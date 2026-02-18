El olfato de una perra detectó 14 kilos de cocaína ocultos dentro de un micro en Santiago del Estero

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 4, en Santiago del Estero. El cargamento venía de Salta y tenía como destino Córdoba. Hay cuatro detenidos.

﻿Cuatro personas terminaron detenidas luego de que un perro policía encontrara 14 kilos de cocaína en el micro.

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal incautuó un importante cargamento de estupefacientes que viajaba escondido en un transporte de larga distancia. La clave del éxito fue Yana, una perra detectora de narcóticos que marcó el escondite exacto donde se ocultaban 14 kilos de cocaína.

El operativo tuvo lugar en la localidad de Pozo Hondo, sobre la Ruta Nacional 34, localidad ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero. Los agentes interceptaron un micro que había partido desde Orán, Salta, y se dirigía hacia la provincia de Córdoba con 15 pasajeros a bordo.

A pesar de los intentos por burlar los controles, la intervención de perros de busqueda en la bodega de carga fue determinante. Guiada por su instructor, Yana se dirigió directo al motor. Allí, debajo de un escalón con tapa metálica destinado al alojamiento de las baterías del rodado, los federales hallaron dos cajas sospechosas.

Al abrirlas, se encontraron con 12 ladrillos de una sustancia blanca. Finalmente, las pruebas de campo confirmaron las sospechas: era cocaína de máxima pureza, con un peso total de 14 kilogramos.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 3.06.34 PM Cuatro detenidos en Santiago del Estero Por orden del Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Molinari, se procedió a desarticular la logística del traslado y a detener a cuatro personas: