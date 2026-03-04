Cayó con una pistola ametralladora en Las Heras e investigan si es el arma utilizada en una guerra de bandas

Un sujeto de 27 años fue detenido la madrugada de este miércoles en Las Heras con un subfusil PA3 en su poder. Se trata de una pistola ametralladora calibre 9 milímetros , la cual creen que fue utilizada durante un enfrentamiento de bandas registrado días atrás en el barrio 8 de Abril y que generó alarma entre vecinos de la zona.

El procedimiento tuvo lugar pasada la medianoche cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaban maniobras preventivas en el distrito de El Challao y observaron un Fiat Uno blanco estacionado en la intersección de calles Las Águilas y El Volcán , en el interior del barrio 12 de Junio .

El vehículo estaba visiblemente maltratado, con el parabrisas trizado y sin capot, colocado. Mientras que, en el interior, se encontraba una pareja que al advertir la presencia policial descendió rápidamente del rodado.

En ese momento, los uniformados notaron que el hombre llevaba un bulto oculto bajo un brazo, quien trató de ingresar a una vivienda cercana. Ante esa situación, fue interceptado a pocos metros y, cuando los efectivos lo aprehendieron, dejó caer un arma de fuego semiautomática y de alto calibre.

Se trata de una pistola ametralladora modelo PA3 calibre 9 milímetros , también conocida como FMK-3 , un subfusil de fuego selectivo diseñado por la empresa de defensa argentina Fabricaciones Militares en la década del 70, la cual tenía el número de serie limado .

Debido a las características del arma de fuego, las autoridades estiman que fue robada a la Policía de Mendoza años atrás, por lo que será sometida a los peritajes correspondientes para determinar su origen.

La pistola ametralladora un cargador con capacidad para 30 proyectiles, el cual se encontraba amunicionado con dos cartuchos.

Por su parte, el detenido fue identificado como Alejandro Alexander Echevarrieta Pérez (27), domiciliado en el barrio Pedregal de Rodeo del Medio, Maipú.

Durante el procedimiento se solicitó apoyo radial y arribaron otros móviles policiales, pero la mujer que lo acompañaba logró escapar del lugar y no fue localizada.

El posible vínculo con los tiroteos en El Challao

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los investigadores sospechan que la pistola ametralladora secuestrada podría ser la misma utilizada en los tiroteos que fueron filmados por vecinos días atrás en el barrio 8 de Abril y se viralizaron por las redes sociales.

En ese material fílmico, al cual tuvo acceso MDZ, se alcanzan a escuchar detonaciones de alta cadencia, que coincidirían con el sonido que emite la PA3 al ser empleada.

A raíz de los constantes enfrentamientos entre bandas que se disputan el control territorial en esa zona, posiblemente vinculadas a la venta de drogas, y también de una serie de hechos de inseguridad registrados en ese sector, se desarrolló el último viernes un megaoperativo que consistió en 13 allanamientos, que resultaron con sospechosos detenidos y el secuestro de abundantes municiones.