Se conoció la condena para uno de los jóvenes que mató a Kim Gómez, la niña asesinada en La Plata

Este lunes por la mañana, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión a uno de los jóvenes que asesinó a Kim Gómez , la niña de siete años que murió luego de ser arrastrada durante 15 cuadras tras el robo de un auto.

Se trata de Tobías Godoy (18), quien fue considerado coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo.

El pasado 4 de marzo, los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro dieron por probado que el joven tuvo responsabilidad penal en el hecho ocurrido el 25 de febrero de 2025 .

La fiscalía había pedido 23 años y 4 meses de prisión, mientras que la defensa insistió en que se trató de un homicidio culposo y solicitó 7 años. Finalmente, esta mañana, fue condenado a 23 años y 4 meses de prisión.

Tras conocerse la sentencia, Marcos Gómez, papá de Kim, expresó que el fallo le genera una sensación de “tranquilidad”, aunque remarcó que nada podrá reparar la pérdida de su hija. “Quizás un poco de tranquilidad. Siempre te dije que acá hoy no vinimos a ganar nada. Es raro”, sostuvo. Y agregó: “Es una etapa que la teníamos que transitar y cerrar, y por suerte le vamos a dar un punto final”.

Marcos también señaló que la cantidad de años de condena no modifica su dolor. “Le dieron la cantidad de años que la fiscal pidió. Sinceramente, un año más, dos años más o cinco años más no me cambia la ecuación”, afirmó. Sin embargo, destacó el mensaje que deja el fallo judicial: “Hoy el mensaje de la Justicia fue fuerte. Hoy estamos condenando a un chico de 17, 18 años a muchos años de prisión. No tiene que pasar más”.

Marcos papá Kim Marcos Gómez, junto a su abogado. José Luis Carut MDZ

A su vez, cuestionó a quienes se refieren a los acusados como “pobres chicos”. “¿Dónde está mi pobre chica, mi pobre nena? Sean responsables al momento de hablar”, expresó.

Además, pidió que se avance en políticas de prevención y cuestionó la falta de intervención previa del Estado. “Hubo un montón de alarmas: violencia en la casa, problemas en la escuela. ¿Dónde estuvieron los agentes del Estado para prevenir?”, planteó.

Por último, se refirió al otro implicado en el caso, el menor de 14 años, quien es inimputable por su edad. “Sabemos que no va a ser condenado, pero si no lo trabajan, si no le dan herramientas serias, vamos a estar complicados”, advirtió.

El robo que terminó en tragedia

El 25 de febrero de 2025 dos delincuentes interceptaron a la niña y a su mamá cuando estaban frenadas con su auto en un semáforo del Barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Florencia, madre de Kim, logró salir del vehículo, pero cuando intentó rescatar a la menor, ambos jóvenes se dieron a la fuga con la niña adentro.

Video: así fue el crimen de Kim Gómez en La Plata

Crimen Kim Gomez

Durante la huida, Kim quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa, y fue arrastrada durante 15 cuadras por el asfalto, hasta que chocaron y ambos delincuentes decidieron abandonar el auto. Horas después, los delincuentes fueron detenidos y se conoció que ambos eran menores de edad. Por otro lado, la autopsia confirmó que la niña murió producto de las heridas sufridas en el arrastre.