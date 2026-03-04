Crimen de Kim Gómez: declararon culpable al jóven de 18 años

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata, el cual llevaba adelante el juicio por el crimen de Kim Gómez , declaró culpable al adolescente de 18 años que había protagonizado el robo del auto aquel 25 de febrero de 2025, día en que fue asesinada la niña tras ser arrastrada durante 15 cuadras.

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro dieron por probado que el joven tuvo responsabilidad penal en el hecho ocurrido el 25 de febrero de 2025.

La fiscalía había pedido 23 años y 4 meses de prisión, mientras que la defensa insistió en que se trató de un homicidio culposo y solicitó 7 años. La pena se dará a conocer el 16 de marzo.

El papá de Kim, en la previa del veredicto, expresó: “Estoy tranquilo. Es un día importante. Esto marca un antes y un después. Los chicos no van a salir a lastimar como lo hicieron con mi nena”.

“Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la oportunidad de bajar a mi nena y no lo hizo.Ese segundo de lucidez no lo tuvo. Tiene que hacerse responsable”, agregó Marcos desde la puerta del tribunal.

“Hoy debería estar en la escuela, con sus amigos. ¿Dónde está la familia del chico para mostrar su empatía? Criaron un monstruo. No deberían pasar estas cosas. Los chicos pueden ser muy buenos, pero si no hacemos cosas como padres para ayudarlos, es muy complicado“, dijo entre lágrimas.

La fiscal había pedido más de 20 años para el adolescente mayor de edad

Durante el debate oral, la fiscal Mercedes Catani solicitó una condena de 23 años y 4 meses de prisión para el mayor de los dos adolescentes involucrados. Se trata del único que fue sometido a juicio por su edad al momento del hecho. El otro imputado no llegó a esta instancia por ser inimputable.

La acusación sostuvo que corresponde aplicar la figura de “homicidio en ocasión de robo y robo en poblado y en banda en concurso real”. Esta calificación eleva la expectativa de pena en relación con otras posibles figuras penales. Según el planteo fiscal, el accionar desplegado encuadra en esos delitos y habilita el monto solicitado.

En contraposición, la defensa cuestionó la existencia de intención homicida, es decir, que ninguno de los dos adolescentes tuvo intención de provocar la muerte de la víctima. De prosperar esa postura, la eventual condena sería menor.

Crimen Kim Gomez

Así fue el crimen de Kim Gómez en La Plata

El 25 de febrero de 2025 ocurrió la muerte de Kim Gómez. Pasadas las 20hs en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, en La Plata, Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo.

Allí, dos delincuentes obligaron a la mujer a bajar del auto y la amenazaron con un arma de fuego. Su hija de 7 años viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto. Una vez que los ladrones pusieron en marcha el vehículo, la niña quedó enganchada y parte de su cuerpo colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto y Kim fue arrastrada durante casi dos kilómetros.