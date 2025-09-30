Robos, tiroteos y agresiones a policías: el caso del delincuente juvenil que no para de ser detenido

La historia de Maximiliano Alejandro Garate Montenegro (25), está plagada de hechos delictivos. Desde muy tierna edad, la vida del delincuente juvenil se vio marcada por los conflictos con la ley en la zona del barrio La Gloria , Godoy Cruz . El último caso incluyó fuertes agresiones a un miembro de la policía y significó su regreso a la vida carcelaria.

El mencionado episodio tuvo lugar el 11 de septiembre en la citada barriada godoicruceña, donde el malviviente conocido como el Pimientito tiene domicilio. Cerca de las 22.30 de ese día, personal del Cuerpo Motorizado de Prevención detectó a Garate en el cruce de las calles Bahía Ushuaia y Puerto Deseado .

Al notar la presencia policial, el sujeto se ocultó detrás de un árbol y luego intentó meterse a una casa del popular complejo. Pese a que le dieron la voz de "alto policíal, en ese momento comenzó a agredir a uno de los efectivos a base de puntapiés, empujones y golpes de puño.

El episodio terminó con Garate detenido e imputado por resistencia a la autoridad . Por ese delito, terminó siendo condenado en tiempo récord el último jueves, cuando su defensa arregló un juicio abreviado con el fiscal Correccional Lauro Monticone , quien lideró el expediente.

A raíz de eso, el juez Sebastián Sarmiento , del Juzgado Penal Colegiado N°1 , homologó el acuerdo entre las partes y dictó la sentencia contra el Pimientito por 20 días de prisión efectiva y una nueva declaración de reincidencia , por lo que no tendrá chances de acceder a beneficios carcelarios mientras cumple con el castigo.

El principio de su historial delictivo y su condena al quebrar la cuarentena

Desde muy joven Pimientito comenzó a formar un prontuario delictivo acumulando antecedentes desde que era menor de edad. Sin embargo, tomó relevancia a partir de la investigación por el homicidio de Axel Barrionuevo, ocurrido en abril de 2020 en el barrio La Gloria. Por este crimen fue detenido junto a otros 3 sujetos, aunque luego terminó siendo liberado por falta de pruebas y el caso se resolvió con la condena de Lucas Miguel Roja, alias el Dientón, como el autor del asesinato.

Sin embargo, Garate no gozó mucho tiempo en libertad después de esto, ya que, en julio del mismo año, el malviviente fue condenado por violar la cuarentena, decretada por el Gobierno nacional a raíz la pandemia del Covid-19.

comisaria 52 nueva barrio la gloria (17).JPG El Pimientito tiene varios pasos por la Comisaría 52°. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Más allá de se trató de una sentencia condenatoria por un delito menor y excarcelable, Garate terminó pasando tres años preso porque se le unificaron condenas anteriores que arrastraba. Entre los delitos previos a su detención se destacaba una causa de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

Recuperó la libertad y volvió a caer al poco tiempo

Tras cumplir su condena, Maximiliano Garate fue atrapado semanas después de volver a las calles, al robar una farmacia allá por marzo de 2023, en Godoy Cruz.

El local, ubicado por las calles Alem y Sarmiento, fue víctima del accionar delictivo de Pimientito, quien entró al comercio y comenzó a meter algunos productos de higiene en su mochila. Una vez que terminó de juntar su botín, el sujeto huyó del lugar en un colectivo de la línea 464.

Sin embargo, a raíz del monitoreo de las cámaras de seguridad públicas, el Grupo Operativo de la Unidad Especial de Patrullaje Godoy Cruz (UEP), frenó la marcha de la unidad y detuvieron a Garate.

Una familia con perfil delictivo

Meses pasaron de la detención por el robo de la farmacia y el apellido Garate volvió a resonar en las investigaciones penales. Esta vez por protagonizar una guerra de bandas que se desató en el barrio La Gloria, movilizados por una disputa por el territorio para vender droga, indicaron fuentes policiales.

Sin embargo, en esta oportunidad, Pimientito fue investigado junto a sus dos de sus hermanos: Leonel Mariano Garate Montenegro y Nahuel Matías Garate Montenegro, de 19 y 21 años, respectivamente.

Portada Leonel y Nahuel Garate.jpg Los hermanos Leonel y Nahuel Garate recibieron su primera condena. MDZ.

A raíz de esta serie de conflictos armados, el mayor de los Garate fue condenado a un año de cárcel a mediados de noviembre de 2023 por el delito de abuso de armas de fuego con heridas, que cuál significó su último paso por la cárcel hasta que recuperó la libertad, el 30 de agosto del 2024 por cumplimiento de la pena impuesta.

Ahora, a pocos días de cumplir un año sin roces con la ley, cayó por la agresión a policías y sumó una nueva condena a su extenso historial.