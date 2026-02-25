A un año del crimen de Kim Gómez: qué es de la vida de los acusados

La niña de siete años murió tras ser arrastrada 15 cuadras durante el robo de un auto en La Plata. Qué pena podría recibir el principal acusado.

Este miércoles se cumple un año del crimen de Kim Gómez, la niña de siete años que murió luego de ser arrastrada durante 15 cuadras tras el robo de un auto en La Plata. La semana pasada arrancó el juicio oral contra uno de los adolescentes acusado por el homicidio de la menor.

El robo que terminó en tragedia El 25 de febrero de 2025 dos delincuentes interceptaron a la niña y a su mamá cuando estaban frenadas con su auto en un semáforo del Barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Florencia, madre de Kim, logró salir del vehículo, pero cuando intentó rescatar a la menor, ambos jóvenes se dieron a la fuga con la niña adentro.

Durante la huida, Kim quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa, y fue arrastrada durante 15 cuadras por el asfalto, hasta que chocaron y ambos delincuentes decidieron abandonar el auto. Horas después, los delincuentes fueron detenidos y se conoció que ambos eran menores de edad. Por otro lado, la autopsia confirmó que la niña murió producto de las heridas sufridas en el arrastre.

El juicio oral contra uno de los acusados El pasado 18 de febrero, comenzó el juicio contra el adolescente de 18 años que se encuentra acusado del delito de homicidio en ocasión de robo. Como tenía 17 años cuando ocurrió el hecho, será juzgado bajo la ley penal juvenil. En caso de ser hallado culpable, la pena prevista será menor a la que le correspondería a un adulto por el mismo delito, que contempla una escala de 10 a 25 años de prisión.

kim gómez crimen Los dos detenidos por el crimen de Kim. NA El juicio se desarrolla ante el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro. Está previsto que el proceso se extienda durante ocho audiencias y concluya el 27 de febrero.