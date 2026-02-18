Crimen de Kim Gómez: comenzó el juicio contra los acusados de matar a la niña
Kim Gómez fue asesinada frente a sus padres durante un robo en el que arrastraron a la niña por un kilómetro y medio.
Pasado casi un año del crimen de Kim Gómez, comienza el juicio contra uno de los menores que participaron del robo (uno tenía 14 y el otro 17, quien será juzgado). Ya con 18 años, M.N.R. enfrentará cargos por homicidio en ocasión de robo, mientras que su pareja fue declarado inimputable por la edad a la hora de cometer el crimen.
En la previa del juicio, el cual se realizará a puertas cerradas, MDZ pudo acceder al testimonio de Marcos, el padre de Kim Gómez: "La palabra justicia queda con sabor a poco. Es algo que lo tenemos que transitar. Mucha gente me escribió para movilizarse, para venir. Yo les pedí que no".
En la puerta de la dependencia judicial señaló también: "Quiero creer que la Justicia va a fallar a favor. Está todo muy claro. Espero que la condena sea ejemplar. Yo dije que mi hija iba a marcar un antes y un después, y acá estamos para que eso suceda".
También habló sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil: "Ustedes saben que apoyo la baja de imputabilidad, pero no es retroactiva. Las cosas son así y no se puede hacer nada. Te da sensación de amargura, pero realmente lo que me amarga o me da la sensación de que está fallando es que tienen que laburar con los pibes".
Además, Marcos pidió a la prensa que no "molestaran" a la madre de la niña fallecida ya que les llevó un gran trabajo lograr que la mujer quiera declarar y dar los detalles de los últimos minutos de vida de Kim, los cuales presenció cuando fue víctima del salvaje robo de los jóvenes de 14 y 17 años.
El otro menor, está detenido en un instituto de menores y el juez interviniente en su causa deberá definir qué hacer con él o tenerlo allí detenido hasta los 18 años, cuando debería recuperar su libertad. Se estima que el juicio terminará el viernes 27 de febrero, según indicaron desde la Justicia a MDZ.