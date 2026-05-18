Volvió a caer preso el joven que asesinó al playero Bruno Bussanich en Rosario

El adolescente, de 17 años, fue capturado este fin de semana en Rosario. Se encontraba armado junto a otros dos jóvenes y quedó en prisión preventiva.

La policía de Rosario arrestó nuevamente al menor de edad señalado por la Justicia como el autor material del crimen de Bruno Bussanich, el playero de 25 años asesinado en marzo de 2024 en una estación de servicio Puma. El arresto se produjo durante la madrugada del domingo luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego.

Al momento de la detención, el adolescente estaba acompañado por otros dos jóvenes de 17 y 20 años. El grupo tenía en su poder una pistola Bersa calibre .380 cargada con ocho balas, una de ellas en la recámara, además de un segundo cargador con 12 municiones adicionales.

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Tras la audiencia, la jueza Dolores Aguirre Guarrochena dictó la prisión preventiva hasta el 17 de julio por el delito de portación de arma de fuego de guerra, medida que el menor cumplirá en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERJP).

El asesinato a sangre fría del playero Quien ahora volvió a quedar recluido, tenía solo 15 años cuando, el 9 de marzo de 2024, ejecutó a Bussanich a quemarropa en medio de una ola de violencia narco que sacudió Rosario. Debido a su edad en aquel momento, la legislación vigente lo consideró inimputable, por lo que no pudo ser condenado por el homicidio.