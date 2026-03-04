Dos rugbiers irán a juicio por la violenta agresión a un joven en Córdoba

A casi un año del ataque contra Martín Gonzalo Cáceres, el joven agredido por dos rugbiers a la salida de un boliche en Córdoba, la Justicia elevó la causa a juicio oral.

La Justicia de Córdoba elevó a juicio la causa por la brutal golpiza que sufrió Martín Gonzalo Cáceres en marzo de 2025, cuando fue atacado a la salida de un boliche en el barrio Chateau Carreras.

Quiénes son los dos rugbiers imputados Los imputados son Agustín Fasulo Martínez y Mateo Verdú, quienes al momento del hecho tenían 22 y 21 años, respectivamente. Fasulo Martínez está acusado de lesiones gravísimas y cumple prisión preventiva en la cárcel de Bouwer. El delito que se le imputa actualmente prevé una pena de hasta 10 años de prisión. Verdú, en tanto, está imputado por lesiones leves y continúa el proceso judicial en libertad.

Cuáles serían las responsabilidades de los acusados Si bien la elevación a juicio oral fue recibida como una señal positiva por la familia de la víctima, la querella adelantó que solicitará un cambio en la calificación legal. En ese sentido, pedirá que Fasulo Martínez sea juzgado por tentativa de homicidio y que Verdú sea considerado partícipe necesario del mismo delito.

El planteo se basa en la gravedad de las lesiones sufridas por Cáceres, quien aún permanece en cama y continúa recuperándose de severas secuelas neurológicas derivadas de la agresión.