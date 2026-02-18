Un peligroso clan familiar quedó en la mira por el asesinato de un exconvicto en el barrio La Gloria

Los enfrentamientos entre bandas delictivas son una constante en el barrio La Gloria . A lo largo de los años, diferentes organizaciones han buscado sumar poder y obtener el control de ese territorio, ubicado en la triple frontera entre Godoy Cruz , Luján y Maipú . Ahora, un nuevo conflicto asoma tras el asesinato de Maximiliano Alejandro Garate Montenegro , alias el Pimientito.

El exconvicto, de 25 años, fue ultimado de un disparo en el cuello la noche del sábado frente a su domicilio de la manzana L . Para los detectives está claro que los autores sabían que estaba en ese lugar y fueron a buscarlo con un único objetivo: quitarle la vida.

Los primeros trabajos investigativos apuntaron contra un peligroso clan familiar con base en la manzana M de la misma barriada. Se trata de los Gómez , un apellido renombrado y con peso en ese sector godoicruceño y que está vinculado a diferentes episodios, algunos de los cuales marcaron a la provincia.

Uno de los miembros más conocidos de esa gavilla es Omar Alexander Gómez Cortez (41), apodado el Tanga , quien actualmente lleva más de 23 años preso, purgando una condena a prisión perpetua por el golpe al blindado de la bolsa de comercio de Godoy Cruz y el posterior crimen de Matías Quiroga , ocurrido en marzo de 2012.

Luego de que el Tanga quedó tras las rejas por ese recordado hecho de inseguridad, su hermano Claudio Rafael Gómez (48), alias el Kin, tomó la posta del clan familiar y las actividades ilegales a las que han sido vinculados, valiéndose de sus hijos y sobrinos como brazo armado de la gavilla, señalaron fuentes policiales consultadas por MDZ .

Tanga Gómez Omar el Tanga Gómez luego de ser detenido por el crimen de Matías Quiroga, ocurrido en 2008. Archivo MDZ.

Así, en la última década, la familia Gómez se vio involucrada en diversos conflictos armados y episodios delictivos. Por ejemplo, en julio de 2016 fue asesinado Miguel Ángel Gómez, alias el Chancha, sobrino del Kin y del Tanga, también en el barrio La Gloria. En esa ocasión, sospechaban que todo ocurrió a raíz de disputas por el control del territorio de venta de drogas en esa zona, de acuerdo con la investigación que se desarrolló por aquel entonces.

Por su parte, en diciembre de 2019 un hijo del Kin, identificado como Cristian Laureano Gómez Tapia (21), fue sindicado como el autor del asalto en el que fue asesinado Cristian Nicolás Merlos Ávila, un chico de sólo 14 años que regresaba de la escuela y fue ejectutado de un balazo por delincuentes que intentaron robarle el celular. Más allá de las fuertes sospechas contra el adolecente conocido como Bebe o Bebecito, el caso quedó impune porque tenía 15 años y era inimputable.

Una reciente guerra de bandas

Recientemente, en febrero de 2024, nuevamente los Gómez protagonizaron una serie de enfrentamientos contra otra banda familia de La Gloria: los Miraval. En esa ocasión, soldaditos que respondían al Kin, surge de las pesquisas policiales, atacaron una vivienda relacionada a sus enemigos y fue herida de gravedad una joven llamada Guadalupe Oriana Vargas Morales, quien tenía 19 años.

Los hermanos de esa chica, quienes formaban parte de la facción de los Miraval, fueron en busca de venganza y dispararon contra la vivienda del Kin Gómez. Pero uno de los proyectiles alcanzó a la hija de este último, identificada como Magalí Claudia Gómez Tapia, de 20 años en ese momento, quien perdió la vista a raíz de las heridas que le provocó el plomo que le impactó en un ojo.

PORTADA BEBE GÓMEZ El Bebe Gómez, condenado por una guerra de bandas con inocentes heridas en el barrio La Gloria. MDZ.

Por esos hechos, el Bebe Gómez fue condenado a la pena de 7 años de cárcel por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa del que fue víctima Vargas Morales; mientras que por Leandro Nicolás Miraval Reynoso fue condenado a 7 años y 2 meses de encierro por el mismo delito, aunque en perjuicio de la hija del Kin Gómez.

En el inicio de la investigación por esa serie de enfrentamientos que tuvieron a los Gómez como protagonistas en 2024, también fue mencionado el Pimientito Garate y dos de sus hermanos: Leonel Mariano y Nahuel Matías Garate Montenegro. Más allá de que ninguno de ellos fue condenado por esos hechos, era conocido su vínculo con la banda comandada por el Kin y sus hijos.

El cambio de bando del Pimientito

No obstante, en el último tiempo el Pimientito cambió de bando y se unió a las filas los Castillo, otro clan familiar sospechado por la comercialización de estupefacientes en la triple frontera y que ha sido mencionada en varios hechos de sangre.

Incluso, el año pasado fue detenido Alan Osvaldo Castillo Díaz, presunto líder de esa gavilla, por el asesinato del barrabrava del Club Godoy Cruz, Víctor Joel Méndez Calivar, alias el Charango, perpetrado a mediados de mayo en el barrio La Gloria . Más allá de que fue imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a los pocos meses terminó siendo liberado por falta de pruebas en su contra.

PORTADA PIMIENTITO GARATE La foto del prontuario penitenciario del Pimientito Garate. MDZ.

Lo cierto es que los Gómez habían jurado venganza contra el Pimientito por "falta de lealtad" y este último fin de semana terminó siendo ultimado de un balazo, por lo que las sospechas empezaron a apuntar contra los soldaditos de esa banda familiar, explicaron fuentes allegadas al expediente.

Más allá de esos datos que surgieron en la génesis de la investigación por el crimen de Garate, no existen elementos que hayan sido plasmados en el expediente liderado por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y que motiven la detención de los integrantes de la banda de los Gómez, agrega la información.

El asesinato en el barrio La Gloria

Fuentes policiales reconstruyeron que el asesinato del Pimientito se registró minutos antes de la medianoche del domingo, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego y un sujeto herido frente a la manzana L del barrio La Gloria.

Frente a eso, personal policial fue desplazado a la escena y allí encontró a Garate gravemente lesionado en el cuello, acompañado por uno de sus hermanos. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar e intentó reanimarlo, pero sólo pudo constatar su fallecimiento.

De acuerdo con el relato del hermano de la víctima, escuchó los disparos y luego el Pimientito ingresó herido a la casa, tomandose el cuello. Finalmente, se desplomó en el comedor de la vivienda, donde terminó perdiendo la vida.

Científica noche ilustrativa Personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen. (Foto ilustrativa) MARCOS GARCÍA / Archivo MDZ

En la escena se levantaron tres vainas servidas, las cuales iban a ser peritadas para sumar pruebas que ayuden a esclarecer el hecho de sangre.

Tal como lo había publicado MDZ, el Pimientito contaba con un extenso prontuario, ya que había sido investigado por robos, ameanazas, tiroteos y hasta un homicidio. Su último roce con la Justicia había sido en en septiembre del año pasado cuando se opuso a un control policial y agredió a efectivos, por lo que terminó siendo condenado a 20 días de cárcel por resistencia a la autoridad.