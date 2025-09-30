El perfil de la víctima del crimen en Guaymallén: una vida en Uspallata y el sueño de ser periodista

Franco Patricio Aracena iba a cumplir 32 años el próximo 25 de noviembre, pero este martes fue hallado asesinado en el departamento que alquilaba en un complejo del barrio Unimev , en Villa Nueva , Guaymallén . Días antes, recibió la visita de dos sujetos y tras eso no volvió a ser visto con vida. Buscan identificar a los sospechosos del crimen .

En paralelo a la investigación que lidera la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, MDZ habló con allegados al entorno de Aracena, quienes ofrecieron algunos detalles su historia personal y sus orígenes.

De acuerdo con la información, el joven asesinado nació en 1993 y vivió gran parte de su vida en Uspallata , la localidad mendocina ubicada entre la precordillera y la Cordillera de Los Andes . Allí, rodeado por montañas fue criado por su madre, Patricia Aracena, y cursó en las escuelas primarias Nº 1-129 Combate de Potrerillos y Nº 1-733 Mauelturata y en la secundaria Nº 4032 Nuestra Señora de las Nieves. Asimismo, estudio Arte Culinario en el Centro de Capacitación para el Trabajo Escultor Mateo Alonso .

Luego de eso, se trasladó hasta el Gran Mendoza para cumplir su sueño: convertirse en periodista . Para eso, en 2013 comenzó a cursar esa carrera en la Universidad Juan Agustín Maza , aunque nunca logró finalizar sus estudios. Posteriormente, probó suerte en la carrera de Locución, en el Instituto Fabián Calle , donde cursó entre 2019 y 2022.

Pese a sus esfuerzos, no consiguió dedicarse de lleno a las profesiones que estudió y ante la necesidad de generar ingresos trabajó un tiempo como barista en Starbucks .

Las fuentes que fueron consultadas por este portal explicaron que durante los últimos años le perdieron en el rastro, pero afirmaron que llevaba tiempo viviendo en el complejo de departamentos en el este martes fue hallado asesinado.

El asesinato en el barrio Unimev

El crimen se descubrió cerca de las 12.30 de este martes en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Rodríguez Peña 885, entre Cangallo y Las Encinas.

Fue una vecina quien llamó a la línea de emergencias 911 para dar aviso sobre una situación extraña que registró con respecto a otro residente del lugar. Explicó que el sábado por la noche, cerca de las 21, había visto salir del departamento de Aracena a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de baja cilindrada, negra con detalles verdes, dejando la puerta abierta del departamento y también la del ingreso al complejo.

2025-09-30 17_47_59-895 Rodríguez Peña - Google Maps El complejo de departamentos donde todo ocurrió. Google Street View.

De acuerdo con esa versión, los sospechosos habrían ingresado con el consentimiento de Aracena, quien desde ese entonces no volvió a ser visto por los habitantes del resto de los inmuebles.

Frente a ese relato, policías se desplazaron hasta el lugar e ingresaron al departamento en compañía de los testigos. Una vez dentro, se toparon con una macabra escena: Aracena estaba tendido en una habitación, maniatado, amordazado y con lesiones en el rostro, producto de una posible agresión fisica.

Dos sospechosos y la búsqueda de pruebas clave

Con esa situación, tomó intervención en el caso la fiscal Ríos, quien dispuso los trabajos de detectives de la División Homicidios, dependientes de Investigaciones, y peritos de la Policía Científica.

Luego de las labores en el teatro del hecho, todo apuntaba contra los dos individuos que fueron vistos ingresando al departamento de Aracena durante la noche del sábado. Por eso, se solicitó el desgrabado de cámaras de seguridad ubicadas en la zona para tratar de individualizarlos y conocer sus movimientos tras el ataque fatal.